Полный спектр услуг в сфере дизайна интерьера, от концепций малых форм, до реализации проекта с наполнением декора. Проекты различной функции и класса, от маленьких, жилых студий, до гостиничных комплексов. Большой опыт в проектах общественного питания, косметологических центрах, в дизайне частного жилья различного уровня. С командой профессионалов реализую Ваши задачи максимально комфортно и грамотно.

Впишу проекты в благоприятную, окружающую среду. Создавая свои проекты, стараюсь объективно подходить к экономической составляющей, оценивая фактор влияния и логическое объяснение вложенных средств. Дизайн это не только художественный взгляд, но и в большой свое мере инженерный продукт, который включает в себя функциональную проработку деталей проекта, просчёт сметы, управление строительным процессом.