Окантовки для сада

Сад это важная часть для вашего дома, так как заходя туда можно увидеть необыкновенную красоту. У большинства из вас наверняка имеются дети, которым надо все потрогать, понюхать а иногда даже попробовать на вкус. И сложно всегда следить за тем что они отрывают. Хорошая идея для того чтобы огородить ваш маленький или большой сад это поставить окантовки для сада. Так же это будет выглядеть очень красиво, и соберет все самое необыкновенное в одном месте. Вариаций окантвок для сада очень много, так например вы сможете найти подходящий вариант для вас на Homify. Сайт дает возможность вам создать Книгу идей, куда вы сможете сохранить понравившиеся идеи окантовок и затем показать их вашему садовнику или в магазине “Все для сада”.

Какие окантовки можно сделать между газоном и цветниками?

Как говорилось ранее, множество вариаций возможно. Все зависит от вашего желания и представления о красивом. Если у вас есть определенный стиль в вашем саду, почему бы не подобрать что то подходящее. Например очень часто используются декоративные бордюры и шиферные окантовки, они более грубых форм и любят острые углы. Если вы любите что то неординарное, то кирпичная окантовка вам подойдет, так как смотрится это очень контрастно и оригинально. Бордюрная лента из пластика или резины, будет мало заметная и придаст легкую нежность для вашего сада.

Как правильно установить окантовки в саду?

Важно правильно определить длину окантовки, которая необходима для вашего сада. Вам нужно измерить ваш сад и добавить лишний метр, как говорится на всякий случай. Если это кирпичные или каменные окантовки, нужно выкопать небольшую ямку по периметру вашего сада и затем плотно установить окантовку. Если же у вас нет времени на это или вы просто боитесь что-то сделать не так, не волнуйтесь, специалисты вам помогут. Для этого просто зайдите на Homify и найдите нужных вам помощников в вашем городе, свяжитесь с ними и огородите ваш сад!