Пол с подогревом

Все мы стремимся к комфорту и уюту, покупая или обустраивая жилье. Конечно, можно сказать, что комфорт и уют создается при помощи декора, и во возможно, вы будите правы. Однако, нельзя представить уют или комфорт без тепла в доме в холодное время года. Тепло в доме не столь актуально в теплое время года, но как мы знаем, что теплого времени года намного меньше, чем холодного, по этому о теплоте в доме стоит подумать. Есть разные способы обогрева дома, их количество огромное, но одно из самых комфортных – пол с подогревом. Для многих оно приятно тем, что греет равноценно все пространство. Не мало важно то, что тепло идет снизу. Как знают многие, держа ноги в тепле, меньше риска заболеть или простудиться. Разве не приятно, ходить зимой по теплому полу босиком и при этом не мерзнуть, для многих это и есть главная часть комфорта. Большое преимущество теплого пола будет для семьи с детьми. Ведь дети обожают бегать босыми ногами.

Что важно знать про пол с подогревом?

Как вы знаете, есть несколько видов полов с подогревом. Самыми известными являются водяные полы с подогревом и электрические полы с подогревом. Внешни они мало чем отличаются, их главное отличие в функциональности. Разница между водяным и электрическом полом существует. Например, водяной пол с подогревом нельзя устанавливать в многоквартирною доме, так как это может повредить систему теплоснабжения во всем доме.

Для обоих видов теплых полов с подогревом важно помнить, что их лучше устанавливать на первом этаже, так как весь холод идти от земли. На втором этаже пол с подогревом может не принести вам комфорта и даже привести к не хорошим последствиям для вашего здоровья. В большинстве случаях, а втором этаже вашего дома находятся спальни. Теплый пол, установленный в спальни, может привести к постоянным головным болям. Даже если вы живете в квартире, то стоит избежать установки пола с подогревом в спальне.

Материал для пола с подогревом

Выбирая материал для пола с подогревом, стоит проявить внимательность. Считается, что водяному полу с подогревом подходит любой материал для пола, но мы советуем, при выборе материала посоветоваться с специалистом. Если вы выбираете ломинат стоит помнить, что подогрев должен быть равномерным по всей поверхности. При неравномерном нагревание может произойти деформация пола. Используя ломинат стоит учесть, что температура должна быть не выше 30 градусов. Не соблюдая это правило, подогрев пола становится не безопасным видом отопления. Паркет является еще более капризным материалом, чем ломинат. Если вы стелите его, то температура нагревания не должна превышать 24 градуса. Специалисты советуют отказаться от выбора такого материала для пола с подогревом. Самым лучшим выбором будет керамическая плитка и каменный пол. Выбирая такой тип покрытия, вы можете использовать и электрический обогрев, и водяной обогрев! При окончательном выборе материала стоит оценить его качество и прочность. Покупая материала, посоветуйтесь у специалиста, какой материал для вашего пола с подогревом подойдет лучше.

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