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Эксперт-01
Инжиниринговые компании Санкт-Петербург
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    • Фирма Эксперт-01 работает в сфере противопожарных услуг в Северо-Западном регионе России. Фирма предоставляет комплексное обеспечение пожарной безопасности, а именно: проектирование, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, установку систем пожаротушения, производит экспертизу пожарной документации и аудит объекта, также возможна установка охраной сигнализации и систем видеонаблюдения. Коллектив компании Эксперт-01 на самом деле являются экспертами в области проектирования, подбора, монтажа и пуско-наладки противопожарных систем и пожарных сигнализаций. Обратившись к нам, вы убедитесь в этом сами!

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Цветочная, 25
    196084 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126400401 expert-01.com

    Отзыв

    Сергей Петин
    Профессионалы. Несколько лет подряд заказываем проекты противопожарных систем в "ЭКСПЕРТ-01" всем довольны, рекомендую
    больше 4 лет назад
    Денис Кузьмин
    Постоянно обращаемся в "ЭКСПЕРТ-01" по вопросам ремонта, настройки и сервиса пожарных систем. Расценки честные, работают на совесть.
    больше 3 лет назад
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