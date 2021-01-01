Современный рустикальный стиль в 2021

Если мы можем четко определить когда же появились стили авангард, модерн, хай-тек, поп-арт, то с деревенским стилем все куда сложнее. Строительство деревянных домов и храмов началось тысячи и тысячи лет назад.

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