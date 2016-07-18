Удивительное преобразование дома

Да, это тот же самый дом! Сейчас мы находимся в гостиной. Яркий деревянный пол в елочку оживляет белый интерьер. Эффективное освещение восхищает. Стена, кажется, парит в воздухе! Такой эффект может быть достигнут с помощью спрятанных люминесцентных ламп или светодиодной ленты. Вы задаетесь вопросом, что стоит за деревянными дверями? Давайте выясним…