Сады на крыше

Если вы счастливый обладатель сада на крыше вашего дома, используйте это преимущество по максимуму! Наслаждайдесь прекрасными видами в солнечную летнюю погоду.

Есть множество идей, как обустроить сад на крыше, которые вы запросто найдете в интернете. Изучая этот вопрос заранее, вы точно найдете именно то, что вам нужно. Крыша должна стать местом, гдле захочется проводить больше времени, отдыхать.

Где найти идеи по оформлению садов на крыше?

Когда придет время оформлять сад на крыше, самое простое решение – искать вдорхновение в интернете, журналах, а еще посмотреть на сады друзей. Во многих журналах очень подробно рассказывается, как оформить замечательный сад. На Homify вы также найдете полезные советы и идеи. Можно проконсультироваться с ландшафтным архитектором. Не стоит выбирать сложных вариантов, главное, чтобы в саду было уютно. НаHomify вы сможете сохранить фотографии в «книгу идей», оставить заметку, что именно вам понравилось, а потом показать вашему ландшафтному архитектору.

Как создать сад на крыше?

Оформить сад на крыше довольно легко, если у вас есть нужное пространство. Определитесь с материалами, которые будете использовать. При озеленении крыши рекомендуется сажать неприхотливые и выносливые растения.

Что мне нужно учитывать, создавая сад на крыше?

Есть множество факторов, которые стоит принимать во внимание, например, планируемый бюджет, используемые материалы, наличие времени.

Если вы поймете, что у вас недостаточно времени, чтобы завершить проект самостоятельно, то отличной идеей будет нанять профессионала, который сможет заниматься проектом.

Вы не так давно создавали сад на крыше? Есть ли у вас полезные советы и рекомендации о том, как создать красивый сад на крыше?