На рынке оказания услуг в сфере текстильного дизайна интерьера мы успешно работаем уже более десяти лет, что дает нам целый ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентами. Со многими производителями тканей для пошива штор или перетяжки мебели мы работаем напрямую, что позволяет нам предлагать более приемлемые цены - наша работа действительно обойдется Вам недорого, в сравнении с другими салонами штор и мастерскими по их пошиву.

Мы можем пошить лишь комплект штор и тюля для одного окна и установить их, но стараемся предлагать комплексный подход - все в каждом конкретном помещении или даже доме будет подчинено общей идее, если грамотно подобрать карнизы, ткани для штор, тюль, ткани для обивки мебели, покрывала, скатерти, ткань для стен, тканевые потолки и прочее - Вы просто не сможете остаться недовольным. Готовы работать со строительными организациями, архитектурными и дизайн студиями, оговоренные объемы работ выполняем качественно и неизменно в срок! Работаем в Рязани, Москве, Туле и других городах и областях ЦФО. Больше заказ - выгоднее цена - по такому принципу мы привыкли работать, занимаясь текстильным дизайном интерьера и пошивом штор на заказ. На нашем сайте Вы всегда найдете примеры наших работ, а это и оформление тканью ресторанов и кафе, и офисных помещений, и домов с квартирами. В нашем распоряжении собственный цех по пошиву штор, он оборудован современным оборудованием, а наши специалисты имеют богатейший опыт в своем ремесле, что служит еще одной гарантией качественного и своевременного выполнения заказов.