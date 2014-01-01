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Александр Таран
CGI/Визуализация Киев
Обзор 32Проекты (32) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Экстерьерная визуализация частного дома с бассейном , Александр Таран Александр Таран
    Экстерьерная визуализация частного дома с бассейном , Александр Таран Александр Таран
    Экстерьерная визуализация частного дома с бассейном , Александр Таран Александр Таран
    Экстерьерная визуализация частного дома с бассейном
    3D Визуализация гостиной в таунхаусе, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация гостиной в таунхаусе, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация гостиной в таунхаусе, Александр Таран Александр Таран
    +8
    3D Визуализация гостиной в таунхаусе
    3D Визуализация Гостиной в таунхаусе, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация Гостиной в таунхаусе, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация Гостиной в таунхаусе, Александр Таран Александр Таран
    +17
    3D Визуализация Гостиной в таунхаусе
    3D Визуализация 3х детских, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация 3х детских, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация 3х детских, Александр Таран Александр Таран
    +7
    3D Визуализация 3х детских
    3D Визуализация маленькой квартиры, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация маленькой квартиры, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация маленькой квартиры, Александр Таран Александр Таран
    +5
    3D Визуализация маленькой квартиры
    3D Визуализация СУ очень стильный, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация СУ очень стильный, Александр Таран Александр Таран
    3D Визуализация СУ очень стильный, Александр Таран Александр Таран
    +5
    3D Визуализация СУ очень стильный
    Показать все 32 проекты

    3D визуализация

        Здравствуйте!

     Меня зовут Александр,  я занимаюсь 3D визуализацией и дизайном интерьеров с 2014 года, за это время успешно завершил более 250 проектов и ваш интерьер может стать следующим. 

     Что вы получаете работая со мной:   

    - Качество.   

    - Соблюдение сроков.        

    - Ежедневный отчет о проделанной работе.      

    - Реалистичную 3D визуализацию.      

    - Связь со мной в удобное для вас время.      

    В стоимость входит 30% изменений.

    Работаю по 50% предоплате. 

    Срок на комнату 1-3 дня.

    От вас потребуется: Чертеж. Развертка стен. Ссылки на производителей или на модели с сайта 3DDD.

    Услуги
    • моделирование
    • 3D визуализация
    • каталожная визуализация
    Регионы обслуживания
    all world и Киев
    Адрес
    Фриланс
    01001 Киев
    Украина
    +380-505573685 www.instagram.com/taran__aleksandr/?hl=ru
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