Студия дизайна интерьера «Чердак» - это команда высококвалифицированных специалистов в области дизайна интерьера, архитектуры и проектирования. На протяжении 7 лет к нам обращаются за помощью в создании неповторимого дизайна интерьера пространства в Санкт-Петербурге и Москве. Мы всегда стремимся к тому, чтобы интерьер воплощал Вашу индивидуальность.

Наша любовь к делу, которым мы занимаемся, помогает вкладываться в каждый дизайн-проект с полной самоотдачей, энтузиазмом и страстью. Опыт и профессионализм наших дизайнеров превратят любое «я хочу» в «я могу», и даже если Вы не знаете, что хотите видеть в своем будущем интерьере, мы решим эту задачу. Также как нет одинаковых людей, нет и одинаковых интерьеров. Каждый заказчик вдохновляет нас своей индивидуальностью, поэтому наша команда всегда найдет уникальное решение для Вашего пространства, отражающее Ваши эмоции, чувства и переживания. Для нас дизайн-проект интерьера – это сотворчество дизайнера и заказчика.