3D визуализация

Здравствуйте!

Меня зовут Александр, я занимаюсь 3D визуализацией и дизайном интерьеров с 2014 года, за это время успешно завершил более 250 проектов и ваш интерьер может стать следующим.

Что вы получаете работая со мной:

- Качество.

- Соблюдение сроков.

- Ежедневный отчет о проделанной работе.

- Реалистичную 3D визуализацию.

- Связь со мной в удобное для вас время.

В стоимость входит 30% изменений.

Работаю по 50% предоплате.

Срок на комнату 1-3 дня.

От вас потребуется: Чертеж. Развертка стен. Ссылки на производителей или на модели с сайта 3DDD.