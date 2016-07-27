Как распланировать 6 соток

Главной задачей во время создания своего дачного «рая» подальше от городского шума и суеты является ландшафтный дизайн личного участка.
Если участок уже есть, но он не очень большой, чтобы привести его в надлежащий вид, также нужно задуматься над его правильной планировкой. От того, с какой долей ответственности вы отнесетесь к построению плана участка размером в 6 соток, зависит не только время, потраченное на благоустройство, но и затратность проекта. Чтобы избежать чрезмерных затрат на обустройство своего дачного участка, нужно составить детальный проект с использованием общего архитектурного плана застройки.
Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми особенностями планирования участка 6 соток, которые помогут сделать территорию вашего дачного рая удобным, уютным и комфортным.
К таким сооружениям можно отнести сауну, сарай, место для хранения отходов и санузел. Эти постройки нужно выносить подальше от жилья, чтобы дым, посторонние запахи не могли проникать в дом и в зону отдыха. Хозпостройки можно отделить от других зон участка при помощи живой изгороди, плетущихся растений или кустарника. Для их высаживания также нужно предварительно выделить место.
Нужно планировать размещение дополнительных сооружений так, чтобы они не создавали тень на участке. Обычно планировка таких строений осуществляется по рубежу местности, при этом они смогут защищать зеленые насаждения на участке от сильного ветра.
Еще один момент желательно учесть во время планирования и строительства хозяйственных построек. Нужно считаться с мнением соседей, которым может не понравиться, что компост с вашего участка будет располагаться, например, рядом со входом в дом соседей, и отделяться от них только забором.
Одинакового для всех рецепта, как распланировать участок 6 соток, не существует, но есть общие рекомендации, влияющие на принятие определенных планировочных решений. Много зависит от места расположения участка, его формы, почвы, из которой он состоит, глубины залегания грунтовых вод и воды для полива. Кроме того, существенное влияние имеет состав семьи и возможности владельцев для реализации планировочных решений.
Прежде чем сесть за планировку участка, необходимо решить, каким образом будут использоваться шесть соток. Если здесь планируют только отдыхать, приезжая на выходные, встречаться с друзьями или просто покачиваться в гамаке, тогда нет нужды ломать голову над планировкой грядок, рассаживанием фруктовых деревьев и кустов. В этом случае нужно позаботиться о том, чтобы на участке было место для баньки, приготовления шашлыков, активного или пассивного отдыха, детской площадки и других зон отдыха.
Если же есть желание потрудиться на грядках и иметь на своем столе свежую, выращенную своими руками зелень, нужно очень внимательно подойти к созданию зоны с зелеными насаждениями, огородиком, кустиками смородинки и других садовых культур. Все это нужно учесть во время планирования участка 6 соток.
В любом случае, на участке будут высаживаться различные растения, и возводиться различные постройки. Первым делом необходимо составить перечень растений и сооружений, которые вам нужны на участке. К таким объектам может относиться дом, гараж, хозяйственные строения, площадка для детских игр, прудик, огород, клумбы.
Чтобы правильно все спроектировать, необходимо иметь детальный план участка с коммуникациями, проложенными в земле. Необходимо определить стороны света и обозначить их на плане. Если участок имеет уклон, нужно отметить его на плане.
Желательно поинтересоваться, какие зеленые насаждения высажены на соседских участках, чтобы растения, которые вы планируете высадить, не конфликтовали между собой.
На план нужно нанести постройки, необходимые в хозяйстве, они должны гармонировать с общей архитектурой участка.
Первоначально необходимо условно разделить участок из 6 соток на три части, одна из которых будет отведена под здания и сооружения, вторая – для сада и огорода, третья – зона отдыха.
Дом является основным объектом участка. В первую очередь необходимо определить место для его строительства. Если сад и огород планируется разбивать рядом, то дом лучше всего расположить в северной стороне участка рядом с изгородью. При этом южная часть двора будет занята растительностью.
Если очень хочется много времени посвящать отдыху, необходимо выделить больше места для этой цели, а дом при этом может стоять в любой из частей участка. Основным требованием в таком варианте планировки является создание гармоничной и уютной территории. Желательно строить дом так, чтобы его окна выходили на восточную и западную стороны. Расположение окон с северной стороны неблагоприятно повлияет на климат внутри дома, в нем будет прохладно. А размещение окон на южной стороне сделает комнаты жаркими.
Чтобы обыграть дом снаружи, желательно позаботиться об украшающих его растениях. А чтобы он не перегревался в жаркие летние дни, нужно пристроить веранду или террасу с выходом на южную сторону.
Место для выращивания овощных культур нужно выбирать там, где есть больше всего солнца и дневного света. Только в этом случае можно будет надеяться, что при должном уходе сад и огород будут приносить хороший урожай. Самой удачной является разбивка территории этой зоны в геометрическом порядке, то есть, грядки располагаются синхронно по отношению друг к другу.
Можно выращивать у себя на участке любые огородные и садовые культуры, создав поистине райский сад, при этом желательно учитывать совместимость растений и их размеры. При высадке деревьев необходимо выдерживать расстояние между ними от трех до шести метров.
Отлично украшают дом и весь участок цветы, высаженные на распланированных клумбах. Интересно выглядят цветники, высаженные рядом с крыльцом или вдоль садовой зоны.
Чтобы клумбы радовали своим цветением на протяжении всего сезона, необходимо позаботиться о разведении по территории поливной системы и высаживать цветы с учетом периода их цветения. Продуманный выбор цветов позволит сделать так, что все клумбы будут цветущими с ранней весны и до поздней осени. Приобретение и высадка вечнозеленых кустарников сделает ваш участок в любое время года зеленым и красивым. Обычно такие растения с учетом их высоты высаживаются по периметру участка. Они занимают немного места и создают красивый вид на участке.
Зону отдыха практичнее всего планировать рядом с домом. При этом нужно учесть, что может понадобиться создание заградительных сооружений – резного или декоративного заборчика или цветов. Здесь можно обустроить небольшой водоем с фонтанчиком или оригинально оформленной клумбой. Зону отдыха часто оборудуют беседкой. Она поможет укрыться от палящего солнца или неожиданного дождя.
Беседку можно окружить вьющимися растениями, они создадут уютную атмосферу и немного притенят это сооружение. К территории отдыха нужно отнести и газон. Декорировать его можно специальными камнями, подсветкой, скульптурами или созданными собственными руками интересными садовыми формами с использованием ненужной домашней утвари, кадок, бочек и других емкостей. В них можно высадить цветущие растения.
Используя вышеизложенные рекомендации, вы сможете распланировать участок 6 соток так, чтобы хватило места для всех задуманных зон. Внимательный и взвешенный подход к планированию территории поможет избежать серьезных ошибок и позволит сделать ваш отдых на даче интересным и увлекательным. И каждый раз приезжая на дачу вы будете здесь отдыхать душой и телом.