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Tatiana Zaitseva Design Studio
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Скандинавский интерьер для молодой пары, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле минимализм
    Скандинавский интерьер для молодой пары, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Столовая комната в скандинавском стиле
    Скандинавский интерьер для молодой пары, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Столовая комната в скандинавском стиле
    +6
    Скандинавский интерьер для молодой пары
    Интерьер лофт с винотекой. - Все для девушки!, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле лофт
    Интерьер лофт с винотекой. - Все для девушки!, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле лофт
    Интерьер лофт с винотекой. - Все для девушки!, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Гостиная в стиле лофт Серый
    +5
    Интерьер лофт с винотекой. - Все для девушки!
    Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм
    Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм
    Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм
    +53
    Квартира в ярких тонах
    Квартира для холостяка в минималистическом стиле, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм
    Квартира для холостяка в минималистическом стиле, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм
    Квартира для холостяка в минималистическом стиле, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм
    +26
    Квартира для холостяка в минималистическом стиле
    Нежный классический интерьер, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Балкон и терраса в классическом стиле Белый
    Нежный классический интерьер, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Балкон и терраса в классическом стиле Белый
    Нежный классический интерьер, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Балкон и терраса в классическом стиле
    +31
    Нежный классический интерьер
    ЖК Парковые Озера. Интерьер для молодой пары с перспективой., Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Спальня в стиле минимализм Бежевый
    ЖК Парковые Озера. Интерьер для молодой пары с перспективой., Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Рабочий кабинет в стиле минимализм Эффект древесины
    ЖК Парковые Озера. Интерьер для молодой пары с перспективой., Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Стены и пол в стиле минимализм Бежевый
    +17
    ЖК Парковые Озера. Интерьер для молодой пары с перспективой.
    Показать все 14 проекты

    Студия дизайнера Татьяны Зайцевой создает элитные, но теплые и комфортные интерьеры.  Tatiana Zaitseva Design Studio специализируется на частных интерьерах (квартиры, дома) и интерьерах бизнес назначения (отели, офисы, торговые залы). Работа дизайнера интерьера Татьяны Зайцевой отличается тем, что специалист хорошо знает все материалы, условия монтажа-демонтажа, разбирается в проектировании мебели (проектирует корпусную мебель и кухни под заказ). В студии Tatiana Zaitseva Design Studio также можно заказать ремонт высокого уровня. Не только яркие идеи, но и знание о том, как их реализовать - это отличает студию Татьяны Зайцевой от многих других.  

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • подготовка полного пакета чертежей и документов для ремонтных работ по проекту
    • комплексный ремонт квартир под ключ
    • косметический ремонт
    • капитальный ремонт квартир с перепланировкой и заменой всех инженерных сетей
    • замена и установка сантехники
    • электромонтажные работы
    • малярные и штукатурные работы
    • укладка керамической плитки
    • монтаж напольных покрытий
    • ремонт и установку дверей
    • окон
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Польша
    • Киев
    • Львов
    • Одесса
    • Николаев
    • Вся Украина
    Адрес
    Олеся Гончара, 46
    01034 Киев
    Украина
    +380-673250521 tzaitseva.com
    Законное владение

    Киев, 01034, ул. Олеся Гончара, 46

    Отзыв

    Ярослав Joke
    почти 2 года назад
    Сергей Е.
    Дизайнер интерьера от Бога, который вкладывает в свою работу любовь и душу. Очень рекомендую!
    почти 5 лет назад
    Александр Крестинич
    Очень понравилось сотрудничество и результаты работы. Во всё вложена душа. С удовольствием рекомендую!
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 4

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