Освещение в гостиной

Гостиная, пожалуй самая значительная комната в доме, которая имеет много функций. Ведь именно здесь мы проводим встречи, вечеринки с друзьями, просмотр интересных передач в кругу семьи, а иногда гостиная служит каким-то романтическим местом с приглушенным светом. Чтобы все это состоялось, освещение играет одну из главных ролей. Здесь вы можете использовать любое освещение, которое только вам нравится. Есть очень много видов светильников таких, как люстры, настенные бра, настольные светильники. Так же есть идеи для особенного освещения, такое как точечное, смешенное освещение и использование спотов. Все это вы сможете рассмотреть на Homify и сохранить понравившиеся фотографии к себе в профиль. Это поможет в будущем приблизиться к идеальному освещению в вашей гостиной.

С чего же начать?

К дизайну освещения в гостиной, как и любого другого помещения надо подходить с творческим подходом. Вы сначала должны определиться какие светильники хотите использовать, будет это только люстра или вы хотите попробовать все вместе. Так же вы должны задуматься о коммуникационных сетях, которые отвечают за подачу электроэнергии и уже основываясь на этом выбирать что удобно для вас. Возможно вам потребуется помощь специалистов, если до этого момента у вас не было опыта с этим. Консультанты, помогут вам рассчитать уровни освещенности, цены светильников, ну и конечно посоветуют модели люстр. Homify поможет вам найти всех профессионалов в вашем регионе, которые с радостью вам помогут с освещением в гостиной.

О чем не следует забывать при выборе освещения?

Гостиная – это ваш дизайнерский проект, и не стоит забывать об этом. Поэтому, при выборе светильников стоит обратить внимание на их стиль и дизайн, будет ли он гармонировать со стилем вашей гостиной. Светильники служат не только для подачи света, но и как частичка декора. Так же было бы лучше, в каждой функциональной зоне располагать светильники на разных уровнях. Это поможет отделить зоны друг от друга и улучшить их функцию. Не забудьте и про романтику, свет не должен мешать вам наслаждаться друг другом. Так же, не забывайте о бюджете который вы обсудили с профессионалом или выбрали сами.