Летний душ

С приходом очередного летнего сезона многие владельцы дач и частных усадеб задумываются о постройке летнего душа. Как правило, для возведения подобного сооружения можно всегда найти материал, оставшийся от проводимых ранее ремонтных и строительных работ. Недостающие стройматериалы для возведения каркаса и пластмассовая емкость для воды приобретаются дополнительно в специализированных магазинах или на рынках. Сделать летний душ своими руками может каждый мужчина, обладающий небольшими знаниями в строительном деле и умеющий держать в руках инструмент. Вариантов, как сделать летний душ, существует множество. Можно заглянуть в каталог проектов домов, и там наверняка вы найдете некоторые идеи и для летнего душа. Так же вы сможете просмотреть варианты летнего душа на страничке Homify, где есть возможность сохранить все понравившиеся детали на своем аккаунте. Когда время дойдет до строительства, то сможете распечатать и показать строителям что именно вы хотите видеть перед собой, если все же не решитесь построить его сами.

Каковы основные конструкции летнего душа?

Простейшая конструкция летнего душа состоит из прямоугольной кабинки, длина сторон которой выбирается с учетом комплекции людей, которые будут принимать там душ. В кабинке не должно быть слишком тесно. Оптимальные габаритные размеры кабинки представлены на схеме. Необходимо предусмотреть дополнительное пространство, защищенное от попадания брызг воды, в котором будут размещаться личные вещи и гигиенические принадлежности. Идеальные параметры таковы: ширина, как и длина, кабинки составляет 894 мм, высота до лейки душа – 1860 мм или 1910 мм. Высота всего сооружения с учетом резервуара для воды, расположенного на крыше строения, насчитывает 2520 мм или 2870 мм. Это самый стандартный дизайн, если вы все таки предпочитаете классику и ничего не хотите придумывать. Если вес же у вас есть идеи для создания летнего душа, то попробуйте что то изменить. Но будьте осторожны, не переборщите с изменениями, иначе некоторые ошибки могут привести не к лучшем результатам.

Как небольшому сооружению придать устойчивость?

Чтобы построенный из бруса каркас для летнего душа стоял устойчиво, необходимо подвести под него свайный фундамент. Для этого садовым буром прорывают в грунте отверстия на глубину метр-полтора и опускают туда трубы так, чтобы их концы торчали над поверхностью земли на 25-30 см. В качестве свай можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Также подойдут для фундамента и металлические трубы соответствующего диаметра. Важно! Чтобы каркас мог выдержать вес резервуара, заполненного водой, необходимо брать для его сооружения брус 100 на 100 мм. Деревянный каркас прослужит дольше, если его пропитать специальными водоотталкивающими средствами. На фундамент устанавливают хорошо обтесанный брус, и приступают к перевязке столбов, начиная сверху. При этом раму, конечно же, собирают на земле, а затем крепят ее к столбам с помощью болтов достаточной длины. После выполняют перевязку внутри каркаса душевой кабины. При этом нижняя перевязка будет использоваться в качестве лаг для устройства пола в летнем душе. Ранее пол в летнем душе устраивали из досок, между которыми оставляли широкие щели для стока воды. Сейчас наряду с эти вариантом используют установку поддона, от которого с помощью шланга отводится вода на траву. Соседние столбы скрепляют укосами – жесткими элементами, устанавливаемыми не в накладку.

Как правильно крепить лейку?

Бочку или иную емкость для воды устанавливают на крыше летнего душа. Для лучшего и быстрого нагрева воды солнечными лучами, поверхность резервуара рекомендуют окрашивать в черный цвет. Наполнение емкости водой осуществляют вручную или же с помощью насоса. При этом устанавливают сантехнический клапан, позволяющий вовремя перекрывать воду после полного наполнения бочки. От емкости, имеющей специальное отверстие, отводят трубу с краном и лейкой. Если отверстия в бочке нет, то его проделывают и вставляют трубу с душевым рожком на конце. Поступление воды регулируется с помощью крана или специального ножного устройства, позволяющего экономно расходовать нагретую солнцем воду.

Как лучше выбрать место на участке для душа?

Для садового летнего душа лучше выбрать солнечное место вдали от остальных строений. На солнце вода быстро нагревается, это удобно, если вы планируете построить душ без подогрева. Если бак покрасить в черный цвет, вода будет нагреваться быстрее, так как мы все знаем что черный цвет притягивает солнечный свет. Подумайте также над тем, чтобы подача воды в душ была удобной, желательно автоматизированной. Залезать наверх по стремянке с ведром воды для наполнения бака – не лучший способ. Итак, место для душа выбрано. Теперь нужно подготовить основание – снять верхний слой грунта, выровнять площадку и засыпать ее песком. Для создания правильного основания делается разметка с помощью колышков, забиваемых по углам, и натянутой на них веревки. Душ может представлять собой легкую конструкцию, а может быть капитальной постройкой. Тип фундамента зависит от используемых материалов. Если душ будет кирпичным, используется бетонный фундамент, глубина которого должна быть не менее 30 см. Перед тем, как приступить к заливке, подготавливается место для труб – нужно заложить бревно, обмотанное рубероидом. Заливка основания бетоном осуществляется с использованием направляющих и уровня, чтобы оно было ровным. Когда основание готово, можно выполнять кладку. Кирпичный душ будет более гигиеничным и эстетичным, если облицевать его плиткой. Но это дорогой трудоемкий вариант.

Как сделать так, чтобы душ можно было бы использовать все-годично?

При нарушении некоторых правил при строительстве, дело пахнет уже не чешущимися лодыжками и плечами, а такими штуками, как воспаление легких. Душ с подогревом значит не просто наличие горячей или теплой воды. Допустим, снаружи +13, а помыться надо. Кабина выстыла до той же температуры: от утепления толк будет только (да простят читатели невольный каламбур) при наличии внутри моечной источников тепла. Без них – придется дрожать и ежиться 2-5 мин, пока тепло брызг из лейки не нагреет кабинку. А тем временем и горячая вода может кончиться, бак-то не кубовый. Итак, греть нужно не только воду в баке, но и воздух в душе. Весьма желательно и в легкой кабине с большими зазорами внизу и вверху создать теплый остров. Как этого добиться, посмотрим, когда дело дойдет до дополнительного оборудования; пока, что называется, узелок завяжем.

Где я могу найти контакты мастеров?

Профессионалов можно найти в салонах мебели или строительства. Очень важно подойти серьезно к выбору специалистов и мастеров, ведь от них будет зависеть дизайн и проект летнего душа. Они должны предложить вам все что вы хотите, а затем превратить ваши фантазии в реальность. Возможно ваши знакомые недавно строили свой летний душ и имеют уже какие то контакты рабочих и дизайнеров. Это было бы самым лучшим вариантом, ведь вы смогли бы узнать с какими трудностями столкнулись ваши друзья и как их можно было преодолеть. Контакты всех профессионалов в вашем округе вы можете найти на сайте Homify. Это будет очень удобно для вас и сбережет много времени которое вы убили бы на поиски мастеров. С помощью профессионалов вам по силу сделать любую работу, а главное качественно. Воплощайте свою мечту в реальность!