Оцилиндрованные бревна

Оцилиндрованное бревно, это фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по всей своей длине. Оно является оптимальным вариантом для строительства по многим причинам. Чтобы убедиться в этом и принять верное решение, надо узнать о его недостатках и оценить преимущества которые мы сейчас перечислим. Все виды бревен вы сможете найти на страничке Homify. Там же вы сможете сделать заметки, чтобы позже вернуться к ним

Каковы достоинства оцилиндрованных бревен?

И так начнем с производства бревен. Оно представляет собой ствол древесины с которого снята кора и верхние не плотные слои. В результате строения собираются из самой прочной и плотной древесины, что гарантирует долговечность. При изготовлении оцилиндрованных бревен используется современное высокоточное оборудование, которое вырезают все элементы бревна.

Каковы основные плюсы строений из оцилиндрованного бревна?

Высокая скорость строительства и простота сборки. Обычные бревна приходиться дорабатывать на строй площадке: специальными инструментами вырезать чаши, для соединений, которые потом необходимо подгонять, что бы плотно прилегали бревна друг к другу. Все эти процессы занимают много времени, но из оцилиндрованных бревен строения собираются быстрее: все его детали готовы. Невысокая стоимость. Сооружения стоят дешевле чем кирпичное, бетонное или из ОЦБ, при этом не надо тратиться на отделку, т.к. строения из таких бревен имеют красивый внешний вид.Максимальная экологичность. древесина является живим материалом, который обладает своей энергетикой, что положительно сказываеться на самучиствие посетителей такого сруба. Даже срубленное дерево продолжает дышать, излучать энергию тепла, повышает жизненный тонус, защищая человека от вредных излишеств современной цивилизации. Благодаря способности древесины «дышать» в деревянных срубах не будет проблем с излишней сухости и через мерно насыщенной углекислым газом атмосферы комнат. В комнатах всегда будет царить легкая приятная атмосфера с особым запахом, который по достоинству оценят жильцы пыльных бетонных многоэтажек. В срубах оптимальная влажность и состав атмосферы в помещении поддерживаеться за счет естественного воздухообмену дерева. Древесина обладает замечательными теплоизоляционным качествам, которые гораздо выше чем у кирпича. Энергоэффективность. Благодаря современным технологиям и точности оборудования, в срубах из оцилиндрованного бревна венцы прилегают друг к другу очень плотно поэтому у таких строений стены и углы не продуваются. Для дополнительной защиты от сквозняков можно использовать межвенцовый утеплитель.

Каковы недостатки оцилиндрованных бревен?

Первые препятствия возникнут на первом этапе строительства. Его нельзя заканчивать сразу же после возведения стен, необходимо подождать полгода, а лучше год, для того что бы завершились основные процессы усадки. Если этого не сделать, то будут видны различные деформации строения. Процессы усадки не заканчиваются, они еще будут продолжаться в течении многих лет, поэтому оконные и дверные блоки устанавливают в обсадных коробках, иначе они будут повреждены из-за опускающихся каждый год стен. Последний недостаток который связывает все деревянные строения, это необходимость обязательной антисептической обработки. Древесине угрожают разные биологические факторы: грибок, гниение, плесень, насекомые, грызуны и т.д. Если древесину не обробатывать то со временем сруб будет не пригоден для проживания в нем. Такую обработку будет необходимо проводить не однократно, а это дополнительные расходы и заботы.

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЕТСЯ БРЕВНО и КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?

Любое живое дерево имеет влагу в своей структуре. После обработки бруса древесина начинает высыхать. Выход влаги происходит по пути наименьшего сопротивления от самой сердцевины бревна. Места, наиболее приближенные к сердцевине, испытывают колоссальную нагрузку в результате чего происходит разрыв древесины в виде трещины. Что бы предохранится от трещин в бревнах на лицевой части, делается деформационный пропил который определяет основное направления для вывода влаги. При этом бревно все равно трескается, но основная трещина будет уходить в деформационный паз и не заметна на видимой части бревна.

Конопатка, когда и для чего она делается?

Во время возведения сруба между бревен прокладывается межвенцовый уплотнитель, чтобы исключить щели и задувания между бревен. Раньше в качестве межвенцового уплотнителя использовали мох или паклю, сейчас, в современном домостроении, используют более удобный и практичный материал – льноватин раскатанный в рулоны. Конопатка как правило, делается тем же межвенцовым утеплителем, хотя и не исключает декоративное исполнение, например, льняной веревкой и улучшает общий вид стен. Хотя не стоит забывать, что конопатка делается для сохранения тепла, а не для декоративной отделки. Во время сборки сруба всегда закладывается утеплитель, но в процессе усадки строения все узлы дают не равномерную усадку, поэтому, когда сруб дал окончательную усадку рекомендуется сделать финальную конопатку.

Как стыкуются бревна?

Стандартная длинна оцилиндрованного бревна составляет 6 метров, поэтому колодец из бревен такого размера получается примерно 5.4 х 5.4 по осям. Если размер стен больше чем длинна оцилиндрованного бревна, то стыковка бревен производится в месте перерубов. То есть в месте, где стена стыкуется с перпендикулярной стеной. В таком случае стыка бревна не видно. Если перпендикулярных стен не предполагается, то на месте стыка делается переруб, в который прячутся стыки бревен. Если переруб недопустим, то стыки будут видны и делаются они в шахматном порядке, чтобы закрепить бревна между собой. При самостоятельном планировании дома учтите этот фактор.

Какова приемлемая стоимость дома из оцилиндрованного бревна?

Промышленная обработка позволяет получить высокое качество поверхности бревна при невысокой цене. Естественная красота деревянного дома как изнутри, так и снаружи не только постоянно радует хозяев, но и способствует экономии существенных средств, которые пришлось бы потратить на внешнюю и внутреннюю отделку стен. Из бревен же образуется готовая поверхность стены, не требующая наклеивания обоев или применения других облицовочных материалов.

Какие преимущества возведения дома из оцилиндрованного бревна?

Несмотря на то, что на рынке появляются все новые и новые виды строительных материалов, оцилиндрованное бревно остается в авангарде спроса. Более того, количество продаж подобных домов из бревен данного вида растет с каждым годом и это не случайно. Дело в том, что деревянное домостроительство с использованием оцилиндрованного бревна имеет массу преимуществ которые мы перечислили выше.