Проекты коттеджей

Собственный дом – это нечто большее, чем крыша над головой. Это совершенно иной стиль жизни, иная философия, иное мироощущение, новая степень свободы и независимости. Если вы готовы изменить свою жизнь и стать владельцем собственного дома, то, первое, что вам понадобится – это проекты загородных домов. Некоторые считают, что предпочтительны индивидуальные проекты домов. Однако когда доходит до дела, выясняется, что профессиональные архитекторы и дизайнеры уже давно открыли, разработали и научились применять все приемы, делающие проекты домов удобными, комфортными, практичными. Типовой проект дома – это не стандартное, а оптимальное решение, которое учитывает любые запросы и потребности будущих жильцов. Готовые проекты домов, предлагаемые в нашем интернет-магазине, отличаются таким разнообразием, что вы наверняка отыщете здесь свой, единственный и неповторимый, проект дачного дома, небольшого, но уютного, или проект частного дома, предназначенный для круглогодичного проживания большой семьи. Для этого необходимо всего лишь заглянуть в каталог проектов домов, удобно структурированный по разделам в зависимости от строительного материала и размера. Проекты домов, коттеджей полностью готовы к строительству и включают в себя полный комплект чертежей и вы можете просмотреть состав проекта жилого дома. Так же вы сможете просмотреть варианты коттеджей на страничке Homify, где есть возможность сохранить все понравившиеся детали на своем аккаунте. Когда время дойдет до строительства, то сможете распечатать и показать строителям что именно вы хотите видеть перед собой.

Нужен ли вообще проект дома или коттеджа?

Многие строители Вам скажут, что им не нужен проект дома, достаточно картинки! И будут абсолютно правы!!! Им не нужен проект Вашего будущего дома, они сто раз строили без него. Но… Имея на руках проект Вы легко сможете контролировать геометрические размеры стен, окон, дверей и пр. с точностью до 5мм, а это очень важно для строительства. Точно знать, сколько необходимо кирпича, бруса строительных материалов и каких (бетон, арматура, плиты перекрытия, перемычки, пиломатериалы, и пр.), т.к. все это есть в проекте, иначе будет сложно расчитать и придется ездить и докупать все. Определить места подводки внешних сетей: канализация, водопровод, электричество, газ, так как на начальном этапе это осуществить легко, что не скажешь о потом. Составить подробную смету и выбрать подрядчика на основе конкурса, отдав проект дома на расчет в несколько организаций, для того чтобы не было никаких сюрпризов в конце. И самое главное это контролировать состав и объем выполняемых работ.

Можно ли сэкономить на проекте коттеджа?

Наш ответ , конечно же можно, даже нужно! Вы сами контролируете свой бюджет. Вы оплачиваете только то, что Вам нужно, всегда получаете подробную документацию.

Это Быстро и экономично- готовый типовой проект дома или коттеджа. Огромное количество типовых проектов загородных домов в разных стилях, различная площадь и этажность (одноэтажных и двухэтажных проектов), для больших и узких участков, с гаражом и без гаража. Полная проектная документация для начала строительства дома Вашей мечты составит приблизительно 3-7 дней! Так же это разумно и доступно – типовой проект с изменениями. Любой проект коттеджа из нашего каталога может быть изменен по Вашему желанию(добавлен или убран гараж, цокольный этаж, изменена планировка или габаритные размеры дома, заменен материал конструкций или отделка фасада и т.д.). Выбранный вами проект можно оборудовать цокольным этажом, мансардой или террасой. Дом из газобетона или пеноблоков можно выполнить из кирпича, если вам не подошли готовые проекты кирпичных домов. Обычно срок внесения изменений и их стоимость зависит от объема корректировок и занимает от 2 до 6 недель и позволит быстро начать строительство.

Мечта есть мечта – индивидуальный проект коттеджа, это самый затратный по времени и финансам вариант, но мы Вас понимаем, оно того стоит. Мы готовы осуществить Вашу мечту! Индивидуальное проектирование может занять от 1 до 6 месяцев и более, в зависимости от поставленной заказчиком задачи.

Почему стоит выбрать двухслойную гибкую черепицу?

В процессе эксплуатации кровельное покрытие подвергается серьезным испытаниям – это и дождь, и ветер, и град, и различные химические примеси в осадках. Все открытые поверхности здания подвергаются серьезному износу, что может отрицательно сказаться и на надежности всего сооружения. Вот почему важно обратить внимание на усиленные, особо надежные кровельные покрытия, широко представленные на сегодняшнем кровельном рынке – такие, как двухслойная или ламинированная гибкая черепица. Такая черепица в основе имеет битум и стеклохолст, покрывается сверху каменными гранулами, как и стандартная однослойная битумная черепица. Но двухслойная черепица имеет в основе не один, а два листа гибкой черепицы, накрепко соединенных путем спекания битумной мастикой. А в результате получается не просто качественное улучшение, но и непревзойденное визуальное превосходство!

Монтажникам и профессионалам строительного рынка уже давно полюбилась двухслойная черепица за способность скрывать явные недостатки покрытия благодаря фактурности. А многие профессионалы считают такую черепицу более удобной в монтаже. Также двухслойная черепица отлично подходит для сложных и крутых кровель, а также крыш, имеющих башенки и фронтоны.

Имеется так же специальная обработка от роста мхов и лишайников, что поможет увеличить срок бытия вашей черепицы. При выборе двухслойной гибкой черепицы убедитесь, что выбрали ту, что имеет специальное покрытие, защищающее от мха и грибков. Это особенно важно для северной стороны кровли и в районах с высокой влажностью. Гранулы современной двухслойной черепицы специально покрываются медью или цинком для предотвращения роста «зелени» на крыше. Если вы задумались о цене, то в среднем цена на двухслойную черепицу на 20-40% превышает цену стандартных серий однослойных черепиц. Важно понимать, что для монтажа одного и того же кровельного покрытия потребуется больше двухслойной черепицы в сравнении с однослойной, с другой стороны, сам монтаж однослойной черепицы более трудоемкий. В целом, цена покрытия двухслойной черепицей получится, конечно, больше. Однако преимущества монтажа именно двухслойного кровельного покрытия во многих случаях превышают увеличенную стоимость самого материала.

Где я могу найти контакты мастеров?

Профессионалов можно найти в салонах мебели или строительстве. Очень важно подойти серьезно к выбору специалистов и мастеров, ведь от них будет зависеть дизайн и проект дома. Они должны предложить вам все что вы хотите, а затем превратить ваши фантазии в реальность. Возможно ваши знакомые недавно строили свой дом и имеют уже какие то контакты рабочих и дизайнеров. Это было бы самым лучшим вариантом, ведь вы смогли бы узнать с какими трудностями столкнулись ваши друзья и как их можно было преодолеть. Контакты всех профессионалов в вашем округе вы можете найти на сайте Homify. Это будет очень удобно для ас и сбережет много времени которое вы убили бы на поиски мастеров. С помощью профессионалов вам по силу сделать любую работу, а главное качественно. Воплощайте свою мечту в реальность!