Мы Дизайн студия "Design Rules". Имеем многолетний успешный опыт работы, хорошо знаем современные технологии и материалы. Это всегда эксклюзивные проекты, обеспечивающие уникальность и индивидуальность решений. Мы любим свое дело и увлечены нашими проектами!
- Услуги
- Дизайн интерьера и экстерьера
- Дизайн фасадов зданий и сооружений
- ландшафтный дизайн
- ремонт и строительство
- изготовление мебели
- декорирование
- Изготовление декора ручной работы
- 3D визуализация
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- Регионы обслуживания
- рф и весь мир
- Ижевск
- Франция
- Италия
- Чехия
- германия
- Швейцария
- Нидерланды
- г. Казань
- г. Москва
- г. Санкт-Петербург
- г. Екатеринбург
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- Награды компании
- Победители международных конкурсов в Париже, Риме, Дрездене, Праги, Казани.
- Адрес
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Школьная 51
426054 Ижевск
Россия
+7-9512012202 design-rules.ru