Подвесные потолки

Казалось бы, еще буквально четверть века назад никому бы и в голову не пришло задаваться таким пустым вопросом, как оформление потолка в квартире. Можно же просто побелить — и дело с концом. Какие могут быть сомнения? Какие еще натяжные потолки или многоуровневые конструкции из гипсокартона? Все это казалось странным, но в наши дни это очень популярная затея. Все больше и больше люди начинают задумываться о дизайне именно потолков. Вышеупомянутая побелка, натяжные потолки, покраска их, оклеивание обоями — различных вариантов целый легион, которые придется перебрать и пересмотреть и решить что понравилось именно вам. Для этого существуют журналы для дома, где вам будут представлены различные варианты. Так же вдохновение для вашего дизайна мы можете приобрести на странице Homify, где вы увидите сотни вариантов дизайна потолка. Понравившиеся картинки вы сможете сохранить на вашем профиле, и чуть позже распечатать их, чтоб когда вы пойдете делать покупку, вы смогли показать продавцу именно ваш вариант.

Возможен ли подвесной потолок своими руками?

Наш ответ, возможен. Нужно только очень захотеть и все будет. Подвесной потолок, сделанный своими руками, будет практичным и дешевым способом украсить интерьер вашего жилища. В таком случае получится не только сделать красивее саму комнату визуально, но также появится и возможность установить дополнительное освещение, что так же поможет разделить комнату на зоны. Установка потолка потребует определенных знаний и физических усилий. Необходимо иметь следующий инструмент: рулетка, карандаш, саморез, перфоратор, уровень. Желательно, так же, иметь помощника, который подаст какой либо инструмент или поможет физически. Это сэкономит время и силы.

На первом этапе самое главное определиться с типом подвесного потолка, и сделать замеры. Сегодня есть много журналов, где можно выбрать, то, что понравится. Нужно учесть при этом его высоту, место размещения встроенного освещения, уровни. На данном этапе выбор цвета потолка не является важным. После определения с типом потолка, нужно сделать его разметку. На основании ее вы сможете определить количество нужного материала. Все материалы нужно планировать с минимальным запасом. При закупке материалов нужно чтобы все его элементы, особенно металлический каркас, были, по возможности, цельными. Это даст крепость будущей конструкции и сэкономит материал. При выборе облицовочного материала следует приобретать его с небольшим запасом, так, как будут его отходы (углы, края потолка). Возведение каркаса начинается с разметки уровнем. После нанесения разметки на стены, к ним можно крепить металлический профиль. При возведении каркаса как можно чаще пользуйтесь уровнем, это не будет лишним. Облицовочные работы производятся в зависимости от того, какой материал используется при этом. Это может быть крепеж гипсокартона или же простая вставка квадратов в каркас. При работе с гипсокартонном нужно отрезать полоску, которая нужна, и прикрепить ее саморезами к профилю. После его монтажа, производится шпаклевка стыков, между листами, и шлифовка. При выполнении этих правил, вы с легкостью сможете украсить вашу квартиру шикарным подвесным потолком, а главное сделаете это своими руками.

Как установить освещение на подвесных потолках?

Подвесные потолки различного типа сегодня имеют большой спрос. Практически во всех подвесных системах используются встроенные светильники. Это современно, стильно и удобно. Но, монтаж точечного освещения не всегда правильный и безопасный. Самая большая ошибка в том, что монтаж освещения подвесных потолков производится не специалистами. При этом встречаются пять наиболее часто повторяемых ошибок, то есть вы захотите установить освещение сами, то придерживайтесь этих правил. Согласно правилам по технике безопасности, провода в подвесном потолке приравнены к обычной, наружной электропроводке. Поэтому их монтаж осуществляется так же, как и монтаж электропроводки для освещения любого другого прибора. Провода при этом укладываются в негорючий рукав, а укладка электропроводки на металлические несущие конструкции грозит замыканием и разрывом проводов. Не стоит забывать и о протечке с верхнего этажа.

Так же запрещается делать ответвления вне монтажной коробки.

«Умельцами» часто устанавливаются провода, сечение которых не отвечает потребляемой мощности светильника, и возгорания часто происходят из-за этого.

