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eNArch
Архитекторы Toledo
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Пиццерия Mr. Pizza в Болгарии, eNArch eNArch Конференц-центры в стиле модерн
    Пиццерия Mr. Pizza в Болгарии, eNArch eNArch Конференц-центры в стиле модерн
    Пиццерия Mr. Pizza в Болгарии, eNArch eNArch Конференц-центры в стиле модерн
    +6
    Пиццерия Mr. Pizza в Болгарии
    WHITE FIR VALLEY BANSKO, eNArch eNArch Гостиницы в рустикальном стиле
    WHITE FIR VALLEY BANSKO, eNArch eNArch Гостиницы в рустикальном стиле
    WHITE FIR VALLEY BANSKO, eNArch eNArch Гостиницы в рустикальном стиле
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    WHITE FIR VALLEY BANSKO

    Наша миссия заключается в высококачественной реализации идей наших клиентов, предоставляя при этом интеллектуальные услуги высококвалифирированными специалистами по весьма конкурентоспособным ценам. Управленческая команда идеально сочетает в себе опыт деловой практики и оказания инновационных 3D / 4D услуг. Мы готовы реализовывать проекты любого масштаба, любой сложности и в любом регионе. Всегда найдем общий язык на русском, английском, болгарском, французском, испанском или индонезийском языке.

    Услуги
    • Разработаем: чертежи в AutoCAD
    • фотореалистичные визуализации
    • low-poly модели
    • дизайн интерьера/экстерьера в виртуальной реальности
    • 3D Панораму-Тур. Выполним работы по проектированию с применением BIM-технологий.
    Регионы обслуживания
    • Болгария
    • Россия
    • Испания
    • канада
    • Индонезия
    • София
    • Toledo
    Адрес
    La Paz 7
    45950 Toledo
    Испания
    +34-620919127 enarch.info
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