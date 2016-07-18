Удивительное преобразование дома

В наших представленных проектах много домов для молодых пар или одиноких людей. Но как проектировать современную квартиру семьям с детьми? Здесь представлен дом, который наполнился азиатской атмосферой и идеями. Давайте посмотрим, как азиатские решения могут адаптироваться на польской земле.
Интерьер был уже полупустым, но по кухне можно понять, как все примерно выглядело. Даже мебельные фасады имеют разные цвета! Наши архитекторы не только позаботились о реконструкции, а также разрушили некоторые стены, чтобы увеличить пространство.
Да, это тот же самый дом! Сейчас мы находимся в гостиной. Яркий деревянный пол в елочку оживляет белый интерьер. Эффективное освещение восхищает. Стена, кажется, парит в воздухе! Такой эффект может быть достигнут с помощью спрятанных люминесцентных ламп или светодиодной ленты. Вы задаетесь вопросом, что стоит за деревянными дверями? Давайте выясним…
В комнате оказывается оригинальная прихожая. Вы знаете то чувство неловкости, когда ваши гости должны пробираться через джунгли курток, чтобы иметь возможность зайти внутрь? Здесь было принято решение ликвидировать это раз и навсегда. Это помещение имеет приподнятую стену, таким образом, пространство гостиной кажется больше.
Лишь небольшое окно показывает нам, что оно по-прежнему осталось от первого фото. В грандиозность работы, проделанной здесь, трудно поверить! На кухне есть уютный и современный вид. Белые мебельные фасады контрастируют с черными дверями и зоной стула для завтрака. С другой стороны, деревянный пол и белая плитка, напоминающая форму кирпича, придает интерьеру деревенский шарм и уют.
На контрасте черного и белого хорошо смотрится обеденная зона. Вокруг стола установлены четыре удобных сидения. Подвесные лампы освещают хорошо эту зону. Даже в маленькой квартире нужно попытаться выделить место для столовой.
Мы идем в комнату ребенка, где стены были окрашены синим цветом. Сияющие мебельные фасады отражают свет и привносят современный вид. В свою очередь, деревянная кровать красиво гармонирует с паркетным полом. Здесь живет маленький любитель морских существ, которые украшают занимательный ковер и одеяло.
Самая большая комната в доме является главной спальней, совмещенной с гардеробной. Пространства разделены раздвижной стеной фиолетового цвета. Это не только практично, но и красиво контрастирует с белыми стенами и потолком.