При монтаже выключателя следует делать его таким способом, чтобы сеть размыкала «фаза», а не «ноль». В подвесных потолках, которые установлены в помещениях с повышенной влажностью, не допускается укладка наружных проводов, а также проводов в металлических рукавах. При установке встроенного освещения в подвесные потолки, является обязательной установка защитных устройств, которые автоматически разъединяют сеть при замыкании.

Как рекомендуют специалисты, наиболее правильным вариантом будет переход на двенадцати вольтовою систему освещения. Лампы для подвесных потолков в таком случае понадобятся тоже на 12 вольт, это уменьшит затраты на электроэнергию. Применив такие рекомендации, вы существенно упростите монтаж самой электропроводки, и повысите ее безопасность. Так что дерзайте!

Почему именно гипсакартон используется?

Не все в этом мире идеально устроено, не составляет исключения и помещения, которые должны в итоге превратить вашу квартиру в сказку. Неровности и иные дефекты поверхности, которые так бросаются в глаза и которые никак не спрятать ни за побелкой, ни за обоями, с легкостью устраняются с помощью потолков из гипсокартона. Правильно проведенные работы дают результат, близкий к идеалу. Красиво, аккуратно и со вкусом, а главное не дорого!. В это трудно поверить, но безукоризненный дизайн потолка в зале, представленный конструкцией из гипсокартона, не только возможен, но и несложно реализуется своими руками без дорогостоящих услуг профессионалов. Так что вместо целой бригады рабочих, Вам понадобится лишь собственное усердие или, в крайнем случае, помощь одного-двух друзей, что сделает работу только веселее.Размышляя о будущем преображении облика своего домашнего очага, не стоит забывать и о таких земных и прозаических вещах, как стоимость. Для того чтобы сделать красивые потолки из гипсокартона в комнаты, Вам не понадобится никаких специальных хитроумных инструментов, сами материалы отнюдь не являются дорогостоящими, а возможность произвести все работы своими собственными руками позволяет и вовсе минимизировать затраты. Таким образом гипсокартонный потолок – очевидный выбор для людей, знающих цену своим деньгам. И да, дизайн потолка из гипсокартона в вашей квартире — почти такое же безграничное поле для экспериментов, как конструктор Lego для малышей. Возможности в формировании конструкции потолка и компоновке освещения ограничены лишь Вашей фантазией.

Какие дизайны подвесного потолка существуют?

Существуют много типов дизайна, например одноуровневые гипсокартонные потолки. В принципе, они мало чем отличаются от своих неусовершенствованных собратьев, но все же имеют определенные преимущества. И главное из них заключается в идеально ровной поверхности без изъянов, которые безвозвратно портят внешний вид комнаты. Следующий тип- это двух- и трехуровневые потолки – это уже более сложные конструкции, которые вносят определенный стиль в дизайн помещения и создают его собственную атмосферу, отвечающую вкусам владельца. Их также можно разделить на несколько наиболее распространенных типов: Рамочные потолки, когда пошагово сооружается своеобразный короб, причем каждый новый уровень можно сделать как правильной прямоугольной, так и фигурной формы. Диагональные. Это такой вид потолка из гипсокартона, при котором поверхность делится каждым новым уровнем пополам из угла в угол. В этом случае форма уровней также может быть произвольной, чаще всего волнообразной. Третий тип – зональные потолки. Подобный дизайн позволяет визуально выделить какую-либо отдельную часть помещения. Наконец, сложные конструкции из гипсокартона – это творчество в чистом виде. «Податливость» этого материала позволяет реализовать даже самые смелые и неожиданные задумки автора и создать своими руками действительно уникальный дизайн комнаты. Приводить примеры подобных неожиданных решений — задача непростая, так как их количество бесконечно, и каждое из них интересно по-своему. Ограничимся лишь теми основными приемами, которые при этом используются: фигурные, узорчатые, «парящие» потолки и разнообразные потолочные абстракции. Каждое из этих дизайнерских решений заслуживает отдельного повествования и безусловно может пригодиться Вам при создании собственного шедевра. Как видите для вашего выбора их сотни, выбирайте и воплощайте свою мечту в реальность!