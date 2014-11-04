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Как преодолеть осеннюю депрессию?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Swimming Pool in Capdella, Majorca, Joan Miquel Segui Arquitecte Joan Miquel Segui Arquitecte Бассейн в средиземноморском стиле Камень Бирюзовый
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Вот и закончился золотой октябрь. Дни становятся короче и холоднее, на деревьях практически не осталось листьев, а небо на протяжении всего дня затянуто серыми облаками. Знойное лето, вылазки на природу с друзьями, праздники под открытым небом и предвкушение отпуска остались позади, впереди -- сильный ветер, слякость и бесконечно долгая зима. 

Неудивительно, что такая погода погружает нас в состояние уныния. Чтобы не пасть жертвой осенней депрессии, необходимо побольше двигаться, заниматься спортом, встречаться с друзьями. Сегодня мы решили привести несколько советов, которые помогут вам весело провести ноябрь, несмотря на погоду за окном.

Продолжайте играть в футбол

Contropiede Foosball Table , Quantum Play Quantum Play Медиа комнатаМебель
Quantum Play

Contropiede Foosball Table

Quantum Play
Quantum Play
Quantum Play

Для всех поклонников футбола ноябрь страшен тем, что становится слишком холодно и слякотно, чтобы играть в любимую игру на улице. Однако холодная погода – вовсе не повод проводить вечера у телевизора. Купите Настольный футбол или Кикер, как называют этот стол на западный манер, пригласите друзей и продолжайте совершенствовать ваши навыки в самой популярной в мире игре. Несмотря на то, что настольный футбол кажется малоподвижной игрой, он заставит понервничать и не позволит набрать лишние килограммы.

Да будет свет

Lampe ANA By Barnabé Ribay, BARNABÉ RIBAY DESIGN BARNABÉ RIBAY DESIGN ГостинаяОсвещение
BARNABÉ RIBAY DESIGN

BARNABÉ RIBAY DESIGN
BARNABÉ RIBAY DESIGN
BARNABÉ RIBAY DESIGN

Лампы для светотерапии стали в последнее время невероятно популярны. Тренд задали жители Финляндии, которые начали повсюду развешивать лампы, мощность которых превышает 10 000 люкс, после чего количество суицидов в стране существенно снизилось. Цель светотерапии обмануть наш организм, заставив его поверить, что на улице – яркий солнечный день. Благодаря искусственному солнечному свету мозг начинает выделять большое количество серотонина, и у нас повышается настроение, мы чувствуем себя бодрее и счастливее. 

Надо сказать, что лампы для светотерапии – недешевое удовольствие, к тому же они потребляют большое количество электроэнергии, поэтому использовать их стоит, если осенняя депрессия вплотную подкралась к вам. В случае легкой хандры, вызванной сменой сезона, просто добавьте в интерьер как можно больше источников света – настольных ламп, торшеров и светильников.

Спа-салоны

Adamo, The Bellus, Zaaci Picture Company Zaaci Picture Company Аэропорты
Zaaci Picture Company

Zaaci Picture Company
Zaaci Picture Company
Zaaci Picture Company

Ну и что, что за окном уже минус, зато в салонах спа вас ждет вечное тропическое лето. Не скупитесь на абонемент, в грядущие холодные месяцы именно несколько часов в сауне, расслабляющий массаж и ароматерапия помогут вам поддерживать тонус и не поддаваться унынию. Загляните в книгу идей ’Удивительный мир джакузи’ , чтобы узнать о различных видах спа и неоценимой пользе, которую этот вид отдыха приносит нашему организму.

Здоровое питание

Hotel Sahrai, Christophe Pillet Christophe Pillet Аэропорты
Christophe Pillet

Christophe Pillet
Christophe Pillet
Christophe Pillet

Сбалансированная, богатая витаминами диета поможет побороть грусть и апатию. В холодные месяцы теплая еда снова будет приносить удовольствие. Однако не забывайте кушать побольше овощей и фруктов, а также продукты, содержащие полезные жиры – орехи, мякоть авокадо, рыбу, оливковое масло.

Смешные аксессуары

Cuscino Biscotto, Cuscino Biscotto Cuscino Biscotto ГостинаяАксессуары и декорации
Cuscino Biscotto

Cuscino Biscotto
Cuscino Biscotto
Cuscino Biscotto

Если дома вас окружают смешные предметы декора, вам не грозит ноябрьская депрессия! Не стоит бояться того, что разбросав по комнате подушки в форме сердца или булочек, вы из обладателя исключительного вкуса превратитесь в любителя кича. В борьбе с депрессией все средства хороши. Побольше нелепых предметов в доме, побольше ярких цветов, побольше детской непосредственности, и вы всегда будете в природнятом настроении.

Поехали на рыбалку!

The Windmill Hotel, studioReskos studioReskos
studioReskos

The Windmill Hotel

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Любители рыбалки, равно как и любители футбола, вполне справедливо недолюбливают ноябрь, ведь этот месяц лишает их возможности посвящать каждые выходные любимым увлечениям. Рыбалка при сильном ветре и под непрерывным дождем – сомнительное удовольствие. Поэтому купите или смастерите сами какой-нибудь нелепый сувенир, напоминающий вам о чудных летних деньках, проведенных за любимым занятием. Пусть он стоит в углу комнаты и всякий раз напоминает вам о том, что зима, на самом деле, не такая длинная как кажется, и новый сезон рыбалки не за горами.

Короткое путешествие в солнечную страну

Swimming Pool in Capdella, Majorca, Joan Miquel Segui Arquitecte Joan Miquel Segui Arquitecte Бассейн в средиземноморском стиле Камень Бирюзовый
Joan Miquel Segui Arquitecte

Swimming Pool in Capdella, Majorca

Joan Miquel Segui Arquitecte
Joan Miquel Segui Arquitecte
Joan Miquel Segui Arquitecte

Если вас все же настигла осенняя депрессия и не помогают ни искусственные лампы, ни настольные игры, возьмите несколько дней отпуска и отправляйтесь в солнечную страну. Несколько дней на пляже, вечерние прогулки по набережной и лучи солнца, мерцающими бликами отражающиеся на поверхности моря, обязательно помогут вам преодолеть хандру и зарядиться энергией. Путешествия – это, хоть и не самый дешевый, но самый эффективный способ снова стать жизнерадостным, полным новых идей и планов человеком. Несколько советов, как провести отпуск в Европе, читайте в одноименной Книге идей.

Уютное гнездышко в Париже
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