Как распланировать 6 соток

К таким сооружениям можно отнести сауну, сарай, место для хранения отходов и санузел. Эти постройки нужно выносить подальше от жилья, чтобы дым, посторонние запахи не могли проникать в дом и в зону отдыха. Хозпостройки можно отделить от других зон участка при помощи живой изгороди, плетущихся растений или кустарника. Для их высаживания также нужно предварительно выделить место.

Нужно планировать размещение дополнительных сооружений так, чтобы они не создавали тень на участке. Обычно планировка таких строений осуществляется по рубежу местности, при этом они смогут защищать зеленые насаждения на участке от сильного ветра.

Еще один момент желательно учесть во время планирования и строительства хозяйственных построек. Нужно считаться с мнением соседей, которым может не понравиться, что компост с вашего участка будет располагаться, например, рядом со входом в дом соседей, и отделяться от них только забором.