Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Удивительное преобразование дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Ванная комната в скандинавском стиле
Loading admin actions …

В наших представленных проектах много домов для молодых пар или одиноких людей. Но как проектировать современную квартиру семьям с детьми? Здесь представлен дом, который наполнился азиатской атмосферой и идеями. Давайте посмотрим, как азиатские решения могут адаптироваться на польской земле.

До: полная скука

homify
homify

homify
homify
homify

Интерьер был уже полупустым, но по кухне можно понять, как все примерно выглядело. Даже мебельные фасады имеют разные цвета! Наши архитекторы не только позаботились о реконструкции, а также разрушили некоторые стены, чтобы увеличить пространство.

После: современный интерьер

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Да, это тот же самый дом! Сейчас мы находимся в гостиной. Яркий деревянный пол в елочку оживляет белый интерьер. Эффективное освещение восхищает. Стена, кажется, парит в воздухе! Такой эффект может быть достигнут с помощью спрятанных люминесцентных ламп или светодиодной ленты. Вы задаетесь вопросом, что стоит за деревянными дверями? Давайте выясним…

Прихожая

homify Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

В комнате оказывается оригинальная прихожая. Вы знаете то чувство неловкости, когда ваши гости должны пробираться через джунгли курток, чтобы иметь возможность зайти внутрь? Здесь было принято решение ликвидировать это раз и навсегда. Это помещение имеет приподнятую стену, таким образом, пространство гостиной кажется больше.

Кухня в черно-белом

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Лишь небольшое окно показывает нам, что оно по-прежнему осталось от первого фото. В грандиозность работы, проделанной здесь, трудно поверить! На кухне есть уютный и современный вид. Белые мебельные фасады контрастируют с черными дверями и зоной стула для завтрака. С другой стороны, деревянный пол и белая плитка, напоминающая форму кирпича, придает интерьеру деревенский шарм и уют.

Удобная столовая

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

На контрасте черного и белого хорошо смотрится обеденная зона. Вокруг стола установлены четыре удобных сидения. Подвесные лампы освещают хорошо эту зону. Даже в маленькой квартире нужно попытаться выделить место для столовой.

Спальня ребенка

homify Детская комнатa в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Мы идем в комнату ребенка, где стены были окрашены синим цветом. Сияющие мебельные фасады отражают свет и привносят современный вид. В свою очередь, деревянная кровать красиво гармонирует с паркетным полом. Здесь живет маленький любитель морских существ, которые украшают занимательный ковер и одеяло.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Спальня родителей

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Самая большая комната в доме является главной спальней, совмещенной с гардеробной. Пространства разделены раздвижной стеной фиолетового цвета. Это не только практично, но и красиво контрастирует с белыми стенами и потолком.

Элегантная ванная

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Небольшая квартира означает, к сожалению, небольшую ванную комнату. Тем не менее, она может быть хорошо меблирована и быть одновременно функциональной и практичной. Все сделано в приятном кофейном цвете.

Дом, построенный будто из кирпичиков Лего

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо