Кухня-гостиная

Многие семьи следуют привычным традициям, когда все домочадцы собираются вместе за завтраком, ужином или воскресным обедом. Ещё лучше будет, если за столом найдутся места для гостей, даже если они пришли неожиданно. Ведь при всём переизбытке современных коммуникаций сегодня многим из нас явно не хватает общения с родными и близкими. И часто именно маленькое пространство жилой площади часто является основным препятствием для воплощения всего этого в реальной жизни. Увы, но типичная квартира многоэтажного дома, который выполнен по стандартному проекту ещё советских времён, не предусматривает просторных апартаментов в принципе. А ведь именно такие дома и квартиры по-прежнему доминируют почти на всей территории страны. В данном случае добиться расширения кухни можно лишь за счет части полезной площади других комнат. Наиболее рациональным, проверенным методом, а потому распространённым приёмом является удаление перегородки между гостиной и кухней. Это позволит увеличить пространство и сделать этакую изюминку в вашей квартире. Такая перепланировка рождает не только открытое пространство с более комфортными условиями для кулинарных творений — совмещение двух комнат значительно упрощает любое перемещение, избавляет от лишних движений при сервировке стола, смене блюд и т.д. Объединённое пространство даже зрительно воспринимается совсем по-другому, и нужно постараться оформить его самым лучшим образом. Без тщательной и грамотной доработки дизайна не нужно спешить с окончательным решением переустройства.

Какие существуют плюсы и минусы совмещенной гостиной с кухней?

Идея оборудовать часть единой просторной комнаты под кухню в своём современном виде появилась в постиндустриальных странах. Но там в основном принято делать простые закуски, напитки, подогревать готовые блюда либо осуществлять несложные операции с полуфабрикатами. На западе ежедневное многочасовое пребывание у плиты является исключением. В наших условиях традиционно распространена обратная ситуация: большинство съедаемых блюд на домашних кухнях творят, как говорится, «от» и «до». Поэтому надо учитывать, что самые разные кулинарные запахи будут постоянно пребывать и на остальной ничем не отгороженной территории. Со стойким ароматом борща или жареного мяса будет сложно справиться простой классической вытяжке. Также важно осознавать необходимость постоянно содержать совмещённую кухню в идеальной чистоте. Ведь немытая посуда, разбросанная утварь, неухоженная плита будут постоянно в зоне видимости, а случайно упавшие крошки вынудят убирать весь пол. К этому тоже надо быть готовым.

Но все эти нюансы – всего лишь мелкие заботы для настоящей хозяйки, по сравнению с теми достоинствами и выгодами, которые может нам дать такая планировка. Неоспоримое преимущество слияния кухни с гостиной — расширение площади для общих встреч домочадцев за обеденным столом. Теперь в гостиной намного больше дневного света за счёт кухонного окна, а хозяйка может свободно общаться с домашними, гостями, постоянно находясь в поле зрения, при этом без лишних хождений сменять блюда на столе. В сочетании с удачным дизайном единство кухни и гостиной способно качественно преобразить интерьер, наполнить квартиру комфортом, обновить ее функциональность. Ощущение приятной новизны в бытовых условиях добавит позитивных впечатлений в устоявшуюся обыденность каждодневного существования. Дизайны таких совмещенных гостиных вы сможете найти на сайт Homify и сохранить себе в профиль понравившиеся картинки. Позднее вы сможете их распечатать и показать мастерам, что именно вы хотите.

Какие есть разновидности планировки?

Единение совершенно разных по назначению комнат, кухни и гостиной, актуально не только для «хрущевок», но и для роскошных коттеджей, просторных квартир-студий, где сама по себе задумка открытого пространства уж очень привлекательна. Но в каких случаях лучше совмещать две кардинально разных по функциям комнаты? Чаще всего встречаются следующие варианты подобного проектирования: Однокомнатные малогабаритные студийные квартирки, где в интерьере комнаты нет ничего лишнего, а только необходимые для жизни предметы; Шикарные трехкомнатные или двухкомнатные квартиры помпезные коттеджи и загородные дома. Здесь идея совмещения пространств – исключительно вкусовые предпочтения самих владельцев, стремление к широким просторам и свободе перемещения; Жилища с маленькой кухней и огромной смежной гостиной. Пожалуй, это самый популярный вариант, когда домочадцы решаются на перепланировку. В данном случае переносится стена, уменьшая при этом площадь комнаты, за счет чего увеличивается кухонная зона. Небольшое пространство выполняет функцию жилого помещения – будь-то детская или спальня, — а образовавшаяся свободная зона выгодно совмещает в себе кухню и гостиную. Надо сказать, последний вариант – это самое оптимальное решение при недостатке квадратных метров. Часто к нему прибегают в целях увеличения именно гостиной, а не кухни: так или иначе, совмещенные комнаты превращаются в удобное свободное пространство.

Какие есть способы зонирования?

При объединении кухни с гостиной совсем не обязательно их полное слияние стилей, фактур и дизайнерских приемов. Напротив, тут следует стремиться к гармонии двух разных интерьеров, которые максимально естественно переходят друг в друга. Поэтому граница, отделяющая кухонную часть должна обозначаться так или иначе. Для исполнения данного правила есть несколько основных приёмов.

Основной и часто применяемый метод – возведение барной стойки. В качестве последней может выступать частично оставленная перегородка, которая прежде отделяла кухонный объём. Оформляют такой своеобразный барьер деревом, облицовочным камнем в комбинации с фрагментами из пластика. Также популярен и двухуровневый пол. Зона кухни может быть приподнята или немного заглублена по отношению к уровню всей гостиной. Приподнятый на полступени подиум служит хорошим прикрытием для всех кухонных коммуникаций. А если сделать наоборот, то будет проще следить за чистотой и порядком. В любом случае здесь важно, чтобы изначальная высота потолков была достаточной. Сочетание разных по текстуре, рисунку и материалу половых покрытий тоже способно определённо выделить функциональные зоны без дополнительных ухищрений. Ещё существует приём разделения через сооружение некоего разграничивающего острова, который может быть представлен либо замкнутой в кольцо и вытянутой барной стойкой, либо самим обеденным столом. Форма столешницы тут обычно выполняется по лекалу на заказ для наиболее естественного слияния с прочей обстановкой, размерами и соотношением сторон гостиной-кухни. Можно просто оставить часть удалённой стены, если оставшийся проём будет устраивать по размерам. Оформить его можно в виде арки, а подчеркнуть переход из одного помещения в другое – расположенными на нем миниатюрными светильниками. Легкие стилизованные и полупрозрачные перегородки являются оптимальным выбором для тех, кто всё-таки хочет время от времени закрывать область кухни от посторонних глаз. Такие заслоны могут складываться гармошкой или просто сдвигаться при необходимости. Небольшой перепад высоты потолка тоже может помочь зонированию. Любители неординарного подхода к оформлению могут выбрать ограждение из живых растений, узких и вытянутых аквариумов, оригинальных конструкций, уникальных ширм и штор определённой стилистики. Если всё подобрано со вкусом, сделано с любовью и старанием, то результат, несомненно, порадует всех гостей и хозяев дома. Вариантов уйма, выбирайте самый подходящий для вас и реализуйте!