Проектно-строительная компания ТОО «Стройсервис АГК» стремительно развивающаяся молодая компания которая является специализированным предприятием занимающейся решением сложных инженерно-строительных задач и оказывает широкий спектр услуг по выполнению проектно-изыскательских, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, декоративно-отделочных, электромонтажных, сварочно-сантехнических и прочих видов работ любой сложности и объема.