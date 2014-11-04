Как преодолеть осеннюю депрессию?

Вот и закончился золотой октябрь. Дни становятся короче и холоднее, на деревьях практически не осталось листьев, а небо на протяжении всего дня затянуто серыми облаками. Знойное лето, вылазки на природу с друзьями, праздники под открытым небом и предвкушение отпуска остались позади, впереди -- сильный ветер, слякость и бесконечно долгая зима.

Неудивительно, что такая погода погружает нас в состояние уныния. Чтобы не пасть жертвой осенней депрессии, необходимо побольше двигаться, заниматься спортом, встречаться с друзьями. Сегодня мы решили привести несколько советов, которые помогут вам весело провести ноябрь, несмотря на погоду за окном.