Руллоный газон



Чем отличается рулонный газон от обычного газона? Нам часто приходиться выбирать между руллоным и обычным газоном. Мы поможем вам оценить преимущества рулонного газона. Хотя, и обычного, и у рулонного газона есть свои «минусы» и «плюсы».

Одним из главных «плюсов» рулонного газона считается то, что такой газон не боится заморозка и его можно укладывать поздней осенью. Во-вторых, используя такой газон, у вас не будет необходимости ждать, когда вырастит трава. Все сразу будет идеально. Еще, такой газон устойчив к любым климатическим условиям. И конечно, вы забудете о сорняках на траве.

Какие есть типы газонов?

Есть несколько типов газона. Это могут быть: спортивные, декоративные и для специального назначения. Спортивные газоны предназначенные для стадионов, ипподромов и для других спортивных открытых комплексов. Декоративные газоны мы можем увидеть в саду, раках, на лужайках и на похожих местах. Специализированные газоны вы увидите на аэродромах, возле железных дорог и похожих мест. Отличаются все эти типы газонов расположением и составом растущих трав. Для того, чтобы выбрать правильный газон, стоит определиться какой тип газона нужен и для чего. Разделение газона по классам. Разделение газона может также происходить по классам. Есть три главных класса: первый, второй и третий. Их отличие заключается в том, что у газона определенного класса может быть разное время служения и место расположение.

Первый класс

Первый класс газона часто называется партерным газоном. Такие газоны чаще всего выращиваются к главных частях сада. Это могут быть места возле декоративных водоемов, архитектурной композиции, возле фонтана, клумб и тд. Такой газон требует определенной площади. Площадь газона первого класса должна быть больше площади цветников или других деталей композиции. Распределяя площадь таким образом, вы добьетесь цельности «картинки».

Второй класс

Второй класс можно назвать садово – парковым газоном. Такие газоны должны служить вам долго, быть теневыносливыми, не бояться механических повреждений и расти в определенных климатических условиях. Для такого газона важно выбирать травы с прочной дерниной. Такой газон будет лучше садить в те участки сада, где чаще всего играют дети или вы устраиваете посиделки.

Третий класс

Третий класс газона мы можем назвать луговым газоном. Такой газон используется для улучшения уже существующего травостоя. Третий класс газона улучшит те участки газона, где не так сильно растет трава. Как вы видите, есть много разных типов и классов газона. Важно выбирать подходящий для своего участка или места, где вы хотите посадить траву. Этапы посадки газона Не забывайте, что посадка травы включает в себя определенные этапы, которые вам придется проделать. Эти этапы включают в себя: перекопку почвы, уборка мусора с участка, дренаж, снятие плодородного слоя почвы и тд.

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