Ремонт в ванной комнате

Иногда, мы устаем от старого дизайна нашей ванной комнаты и хочется перемен. Мы начинаем фантазировать и искать идеи. Для начала, стоит определиться нужен ли капитальный ремонт вашей ванной комнате или косметический ремонт. Так будет легче решить, какую сумму денег вы готовы потратить. Стоит помнить и о масштабах своей ванной комнаты и рассчитывать весь дизайн ванной, согласно этому масштабу. Ведь ремонт маленькой или большой ванной значительно отличается друг от друга.

Если же вы делаете абсолютно новый ремонт ванной, то все проектирование ванной нужно составить до начала каких либо работ. Нельзя забывать о создании сметы. Лучше распланировать все расходы до ремонта, чтобы избежать лишних затрат. Мы советуем вам, добавлять небольшой процент к каждой затрате, чтобы максимально запланировать все расходы. Лучше, чтоб остались дополнительные средства, чем вам не хватило их. Таким образом вы избежите той ситуации, когда вы не сможете реализовать свой проект ванной полностью.

Этапы ремонта ванной

Есть множество этапов ремонта и их количество может увеличиваться до бесконечности. Мы предоставляем основные этапы ремонта в ванной комнате. Для начала, вам предстоит отделочная работа. В этот процесс входит несколько этапов. Это может быть: удаление старой сантехники из ванной, удаление старой отделки, замена электропроводки, замена канализации – водопроводных элементов и замена вентиляции. Это основной список черновой работы. Эта работа является одной из сложных. Для этой работы потребуется время и прекрасное настроение. Во время таких основных работ, стоит не торопиться и делать все аккуратно. Важно рассчитать все параметры и сделать верные замеры. Так вы сможете избежать многих проблем. После отделочной работы, можно начать выравнивание стен и пола. Для этого вам придется наложить штукатурный слой и позже добавить шпаклевочную смесь. Конечно, есть и другие технологии. Например, монтаж профильно – гипсокартонной конструкции. Выбор за вами! Этому процессу тоже надо уделить достаточно времени. Важно, зашпаклевать все стыки, чтобы избежать трещин, которые приведут к дополнительным затратам. После всех этих шагов, происходят работы по облицовке. Первый шаг – это облицовка пола. Для этого вам надо будет развести плиточный клей.

После того, как вы развели плиточный клей, его можно начинать наносить на поверхность пола. Это нужно делать начиная с угла комнаты. Дальше, вы сможете положить плитку. По окончанию этой части работы, дайте полу высохнуть. Это займет около суток. Не забывайте, что швы меж плиточные швы надо обработать. После того, как вы закончили все ремонтные работы пола, надо занести всю сантехнику. Далее, происходит отделка стен. Это включает в себя монтаж плитки. Плитку стоит укладывать рядами снизу вверх. Дизайн ванной комнаты Все зависит от размеров ванной комнаты и вашего выбора. Если вам вдруг захотелось добавить изысканности в ваш стиль, то вы можете попробовать сделать свою ванную в азиатском, средиземноморском или тропическом стиле. Если же вы не любите резких перемен, то скорее всего вам подойдет минимализм или лофт стиль. Кроме выше перечисленных стилей, есть еще такие стили как рустикальный, кантри, колониальный, эклектичный и многие другие. Безусловно, вы можете быть оригинальным и смешать несколько стилей, но будьте внимательны при таком выборе.

Где я могу найти всю нужную информацию?

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Реализация идеи – креативный процесс, во время которого будет появляется множество вопросов, а с ними, возможно, и много дополнительных затрат. Конечно, многие детали своего задуманного проекта можно отложить в дальний угол и при этом сохранить определенную сумму. Однако, такой подход к делу может привезти в нулевым результатам и огорчить вас в итоге. Для избежания таких неприятных ситуаций, стоит обдумать все заранее и взвесить все «за» и «против». Для начала, стоит оценить сможете ли вы самостоятельно реализовать задуманную цель. Если да, то вам уже удалось минимизировать свои расходы. Но все же, стоит запастись нужными полезными источниками, чтобы сделать работу максимально профессионально самостоятельно. Homify предоставляет множество советов и идей в рубрике «журнал». Там вы сможете просмотреть мнение специалистов и результаты их работ. Если же вы предполагаете, что ваших знаний и навыков не хватит для реализации задуманного проекта, то стоит обратится за помощью к специалистам. Иногда стоит потратить немного больше средств в начале пути реализации своего плана, нежели потом расплачиваться в двойне, чтобы исправить ошибки. Вы сможете сравнить и качество, и цены многих профессионалов, чтобы найти свою «золотую середину».

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