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Студия дизайна интерьера «Чердак»
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект интерьера 3х-комнатной квартиры в стиле фьюжн, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект интерьера 3х-комнатной квартиры в стиле фьюжн, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дизайн-проект интерьера 3х-комнатной квартиры в стиле фьюжн, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Спальня в стиле модерн
    +4
    Дизайн-проект интерьера 3х-комнатной квартиры в стиле фьюжн
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в стиле лофт, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в стиле лофт, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Гостиная в стиле лофт
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в стиле лофт, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Гостиная в стиле лофт
    +4
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры в стиле лофт
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры в стиле минимализм, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Спальня в стиле минимализм
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры в стиле минимализм, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры в стиле минимализм, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +3
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры в стиле минимализм
    Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры в современном стиле, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Гостиная в стиле кантри
    Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры в современном стиле, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Гардеробная в стиле кантри
    Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры в современном стиле, Студия дизайна интерьера «Чердак» Студия дизайна интерьера «Чердак» Гардеробная в стиле кантри
    +31
    Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры в современном стиле

    Студия дизайна интерьера «Чердак» - это команда высококвалифицированных специалистов в области дизайна интерьера, архитектуры и проектирования. На протяжении 7 лет к нам обращаются за помощью в создании неповторимого дизайна интерьера пространства в Санкт-Петербурге и Москве. Мы всегда стремимся к тому, чтобы интерьер воплощал Вашу индивидуальность.

    Наша любовь к делу, которым мы занимаемся, помогает вкладываться в каждый дизайн-проект с полной самоотдачей, энтузиазмом и страстью. Опыт и профессионализм наших дизайнеров превратят любое «я хочу» в «я могу», и даже если Вы не знаете, что хотите видеть в своем будущем интерьере, мы решим эту задачу. Также как нет одинаковых людей, нет и одинаковых интерьеров. Каждый заказчик вдохновляет нас своей индивидуальностью, поэтому наша команда всегда найдет уникальное решение для Вашего пространства, отражающее Ваши эмоции, чувства и переживания. Для нас дизайн-проект интерьера – это сотворчество дизайнера и заказчика.

    Услуги
    Дизайн
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул Моховая, д 10
    190007 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126444284 cherdakstudio.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, ул Моховая, д 10

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