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Дизайн интерьеров, Прикладной дизайн
Сегодня интерьер ванной комнаты – это не просто белый санузел и белая скучная раковина. Это невероятное разнообразие цветов, форм и материалов, это полёт фантазии и бесконечное вдохновение для дизайнеров.
С каждым годом мы все больше отходим от стандартов прошлого века, когда ванная комната считалась сугубо функциональным помещением. Тенденция эта не может не радовать.
Французский стиль славится своим умением преподносить с должным изяществом даже самые простые вещи. Интерьер ванной комнаты в такой стилистике несет в себе благородство и долю роскоши, воплотив в себе колорит барокко, ампира и рок…