Проектно-строительная компания ТОО «Стройсервис АГК» стремительно развивающаяся молодая компания которая является специализированным предприятием занимающейся решением сложных инженерно-строительных задач и оказывает широкий спектр услуг по выполнению проектно-изыскательских, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, декоративно-отделочных, электромонтажных, сварочно-сантехнических и прочих видов работ любой сложности и объема.
- Услуги
- ТОО Стройсервис АГК предлагает полный комплекс проектно-строительных работ любой сложности и объема. • Проектно-изыскательские работы – разработка эскизного и рабочего и дизайн- проектов
- согласование планов зданий и сооружений
- просчет нагрузок на получение техусловий
- узаконение
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- вывод из жилого фонда. • Подготовительные работы – очистка и подготовка территории
- перемещение и доставка строительных материалов. • Земляные работы – рытье траншей и котлованов
- перемещение
- укладка и укрепление грунта. • Бетонные работы – закладка фундаментов
- заливка колонн
- ригелей
- плитоперекрытий зданий и сооружений
- стяжка пола
- устройство «сухого пола». • Общестроительные работы – пробивка проемов в железобетонных стенах
- усиление проемов специальным металлическим профилем
- монтаж металлоконструкций. • Гидроизоляционные работы – гидроизоляция полов
- стен
- фундамента с использованием мастик
- современных гидроизоляционных и рулонных материалов. • Кладочные работы – устройство стен и перегородок из различных видов кирпича. • Плотницкие работы – устройство деревянных стен и полов
- устройство ГКЛ и проведение тепло и звукоизоляции стен из ГКЛ. • Штукатурно-малярные работы – черновая и высококачественная штукатурка стен и потолка
- отделка проемов и откосов. • Кровельные работы – устройство стропильной системы
- накрыв любыми кровельными материалами. • Облицовочные работы – облицовка стен и пола различными декоративными материалами • Декоративно-отделочные работы – различные виды декоративной шпатлевки
- художественная роспись стен. • Сварочно-сантехнические работы – прокладка труб
- установка сантехники
- установка автономных отопительных котлов
- устройство бассейнов. • Электромонтажные работы – прокладка кабеля и установка электрооборудования и электроприборов. • Высотные работы – сооружение систем безопасности в горной местности
- подключения и ремонт оборудования и коммуникаций на фасадах
- проведение ревизий и выявление дефектов высотных конструкций
- установка приточно-вытяжных систем
- вентиляционного оборудования
- кондиционеров
- сплит-систем. • Изготовление и установка пластиковых и алюминиевых окон
- дверей
- витражей. перегородок. • Изготовление и установка изделий из дерева
- металла
- пластика и камня. У нас есть возможность обеспечить объект всеми строительными материалами по оптовым ценам. Мы можем выступать как генеральный подрядчик
- а также работать на субподрядных условиях.
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- Регионы обслуживания
- Алматы и Астана
- Адрес
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г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Мынбаева 46, уг.ул.Клочкова
050057 Алматы
Казахстан
+7-7772449665 stroyservis-agk.alllo.kz
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г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Мынбаева 46, уг.ул.Клочкова