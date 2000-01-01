Бельгийский бренд дизайнерского электроустановочного оборудования «Luxonov» представляет вашему вниманию шесть изысканных серий электрики, с широким спектром финишных отделок и возможностью нанесения индивидуальных гравировок и рисунков на лицевые панели. Выключатели и розетки «Luxonov» привлекают внимание своим современным дизайном и подходят для использования как в частных резиденциях и квартирах, так и в гостиничном секторе. За последние годы мы участвовали в таких престижных архитектурных проектах как: Hotel Plaza Athenee (Париж, Франция), Hotel Metropole (Монако), Отель-де-ла Mamounia (Марракеш, Марокко), Резиденция мэра (Москва, Россия), Президентский дворец (Баку, Азербайджан).