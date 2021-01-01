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Декор зала – это важная составляющая общего интерьера квартиры. Гостиная – это место (помимо спальни), где мы расслабляемся, читаем книги или смотрим любимые сериалы, пьем чай, проводим время с семьей.
Если мы можем четко определить когда же появились стили авангард, модерн, хай-тек, поп-арт, то с деревенским стилем все куда сложнее. Строительство деревянных домов и храмов началось тысячи и тысячи лет назад.
Дизайнеры интерьера homify поделились с нами новыми проектами квартир с остекленными балконами и лоджиями, которые вам могут понравиться. Здесь вы найдете гардеробы, местечки для отдыха с креслами, кабинеты, детские спортивные уго…