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Design Rules
Дизайнеры интерьера Ижевск
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Кухня в средиземноморском стиле
    Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Кухня в средиземноморском стиле
    Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Кухня в средиземноморском стиле
    +8
    Компактный загородный дом
    Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules
    Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Кухня в средиземноморском стиле
    Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Кухня в средиземноморском стиле
    +24
    Трехкомнатная квартира
    Концепция офиса IT компании, Design Rules Design Rules Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Концепция офиса IT компании, Design Rules Design Rules Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Концепция офиса IT компании, Design Rules Design Rules Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +9
    Концепция офиса IT компании
    Концепция магазина, Design Rules Design Rules Столовая комната в эклектичном стиле
    Концепция магазина, Design Rules Design Rules Столовая комната в эклектичном стиле
    Концепция магазина, Design Rules Design Rules Столовая комната в эклектичном стиле
    +12
    Концепция магазина
    Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Гостиная в средиземноморском стиле
    Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Гостиная в средиземноморском стиле
    Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Гостиная в средиземноморском стиле
    +4
    Коттедж в поселке Октябрьский
    Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Гостиные в эклектичном стиле
    Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Гостиные в эклектичном стиле
    Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Гостиные в эклектичном стиле
    +26
    Трехкомнатная квартира
    Показать все 21 проекты

    Мы Дизайн студия "Design Rules". Имеем многолетний успешный опыт работы, хорошо знаем современные технологии и материалы. Это всегда эксклюзивные проекты, обеспечивающие уникальность и индивидуальность решений. Мы любим свое дело и увлечены нашими проектами!

    Услуги
    • Дизайн интерьера и экстерьера
    • Дизайн фасадов зданий и сооружений
    • ландшафтный дизайн
    • ремонт и строительство
    • изготовление мебели
    • декорирование
    • Изготовление декора ручной работы
    • 3D визуализация
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    Регионы обслуживания
    • рф и весь мир
    • Ижевск
    • Франция
    • Италия
    • Чехия
    • германия
    • Швейцария
    • Нидерланды
    • г. Казань
    • г. Москва
    • г. Санкт-Петербург
    • г. Екатеринбург
    • Показать все 12 регион обслуживания
    Награды компании
    Победители международных конкурсов в Париже, Риме, Дрездене, Праги, Казани.
    Адрес
    Школьная 51
    426054 Ижевск
    Россия
    +7-9512012202 design-rules.ru

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