17 вариантов современных раковин для ванной комнаты

Сегодня интерьер ванной комнаты – это не просто белый санузел и белая скучная раковина. Это невероятное разнообразие цветов, форм и материалов, это полёт фантазии и бесконечное вдохновение для дизайнеров.

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