Комната подростка

Комната подростка – это особенная комната, где он бы хотел себя чувствовать в уюте и комфорте. Такая комната будет важна для него или для нее важна по многим причинам. В этом возрасте важно уединение самим с собой; пространство, где можно реализовывать себя и строить планы; пространство, где можно принимать своих друзей и по многим другим причинам. Обратите внимание на то, какой видит ваша сын или дочка свою комнату. Присмотритесь к тому, как он или она предпочитает видеть свой рабочий стол и полки. Если она или он любит по минимуму вещей и все эти вещи несут за собой конкретную функцию, то не стоит делать из его комнаты «сказочный мир». Обратите внимание на увлечения вашего ребенка. Это будет прекрасно, если комната будет сделана по темам его увлечений. Таким образом, подросток захочет проводить больше времени в своей комнате.

Что важно знать?

Делая ремонт в детской, стоит выбирать экологичные материалы. Возможно, такой выбор будет стоить дороже, но ваш ребенок нуждается в лучших условиях. Одно из важных решений, выбрать цвет. Большинство дизайнеров советуют выбирать постельные тонна. Это может быть: светло синий, бежевый или цвет топленого молока. Интересной идеей будет, если вы решите покрасить одну стену в другой цвет. В этом случае можно выбрать более яркий цвет, чтобы сделать акцент на эту стену. Можно попробовать покрасить одну стену в абсолютно контрастный цвет. Например, вся комната может быть выкрашена в бежевый цвет, а одна стена в синий. Не бойтесь работать с контрастными цветами, главное помнить, что цвета должны быть одного оттенка. Если вы выбрали цветовую палитру холодного оттенка, то и контрастный цвет, хоть и одной стены, должен быть холодного оттенка.

Какие еще идеи комнаты порадуют подростка?

Конечно, есть масса идей, как сделать комнату подростка интересной и креативной. Однако, стоит помнить, что любой подросток любит все модное. Мы подобрали несколько самых топовых идей как украсить комнату подростка. И так, одна из модных тенденций – это фото обои. Фото обои могут быть сделанные на любую тематику. Это может быть фотография любимого города или фото с друзьями. Фото обои могут быть разного размера. Есть возможность использовать фото обои на всю стену. Вы можете сделать все тонна обоев нейтральными, а одну стену использовать по яркие фото обои. Стоит помнить, что лучше использовать только одну стену для фото обои. Таким образом вы создадите нужный акцент в комнате. Можно украсить комнату, подбирая конкретный декор для девочки и мальчика подростка. Если ваш сын любит спорт, то стоит большую часть комнаты оставить для спортивных увлечений. Если же ваш сын увлекается космосом, то можно всю комнату сделать в космическом стиле. Для этого вам надо использовать ночники и люстры в виде планет. Для полного завершения дизайна, уделить достаточно внимания свету. Если ваша дочка хочет видеть свою комнату более величественной, то это можно сделать при помощи оригинального декора. В этом случае, вы можете использовать массивные позолоченные рамки для семейных фото, креативные ночники, массивные изысканные люстры и римские шторы. Такой дизайн придаст величественность комнате. Другая крайность – минимализм. В этом случае, декора не должно быть много, можно повесить картину и поставить на тумбочку оригинальный ночник. Все остальное должно быть строгим и иметь четкие формы. Пробуйте! Выбор за вами!

Где я могу найти всю нужную информацию?

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Реализация идеи – креативный процесс, во время которого будет появляется множество вопросов, а с ними, возможно, и много дополнительных затрат. Конечно, многие детали своего задуманного проекта можно отложить в дальний угол и при этом сохранить определенную сумму. Однако, такой подход к делу может привезти в нулевым результатам и огорчить вас в итоге. Для избежания таких неприятных ситуаций, стоит обдумать все заранее и взвесить все «за» и «против». Для начала, стоит оценить сможете ли вы самостоятельно реализовать задуманную цель. Если да, то вам уже удалось минимизировать свои расходы. Но все же, стоит запастись нужными полезными источниками, чтобы сделать работу максимально профессионально самостоятельно. Homify предоставляет множество советов и идей в рубрике «журнал». Там вы сможете просмотреть мнение специалистов и результаты их работ. Если же вы предполагаете, что ваших знаний и навыков не хватит для реализации задуманного проекта, то стоит обратится за помощью к специалистам. Иногда стоит потратить немного больше средств в начале пути реализации своего плана, нежели потом расплачиваться в двойне, чтобы исправить ошибки. Вы сможете сравнить и качество, и цены многих профессионалов, чтобы найти свою «золотую середину».

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