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Акимов
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • "Стонер" квартира в Москве , Акимов Акимов Гостиная в стиле лофт
    "Стонер" квартира в Москве , Акимов Акимов Гостиная в стиле лофт
    "Стонер" квартира в Москве , Акимов Акимов Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +8
    "Стонер" квартира в Москве
    "Практика" квартира в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Спальня в стиле модерн
    "Практика" квартира в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Спальня в стиле модерн
    "Практика" квартира в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Спальня в стиле модерн
    +11
    "Практика" квартира в Ростове-на-Дону
    "Мзия" магазин в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Конференц-центры в средиземноморском стиле
    "Мзия" магазин в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Конференц-центры в средиземноморском стиле
    "Мзия" магазин в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Конференц-центры в средиземноморском стиле
    +5
    "Мзия" магазин в Ростове-на-Дону
    "Гавана" коттедж в Ростове-на-Дону , Акимов Акимов Гостиная в колониальном стиле
    "Гавана" коттедж в Ростове-на-Дону , Акимов Акимов Гостиная в колониальном стиле
    "Гавана" коттедж в Ростове-на-Дону , Акимов Акимов Гостиная в колониальном стиле
    +6
    "Гавана" коттедж в Ростове-на-Дону
    "Ложка-Поварёшка" сеть столовых в Ростове-на-Дону , Акимов Акимов Конференц-центры в стиле лофт
    "Ложка-Поварёшка" сеть столовых в Ростове-на-Дону , Акимов Акимов Конференц-центры в стиле лофт
    "Ложка-Поварёшка" сеть столовых в Ростове-на-Дону , Акимов Акимов Конференц-центры в стиле лофт
    +2
    "Ложка-Поварёшка" сеть столовых в Ростове-на-Дону
    "Омний" квартира в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Гостиная в стиле модерн
    "Омний" квартира в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Гостиная в стиле модерн
    "Омний" квартира в Ростове-на-Дону, Акимов Акимов Кухня в стиле модерн
    +10
    "Омний" квартира в Ростове-на-Дону
    Показать все 8 проекты

    Полный спектр услуг в сфере дизайна интерьера, от концепций малых форм, до реализации проекта с наполнением декора. Проекты различной функции и класса, от маленьких, жилых студий, до гостиничных комплексов. Большой опыт в проектах общественного питания, косметологических центрах, в дизайне частного жилья различного уровня. С командой профессионалов реализую Ваши задачи максимально комфортно и грамотно.

    Впишу проекты в благоприятную, окружающую среду. Создавая свои проекты, стараюсь объективно подходить к экономической составляющей, оценивая фактор влияния и логическое объяснение вложенных средств. Дизайн это не только художественный взгляд, но и в большой свое мере инженерный продукт, который включает в себя функциональную проработку деталей проекта, просчёт сметы, управление строительным процессом.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Разработка концепта
    • декорирование
    • 3D-визуализация
    • малоэтажная архитектура
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Россия и зарубежье
    Адрес
    Михаила Нагибина 33а
    344064 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9185555778 akimovkolya.ru
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