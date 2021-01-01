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mlynchyk interiors
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 23Проекты (23) 1Книги идей (1)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ZIL, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в стиле модерн
    ZIL, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в стиле модерн
    ZIL, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Кухня в стиле модерн
    +17
    ZIL
    ATELIER, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Конференц-центры в стиле лофт
    ATELIER, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Конференц-центры в стиле лофт
    ATELIER, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Конференц-центры в стиле лофт
    +12
    ATELIER
    Tromse, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Кухня в классическом стиле Серый
    Tromse, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
    Tromse, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
    +34
    Tromse
    P_appartments, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в классическом стиле Бежевый
    P_appartments, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в классическом стиле Бежевый
    P_appartments, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +21
    P_appartments
    Mirrors, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в стиле минимализм Белый
    Mirrors, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
    Mirrors, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
    +21
    Mirrors
    Бунгало в темном, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в рустикальном стиле Дерево Коричневый
    Бунгало в темном, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в рустикальном стиле Дерево Коричневый
    Бунгало в темном, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Гостиная в рустикальном стиле Дерево Коричневый
    +29
    Бунгало в темном
    Показать все 23 проекты


    Услуги
    Архитектура. Дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Беларусь
    • Норвегия
    • США
    Адрес
    Победителей 129
    220062 Минск
    Беларусь
    +375-291029655 www.mlynchyk.com
    Законное владение


    Отзыв

    Наталия Семёнова
    Работали с Евгенией Млынчик в 2018 году. Делали квартиру в новостройке. Евгению знаю давно, поэтому согласовали строителей и ребята сделали все сами под ключ. Сроки строительные почти выдержали, получилось очень красиво, я довольна. Если буду еще что-то строить точно обращусь к Евгении.
    больше 2 лет назад

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