Остекление балконов

Остекление балкона

Остекление балкона помогает не только защитить дом от атмосферных осадков, пыли и уличного шума, но и сделать жилое пространство более комфортным. Теплое остекление позволит превратить балкон в дополнительную комнату для отдыха или работы либо просто расширить прилегающее помещение. В любом случае, после остекления — это пространство будет более полезным, чем раньше. Рассмотрим разнообразные варианты остекления балконов и выясним, какой из них лучше

Какие варианты остекления балконов?

Выступает из плоскости стены, открыт вовне с трех сторон, имеет ограждение, не отапливается, имеет крышу или отдельное накрытие, может быть остекленным или нет. Рассмотрим особенности разных видов остекления балконов. Наиболее популярные виды остекления – теплое и холодное остекление алюминием. При самостоятельном остеклении крайне важно обратить внимание на следующие моменты: правильность замеров, выбор наиболее надежной конструкции, при утеплении балкона его можно расширить с помощью подкосов, расходящихся от основания балкона, для лучшей гидроизоляции и сохранения слоя полиуретановую пену стоит обработать герметиком, специальной пленкой или нанести штукатурку.

Какие типы окон можно использовать?

Алюминиевые окна один из вариантов. Холодное остекление балкона применимо в том случае, если перед вами стоит необходимость уменьшить нагрузку на балконную плиту. Алюминиевые рамы более легкие, но в то же время не так хорошо сохраняют тепло, как окна ПВХ. При этом площадь балкона можно немного расширить с помощью выноса остекления за пределы парапетной части. Для дополнительной теплоизоляции можно обшить балкон виниловым сайдингом, а для гидроизоляции – закрыть створки щеточными уплотнителями. При холодном остеклении балкона глухие створки могут сочетаться как с распашными, так и с раздвижными. При использовании трехполозкового профиля возможно передвижение трех раздвижных створок в одну сторону, при этом москитную сетку можно не снимать, а просто отодвинуть. Раздвижные окна делают помещение более функциональными. Холодное остекление помогает сделать температуру на балконе выше всего на 3-5 иногда на 9 градусов, поэтому превратить его в теплое помещение вряд ли получится. Правда, уровень теплоизоляции будет зависеть еще от нескольких факторов – направления ветра, его скорости и состояния стен. Очевидно, при выборе профиля стоит отдать предпочтение более дорогим вариантам, которые будут отличаться долговечностью, стойкостью к коррозии и надежной защитой от влаги и пыли. При выборе холодного остекления необходимо помнить, что балкон открыт вовне с трех сторон, а значит, он будет больше подвержен возникновению сквозняков и утечке тепла. Итак, холодное остекление балкона стоит выбирать в том случае, если перед вами стоит цель получения дополнительного помещения для хранения различных вещей зимой и отдыха летом. Преимущества такого вида остекления – в его относительно низкой стоимости и быстроте установки. Все работы могут быть выполнены двумя монтажниками в течение одного дня.

Следующий вариант пластиковые окна. Теплое остекление балкона необходимо для того, чтобы надежно утеплить прилегающее помещение и защитить его от сквозняков и осадков. В этом случае и летом, и зимой на вашем балконе будет комфортный микроклимат, а сам балкон может служить не только в качестве «склада», но и в качестве жилой комнаты. Помимо установки ПВХ-профилей также понадобится дополнительное утепление, внутренняя отделка стен, пола и потолка. Недостаток теплого остекления в том, что его нельзя использовать, если балкон не предназначен для высоких нагрузок. При остеклении пластиковыми окнами используются распашные створки, которые делают использование балкона менее удобным и скрадывают часть полезного пространства. Теплое остекление балкона, в силу более сложных работ и использования большего количества материалов стоит гораздо больше, чем холодное. Распашные пластиковые окна часто сильно запотевают при высокой разнице температур внутри и снаружи, в этом заключается один из недостатков данного вида остекления. Кроме того, при монтаже возможны различные ошибки, которые приведут к деформации рам и разрушению стеклопакетов. Поэтому крайне важно во время выполнения замеров вскрыть по периметру проема отделочные панели и снять размеры старой рамы, а также учесть зазоры на тепловое расширение.

