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TOO Stroyservis AGK
Строители Алматы
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    Проектно-строительная компания ТОО «Стройсервис АГК» стремительно развивающаяся молодая компания которая является специализированным предприятием занимающейся решением сложных инженерно-строительных задач и оказывает широкий спектр услуг по выполнению проектно-изыскательских, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, декоративно-отделочных, электромонтажных, сварочно-сантехнических и прочих видов работ любой сложности и объема.

    Услуги
    • ТОО Стройсервис АГК предлагает полный комплекс проектно-строительных работ любой сложности и объема. • Проектно-изыскательские работы – разработка эскизного и рабочего и дизайн- проектов
    • согласование планов зданий и сооружений
    • просчет нагрузок на получение техусловий
    • узаконение
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    • вывод из жилого фонда. • Подготовительные работы – очистка и подготовка территории
    • перемещение и доставка строительных материалов. • Земляные работы – рытье траншей и котлованов
    • перемещение
    • укладка и укрепление грунта. • Бетонные работы – закладка фундаментов
    • заливка колонн
    • ригелей
    • плитоперекрытий зданий и сооружений
    • стяжка пола
    • устройство «сухого пола». • Общестроительные работы – пробивка проемов в железобетонных стенах
    • усиление проемов специальным металлическим профилем
    • монтаж металлоконструкций. • Гидроизоляционные работы – гидроизоляция полов
    • стен
    • фундамента с использованием мастик
    • современных гидроизоляционных и рулонных материалов. • Кладочные работы – устройство стен и перегородок из различных видов кирпича. • Плотницкие работы – устройство деревянных стен и полов
    • устройство ГКЛ и проведение тепло и звукоизоляции стен из ГКЛ. • Штукатурно-малярные работы – черновая и высококачественная штукатурка стен и потолка
    • отделка проемов и откосов. • Кровельные работы – устройство стропильной системы
    • накрыв любыми кровельными материалами. • Облицовочные работы – облицовка стен и пола различными декоративными материалами • Декоративно-отделочные работы – различные виды декоративной шпатлевки
    • художественная роспись стен. • Сварочно-сантехнические работы – прокладка труб
    • установка сантехники
    • установка автономных отопительных котлов
    • устройство бассейнов. • Электромонтажные работы – прокладка кабеля и установка электрооборудования и электроприборов. • Высотные работы – сооружение систем безопасности в горной местности
    • подключения и ремонт оборудования и коммуникаций на фасадах
    • проведение ревизий и выявление дефектов высотных конструкций
    • установка приточно-вытяжных систем
    • вентиляционного оборудования
    • кондиционеров
    • сплит-систем. • Изготовление и установка пластиковых и алюминиевых окон
    • дверей
    • витражей. перегородок. • Изготовление и установка изделий из дерева
    • металла
    • пластика и камня. У нас есть возможность обеспечить объект всеми строительными материалами по оптовым ценам. Мы можем выступать как генеральный подрядчик
    • а также работать на субподрядных условиях.
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    Регионы обслуживания
    Алматы и Астана
    Адрес
    г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Мынбаева 46, уг.ул.Клочкова
    050057 Алматы
    Казахстан
    +7-7772449665 stroyservis-agk.alllo.kz
    Законное владение

    г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Мынбаева 46, уг.ул.Клочкова

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