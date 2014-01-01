3D визуализация
Здравствуйте!
Меня зовут Александр, я занимаюсь 3D визуализацией и дизайном интерьеров с 2014 года, за это время успешно завершил более 250 проектов и ваш интерьер может стать следующим.
Что вы получаете работая со мной:
- Качество.
- Соблюдение сроков.
- Ежедневный отчет о проделанной работе.
- Реалистичную 3D визуализацию.
- Связь со мной в удобное для вас время.
В стоимость входит 30% изменений.
Работаю по 50% предоплате.
Срок на комнату 1-3 дня.
От вас потребуется: Чертеж. Развертка стен. Ссылки на производителей или на модели с сайта 3DDD.
- Услуги
- моделирование
- 3D визуализация
- каталожная визуализация
- Регионы обслуживания
- all world и Киев
- Адрес
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Фриланс
01001 Киев
Украина
+380-505573685 www.instagram.com/taran__aleksandr/?hl=ru