Освещение в ванной комнате

Ванная комната, это интимная комната для каждого, и там мы чаще всего действительно можем расслабиться, например принимая ванну с пеной и лавандой. Освещение – это очень важный элемент в ванной комнате и оно должно быть яркое, так как например женщина накладывает косметику на себя там каждый день. Есть очень много видов светильников таких, как люстры, встроенное освещение, подсветка шкафчиков. Так же есть идеи для особенного освещения, такое как точечное, смешенное освещение и использование спотов. Все это вы сможете рассмотреть на Homify и сохранить понравившиеся фотографии к себе в профиль. Это поможет в будущем приблизиться к идеальному освещению в вашей ванной комнате.

С чего же начать?

К дизайну освещения в вашей ванне, как и любого другого помещения надо подходить с творческим подходом. Вы сначала должны определиться какие светильники хотите использовать, будут это только лампочки или вы хотите попробовать освещение шкафчиков тоже. Так же вы должны задуматься о коммуникационных сетях, которые отвечают за подачу электроэнергии и уже основываясь на этом выбирать что удобно для вас. Возможно вам потребуется помощь специалистов, если до этого момента у вас не было опыта с этим. Консультанты, помогут вам рассчитать уровни освещенности, цены светильников, ну и конечно посоветуют модели ванного освещения. Homify поможет вам найти всех профессионалов в вашем регионе, которые с радостью вам помогут с освещением в ванной комнате.

О чем не следует забывать при выборе освещения?

Ванная комната– это ваш дизайнерский проект, и не стоит забывать об этом. Поэтому, при выборе светильников стоит обратить внимание на их стиль и дизайн, будет ли он гармонировать со стилем вашей ванной и впринципе со стилем в вашей квартире\доме. Светильники служат не только для подачи света, но и как частичка декора, поэтому при выключенном свете они должны смотреться красиво. Так же, не забывайте о бюджете который вы обсудили с профессионалом или выбрали сами.