Фирма Эксперт-01 работает в сфере противопожарных услуг в Северо-Западном регионе России. Фирма предоставляет комплексное обеспечение пожарной безопасности, а именно: проектирование, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, установку систем пожаротушения, производит экспертизу пожарной документации и аудит объекта, также возможна установка охраной сигнализации и систем видеонаблюдения. Коллектив компании Эксперт-01 на самом деле являются экспертами в области проектирования, подбора, монтажа и пуско-наладки противопожарных систем и пожарных сигнализаций. Обратившись к нам, вы убедитесь в этом сами!