Есть так же полутеплое остекление. Упомянутая выше проблема с запотеванием пластиковых окон решается за счет установки на створки вспомогательной фурнитуры микро щелевого проветривания или климатического клапана. Обычно считается, что ПВХ-окна не могут быть раздвижными, но это не так. Теплые раздвижные системы из ПВХ обладают достаточной тепло и звукоизоляцией, герметичностью и надежностью. Такая конструкция окон позволяет сделать пространство более функциональным и избежать появления конденсата. Раздвижные ПВХ-конструкции внутри дополнены армировкой, благодаря чему они не подвержены деформациям, в отличие от алюминиевых профилей. Желательно, чтобы система имела высокий рельс для избегания примерзания. Возможно остекление с использованием стекла (4 — 5 мм.) или стеклопакета (18 мм). В последнем случае на балконе будет значительно теплее и тише. Кроме того, раздвижная система может комбинироваться с обычными поворотными и поворотно-откидными окнами.

Еще один вариант Безрамное остекление. Безрамное остекление балкона – это прежде всего эстетика и максимальное количество света. Осуществляется при помощи раздвижных створок из прочного стекла, лишенных импостов. Это самый дорогой, можно сказать, эксклюзивный вид остекления любых помещений. Данная технология пришла из Финляндии. Такое остекление трудно назвать теплым, однако оно довольно хорошо защищает помещение от ветра, осадков и грязи. При безрамном остеклении температура на балконе повышается примерно на 10 градусов. При производстве конструкций применяются самые современные и технологичные материалы – нержавейка, закаленное стекло, экологически чистый пластик и алюминий. Закаленное стекло обладает превосходной прочностью, надежно защищая балкон от сильного ветра и механических воздействий. Одно из преимуществ панорамного остекления балкона – более долгий срок эксплуатации по сравнению со стандартными ПВХ-системами. При желании стекла могут быть как простыми, так и тонированными в какой-либо цвет и даже зеркальными.

Какие способы открывания створок существуют?

Окна можно разделить на не открывающиеся (глухие) и открывающиеся. Современные ПВХ-профили и фурнитура позволяют изготовить окно с любым способом открывания створок. В зависимости от способа открывания, окно может быть: поворотное, откидное, поворотно- откидное, с раздвижной створкой, со складывающейся створкой, с вращающейся створкой, с верхнеподвесной створкой.

Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами?

Пластиковые окна – это конструкция, которая обеспечивает тепло, комфорт и шумоизоляцию помещений вашего дома. Для продления срока службы пластиковых окон, примерно раз в год необходимо: проводить осмотр и очистку резинового уплотнителя, очищать водоотводы (при потребности чаще), осуществлять осмотр и смазку подвижных элементов фурнитуры, снимать на зиму москитную сетку для продления срока ее службы.

Для того, чтоб подоконники сохраняли свою функциональность и внешний вид, не рекомендуется ставить на них горячие предметы, резать на их поверхности, подвергать воздействию влаги и ставить цветочные горшки без поддонов.

Какие существуют очистка профиля?

Раму лучше всего мыть средствами, которые разводятся в воде и используются в быту для мытья посуды или специализированными составами для мытья пластиковых окон. Для мытья профиля нельзя использовать: средства, содержащие кислоты, ацетон, бензин и растворители – они повреждают поверхность и способствуют проникновению грязи глубоко в раму, а также порошковые, шлифующие и средства, содержащие различные абразивные частицы – из-за них поверхность становится шероховатой. Очистка стеклопакета очень важна. Стеклопакет рекомендуется мыть при помощи специальных средств для стекол, используя мягкие тряпки и губки. Для придания окнам блеска в воду можно добавлять нашатырный спирт. Очищая стекла категорически запрещается: использовать острые или твердые предметы; агрессивную химию, растворители и едкие щелочи; очищать внутреннюю поверхность стеклопакета. Очистка резинового уплотнителя имеет место быть. Резиновые уплотнители рекомендуется очищать при помощи водных растворов с моющими средствами, применяющимися в быту, а затем протирать силиконовыми смазками или глицерином, чтоб они не потрескались и не утратили эластичность. Уход за фурнитурой обязателен. Для обеспечения легкого хода подвижных элементов необходимо смазывать их машинным маслом. Также рекомендуется применять специализированные средства для ухода за фурнитурой окон. Для сохранения функциональности фурнитуры не рекомендуется: смазывать ее средствами с содержанием смол и кислот; использовать средства, разрушающие защиту от коррозии; поворачивать ручки, когда окно открыто; При открытии окна следите за тем, чтоб створки плотно прилегали. Все ремонтные работы необходимо осуществлять при закрытых окнах.