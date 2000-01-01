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Luxonov
Освещение Москва
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Проекты

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    • Выключатели EDO бельгийский бренд Luxonov, Luxonov Luxonov ГостинаяАксессуары и декорации Медь / Бронза / Латунь Бежевый
    Выключатели EDO бельгийский бренд Luxonov, Luxonov Luxonov ГостинаяАксессуары и декорации Медь / Бронза / Латунь Янтарный / Золотой
    Выключатели EDO бельгийский бренд Luxonov, Luxonov Luxonov ГостинаяАксессуары и декорации Медь / Бронза / Латунь Металлический / Серебристый
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    Выключатели EDO бельгийский бренд Luxonov

    Бельгийский бренд дизайнерского  электроустановочного оборудования  «Luxonov» представляет вашему вниманию  шесть изысканных серий электрики, с широким спектром  финишных отделок  и возможностью нанесения индивидуальных гравировок и рисунков на лицевые панели. Выключатели и розетки «Luxonov» привлекают внимание своим современным дизайном и подходят для использования как в частных резиденциях и квартирах, так и в гостиничном секторе. За последние годы мы участвовали  в таких престижных  архитектурных  проектах  как: Hotel Plaza Athenee (Париж, Франция), Hotel Metropole (Монако), Отель-де-ла Mamounia (Марракеш, Марокко), Резиденция мэра (Москва, Россия), Президентский дворец (Баку, Азербайджан).

    Услуги
    • Подбор и продажа электроустановочных изделий
    • консультации по монтажу
    • Умный дом
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    За последние годы мы участвовали  в таких престижных  архитектурных  проектах  как: Hotel Plaza Athenee (Париж, Франция), Hotel Metropole (Монако), Отель-де-ла Mamounia (Марракеш, Марокко), Резиденция мэра (Москва, Россия), Президентский дворец (Баку, Азербайджан).
    Адрес
    107031 Москва
    Россия
    +7-9688974334
    Законное владение

    LUXONOV s.p.r.l.

    Rue de Spa 146B 4970 Francorchamps BELGIUM

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