Квартира студия



Квартира студия имеет множество преимуществ, хотя ее идея появилась совсем недавно. Многие любители больших пространств и оригинальных идей, выбирают для себя квартиру студию. Это и красиво и удобно во многих случаях.

Преимущества квартиры студии

Одно из главных преимуществ квартиры студии – это воздух! В таком большом пространстве много воздуха. Это прекрасно влияет на здоровье и самочувствие человека. В добавок, отсутствие перегородок увеличивает пространство и позволяет сделать оригинальный дизайн. Многие делают квартиры студии из стандартных квартир для того, чтобы добиться увеличение пространство. Однако, с таким решением надо быть аккуратно, так как не все стены в домах, особенно в многоэтажных, можно сносить.

Для дизайнера, квартира студия – это огромная возможность проявить фантазию и креативность. В таком пространстве можно придумать самый интересный дизайн и сделать интерьер квартиры абсолютно отличительным, от всех остальных.Для молодых пар или студентов, квартира студия тоже одна из оптимальных возможностей. Для квартиры студии нужно намного меньше квадратных метров, так как отсутствие перегородок значительно увеличивает пространство.

Недостатки квартиры студии

Такая планировка может казаться идеальной, но и у такой квартиры есть минусы.В такой квартире может проживать только один человек или пара без детей. Сложно представить, что такая квартира подойдет большой семье, где каждому обходило изолированное пространство. Если же в этой квартире проживет все же больше чем один человек, то этим людям следует жить в одном ритме жизни, а это далеко не просто. Если говорить о дизайне, то тут тоже стоит быть аккуратными. Нельзя перезагрузить пространство тяжелой и крупной мебелью, так вы испортите дизайн вашей квартиры. Стоит подходить к выбору мебели для квартиры студии ответственно.

Дизайн квартиры студии

В этот вопросе мнение может варьироваться бесконечно и наврядли мы придем все к единому мнению. Есть масса стилей, но некоторые из них все же более популярны. Чаще всего мы строим дома в классическом или модерн стиле. Если вам вдруг захотелось добавить изысканности в ваш стиль, то вы можете попробовать построить свою квартиру в азиатском, средиземноморском или тропическом стиле. Если же вы не любите резких перемен, то скорее всего вам подойдет минимализм или лофт стиль. Кроме выше перечисленных стилей, есть еще такие стили как рустикальный, кантри, колониальный, эклектичный и многие другие. Безусловно, вы можете быть оригинальным и смешать несколько стилей, но будьте внимательны при таком выборе, ведь вы бы не хотели квартиру — музей.

Что еще важно знать?

Нельзя забывать о создании сметы. Лучше распланировать все расходы до ремонта, чтобы избежать лишних затрат. Мы советуем вам, добавлять небольшой процент к каждой затрате, чтобы максимально запланировать все расходы. Лучше, чтоб остались дополнительные средства, чем вам не хватило их. Таким образом вы избежите той ситуации, когда вы не сможете реализовать свой проект полностью.

Где я могу найти всю нужную информацию?

Поиск информации может показаться легким делом, ведь сейчас все можно найти в интернете. Разнообразное множество источников возможно предоставит Вам нужный ответ. Однако, все это может занять у Вас много времени и все же не всегда привезти к верному ответу. Homify портал поможет ответить на ваши вопросы и найти решение к поставленным задачам. Здесь вы найдете множество предложений и идей, которые помогут вам сделать верный выбор. Homify предоставляет базу специалистов и профессионалов, к ому вы можете обратиться за советом. Вы сможете найти мастера, дизайнера, архитектора и многих других у нас. Благодаря различным функциям нашего вебсайта, вы легко и просто найдете специалиста в своем регионе. Оценить свой выбор вы сможете просмотрев работы конкретного мастера и комментарии к этим работам. А также,вам будет предоставлена контактная информация этого специалиста. Эта возможность ускорит ваш поиск и поможет реализовать ваши планы в нужные вам сроки. Если же вы решили уделить поиску немного больше времени, то вам наверняка пригодится функция «Книга Идей». Вы можете создать свою «Книгу Идей» у нас. В ней вы сможете сохранять понравившиеся идеи, предоставленные нашем вебсайтом. Заходя в следующий раз на наш вебсайт, Вы сможете вернутся к ранее понравившимся идеям и дополнить дальше свою «Книгу Идей». При помощи этой функции, Вы сократите время поиска и найдете оптимальный вариант для себя.

Как минимизировать расходы и осуществить задуманную идею?

Реализация идеи – креативный процесс, во время которого будет появляется множество вопросов, а с ними, возможно, и много дополнительных затрат. Конечно, многие детали своего задуманного проекта можно отложить в дальний угол и при этом сохранить определенную сумму. Однако, такой подход к делу может привезти в нулевым результатам и огорчить вас в итоге. Для избежания таких неприятных ситуаций, стоит обдумать все заранее и взвесить все «за» и «против». Для начала, стоит оценить сможете ли вы самостоятельно реализовать задуманную цель. Если да, то вам уже удалось минимизировать свои расходы. Но все же, стоит запастись нужными полезными источниками, чтобы сделать работу максимально профессионально самостоятельно. Homify предоставляет множество советов и идей в рубрике «журнал». Там вы сможете просмотреть мнение специалистов и результаты их работ. Если же вы предполагаете, что ваших знаний и навыков не хватит для реализации задуманного проекта, то стоит обратится за помощью к специалистам. Иногда стоит потратить немного больше средств в начале пути реализации своего плана, нежели потом расплачиваться в двойне, чтобы исправить ошибки. Вы сможете сравнить и качество, и цены многих профессионалов, чтобы найти свою «золотую середину».

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