Растения для улицы

Большинство владельцев домов, проводят на улице в их саду уйму времени. Кто то любит капаться в огороде и выращивать овощи, кто то любит лечь в гамак и отдыхать весь день, а кто то предпочитает разводить растения. Каждый из них мечтает о красивом садике, где можно не только работать, но и хорошо отдыхать. Красоту создает природа, а именно растения вокруг нас. Они не только жизнено необходимы для нас, но а так же создают очарование и раслабленную атмосферу. Вам понравится видеть свой сад в красках и ощущать необыкновенные запахи, и вам захочется проводить как можно больше времени в вашем садике.

Как выбрать правильные растения для улицы?

Нужно очень тщательно подходить к выбору растений для улицы, так как много видов не предназначены для жизни снаружи и могут просто напросто погибнуть. Если вы хотите чтобы цветы радовали вас круглый год, то выбирайте растения для разных сезонов. По поводу этого, вам стоит обратиться к садовнику, который сможет вам помочь при выборе растений. Контакты садовников в вашей округе можете найти на Homify. Если же у вас не так много времени для ухаживания за растениями, выбирите самый неприхотливый вариант, так например пион, хоста или примула. Эти растения будут радовать вас много лет, без особых усилий для вас.

Как разместить растения красиво в саду?

Вдохновение для дизайна вашего садика и растений в нем может придти откуда угодно. Так например, прогуливаясь по просторам вашего поселка, вы можете наткнуться на растения которые вы захотите видеть в вашем саду или увидите как красиво все усажено у соседей. Просмотрите некоторые дизайны для размещения растений на сайте Homify, и сохраните фотографии которые вам понравились в Книге Идей. Позже вы сможете ими воспользоваться, чтобы показать в магазине что именно вам нужно. Так же хорошим решением будет обратиться к садовнику, так как он профессионал в этом деле и сможет дать верный совет для размещения растений которые вы захотите, ведь не все цветы могут ужиться друг с другом.