Компостирование

Говорят, что у каждого хорошего садовода есть компостная куча, яма или ящик для компоста. Приготовление садового компоста своими руками не требует особых знаний или усилий и обходится довольно дешево. Правильный компост поможет сэкономить другие удобрения, а также сбережет силы на поливе вывоза мусора, ведь садовые и кухонные отходы отправятся в компостный контейнер. Если вы никогда не занимались компостированием, то стоит почитать об этом в специальных журналах, спросить у соседей или зайти на Homify и прочитать все здесь. Вы убедитесь, что это все просто и не занимает много времени!

Какая польза от компоста?

Правильный садовый компост выгоден во всех смыслах. Для растений компост, внесенный в почву – это неплохое органическое удобрение, насыщенное необходимыми микроэлементами и гумусом. Для почвы компост является натуральным кондиционером: он улучшает структуру грунта, разрыхляет и задерживать влагу и удобрения у корней растений. Живые обитатели сада ценят компостную кучу по достоинству. Компостная яма - отличная столовая для птиц и мелких насекомоядных животных. Если вы все еще сомневаетесь в плюсах компостирование, тогда вам стоит проконсультироваться с садовником и узнать еще больше о пользах этого занятия. Homify предлагает вам найти всех садовников в вашем регионе и связаться с ними.

Как я могу применять компост в своем саду и что туда входит?

Компост является очень полезным для садоводства, так как это органическое удобрение для ваших газонов и растений и вам не придётся покупать синтечиские вещества, что поможет сберечь деньги. Так же компостирование вносит вклад в охрану природы, так как при производстве садового компоста своими руками отпадает необходимость жечь отходы садовой обрезки, старые листья, картон отравляя атмосферу и соседей дымом. В компост может входить: сырые овощи и фрукты, чай и кофе, измельченная древесина, свежий навоз и бумага, но вам не стоит туда класть кости, отходы садоводства, сорняки и вредителей. Более подробную информацию вам сможет рассказать садовник, кто и есть профессионал в этом деле.