Печи-камины

Камин-печь

Печь – очаг в доме, занимающий главное место и обеспечивающий уют и тепловой комфорт. Нагрев помещения происходит за счёт: в начале – теплообмена между продуктами горения и материалом из которого построена печь; и после - теплообмена между разогретыми поверхностями печи и окружающей средой. Печь длительное время аккумулирует тепло, но не сразу прогревает помещение в отличии от Камина. Камин – печь с открытой топкой. Нагрев окружающего пространства происходит в следствии конвекции лучистого тепла. Камин быстро прогревает помещение, но не аккумулирует в себе тепла в отличии от Каминопечи.

Каминопечь - производное от печи и камина. Другими словами, тут присутствуют все хорошие качества камина и печи. Нагрев помещения происходит быстро, через большую стеклянную дверцу большой топки, и происходит аккумуляция тепла по принципу печи.

По каким параметрам смотреть печь?

Назначение это очень важно. Главное знать температуру нагрева стенок. Продолжительность сгорания топлива. Время, необходимое для прогрева и полноценной теплоотдачи. Схема движения газов в каналах. Конструкция. Дымоотвода. Форма. Отделка наружных стенок Основной материал для изготовления. Все эти параметры очень важны при выборе печи, ведь именно они делают е качественной.

Какие типы печей существуют?

Один из вариантов это Отопительные печи, которые являются наиболее узкоспециализированными и редко заказываемыми печами, не несут никакого функционала кроме отопления помещения с длительной аккумуляцией тепла в своем массиве. Принято разделять на группы по теплоотдаче, времени топки, и степени нагрева внешних стен. В печи с умеренным нагревом кладут с толщиной внешних стенок не менее пол кирпича, чаще в 1 кирпич, что обеспечивает медленное нагревание и остывание печи, температура внешней стенки у них в районе 55-60 градусов, такие печи являются наиболее теплоемкими, массивными по конструкции и обладают комфортным теплом без постороннего запаха горелой пыли Основные позиции составляют отопительно-варочные заказы у печников для дачного домика, или частного сектора городов. Эти печи наиболее функциональны в использовании обязательно снабжены чугунной плитой, почти всегда духовым шкафом, котлом водяного отопления, камерами для выпечки хлеба (русские печи), лежанками, нишами для сушки дров и многим другим. При этом в отличии от кухонных плит имеют высокий КПД в районе 50-65%, теплоемкость до 4 КВт, стабильную тягу и способны долгое время держать тепло. Кирпичные кухонные плиты с отопительными щитками обладают всем необходимым в хозяйстве функционалом, при этом являются самым дешевым решением по материалам и физическому труду печника. Для кладки такой плиты достаточно 175 кирпичей, при этом при наличии теплового щитка способны обогревать небольшое помещение с неплохим КПД. Поскольку этот вариант наиболее бюджетный, он имеет высокий спрос у дачников-пенсионеров. Банные кирпичные печи-каменки в настоящее время уступают позиции современным финских металлическим печам в том числе с электронагревом. Кирпичные каменки заказывают только ценители натурального сухого пара и красоты кирпичных рядов. К основным плюсам кирпичных банных печей относят высокую теплоемкость-печь в бане постепенно остывают сохраняя тепло до 2-3 дней, отсутствие характерного запаха жжёного метала и более пожароустойчивою.

Какие есть классификации печей?

Другие классификации печей так же имеются. Кроме вышесказанного, печи делят по температуре нагрева внешних стенок: умеренного нагрева 60-90 градусов, Повышенного 90-120 градусов, Высокого-свыше 120 градусов, По схеме движения газов в каналах, Параллельными каналами из одного или двух оборотов. Последовательного соединения — многооборотные бывают : Безканальные – колпаковые, Комбинированной системой оборотв. По форме так же часто отличаются. Есть Прямоугольные, Трехугольные-угловые, Круглые, Многоугольные, Сложной архитектурной конструкции. Кроме того, по внешней отделке: Облицованные различной плиткой и изразцами, Кирпичная кладка «под расшифку», Кирпичная кладка с затиркой кирпич об кирпич, Оштукатуреные и покрашеные, побеленные.

Печь имеет место для души?

Если раньше камин в доме устанавливали ради обогрева комнат, сегодня отопительная функция важна лишь владельцам загородных домов. Да и то только тех, где хозяева живут постоянно. В городских квартирах, на летних дачах камины возводят чаще для декоративных целей: ведь созерцание пламени оказывает умиротворяющий «психотерапевтический» эффект. Потому современному покупателю наиболее важны декоративные критерии выбора камина. Живой огонь или имитация. Выделяют следующие виды каминов: дровяные, газовые, электро- и биокамины. Последние два вида самые «беспроблемные»: стоят недорого, не требуют особой «установки» и уж тем более получения каких-либо разрешений от пожарных служб и БТИ. Увы, цена топлива (электричества и биоэтанола) столь велика, что зажигать огонь каждый день финансово обременительно. Да и придется выбрать: настоящее пламя и никакого тепла (биокамин) или иллюзия пламени и хороший «обогреватель»

Как устанавливаются камины?

Установка относительно стены. По типу конструкции все камины делятся на: встроенные, пристенные и островные. У встроенных каминов топка и дымоход находятся в массиве стены. Это является их преимуществом, т.к. они не занимают полезной площади помещения. Правда возводить такие камины следует еще на стадии строительства. Островные камины располагаются буквально посередине комнаты (не соприкасаются со стеной). Пристенные модели удобны тем, что они примыкают к стене, но при этом не вторгаются в ее конструкцию. Стена в таком случае является задней стенкой топочной части и дымохода.

Какие есть виды оформления каминов?

На любой вкус. Существует три основных стиля оформления каминов: современный стиль, классический и кантри. Дело даже не в использовании резьбы на деревянном портале или супер лаконичной облицовке, а в их технологической начинке. Современные камины научились, например, встраивать в мебель: шкаф, стол. Или «подвешивать» к потолку; некоторые модели можно носить за собой из комнаты в комнату. Но консерваторы, скорее всего, выберут проверенный временем камин.

Какие общие требования к дровам?

Каким бы дровам вы не отдали предпочтение, они должны быть хорошо просушены, выдержанны, рубки прошлого года. Поленья должны быть одинакового размера, не слишком тонкие и не слишком толстые, тогда будет получаться больше ценной золы. На качество дров влияет расположение вырубки. На сухом участке дрова будут лучше, чем с влажных низин, а дрова из деревьев, выросших на обочине дороги, пропитаны выхлопными газами, отработанным маслом, бензином и содержат кадмий, свинец и прочие ядовитые вещества. Так какие же дрова лучше, спросите вы. Так как теплотворность у дров различна, а покупают их в кубометрах, то нужно стремиться отыскать поленья, у которых высокий удельный вес. В идеале это – березовые дрова, хотя и стоят они на порядок выше, например, осиновых. Но зато по теплотворной способности березовые дрова уступают только дубовым.