Студия дизайнера Татьяны Зайцевой создает элитные, но теплые и комфортные интерьеры. Tatiana Zaitseva Design Studio специализируется на частных интерьерах (квартиры, дома) и интерьерах бизнес назначения (отели, офисы, торговые залы). Работа дизайнера интерьера Татьяны Зайцевой отличается тем, что специалист хорошо знает все материалы, условия монтажа-демонтажа, разбирается в проектировании мебели (проектирует корпусную мебель и кухни под заказ). В студии Tatiana Zaitseva Design Studio также можно заказать ремонт высокого уровня. Не только яркие идеи, но и знание о том, как их реализовать - это отличает студию Татьяны Зайцевой от многих других.