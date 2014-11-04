Как преодолеть осеннюю депрессию?

Вот и закончился золотой октябрь. Дни становятся короче и холоднее, на деревьях практически не осталось листьев, а небо на протяжении всего дня затянуто серыми облаками. Знойное лето, вылазки на природу с друзьями, праздники под открытым небом и предвкушение отпуска остались позади, впереди -- сильный ветер, слякость и бесконечно долгая зима.
Неудивительно, что такая погода погружает нас в состояние уныния. Чтобы не пасть жертвой осенней депрессии, необходимо побольше двигаться, заниматься спортом, встречаться с друзьями. Сегодня мы решили привести несколько советов, которые помогут вам весело провести ноябрь, несмотря на погоду за окном.
Для всех поклонников футбола ноябрь страшен тем, что становится слишком холодно и слякотно, чтобы играть в любимую игру на улице. Однако холодная погода – вовсе не повод проводить вечера у телевизора. Купите Настольный футбол или Кикер, как называют этот стол на западный манер, пригласите друзей и продолжайте совершенствовать ваши навыки в самой популярной в мире игре. Несмотря на то, что настольный футбол кажется малоподвижной игрой, он заставит понервничать и не позволит набрать лишние килограммы.
Лампы для светотерапии стали в последнее время невероятно популярны. Тренд задали жители Финляндии, которые начали повсюду развешивать лампы, мощность которых превышает 10 000 люкс, после чего количество суицидов в стране существенно снизилось. Цель светотерапии обмануть наш организм, заставив его поверить, что на улице – яркий солнечный день. Благодаря искусственному солнечному свету мозг начинает выделять большое количество серотонина, и у нас повышается настроение, мы чувствуем себя бодрее и счастливее.
Надо сказать, что лампы для светотерапии – недешевое удовольствие, к тому же они потребляют большое количество электроэнергии, поэтому использовать их стоит, если осенняя депрессия вплотную подкралась к вам. В случае легкой хандры, вызванной сменой сезона, просто добавьте в интерьер как можно больше источников света – настольных ламп, торшеров и светильников.
Ну и что, что за окном уже минус, зато в салонах спа вас ждет вечное тропическое лето. Не скупитесь на абонемент, в грядущие холодные месяцы именно несколько часов в сауне, расслабляющий массаж и ароматерапия помогут вам поддерживать тонус и не поддаваться унынию. Загляните в книгу идей ’Удивительный мир джакузи’ , чтобы узнать о различных видах спа и неоценимой пользе, которую этот вид отдыха приносит нашему организму.
Сбалансированная, богатая витаминами диета поможет побороть грусть и апатию. В холодные месяцы теплая еда снова будет приносить удовольствие. Однако не забывайте кушать побольше овощей и фруктов, а также продукты, содержащие полезные жиры – орехи, мякоть авокадо, рыбу, оливковое масло.
Если дома вас окружают смешные предметы декора, вам не грозит ноябрьская депрессия! Не стоит бояться того, что разбросав по комнате подушки в форме сердца или булочек, вы из обладателя исключительного вкуса превратитесь в любителя кича. В борьбе с депрессией все средства хороши. Побольше нелепых предметов в доме, побольше ярких цветов, побольше детской непосредственности, и вы всегда будете в природнятом настроении.
Любители рыбалки, равно как и любители футбола, вполне справедливо недолюбливают ноябрь, ведь этот месяц лишает их возможности посвящать каждые выходные любимым увлечениям. Рыбалка при сильном ветре и под непрерывным дождем – сомнительное удовольствие. Поэтому купите или смастерите сами какой-нибудь нелепый сувенир, напоминающий вам о чудных летних деньках, проведенных за любимым занятием. Пусть он стоит в углу комнаты и всякий раз напоминает вам о том, что зима, на самом деле, не такая длинная как кажется, и новый сезон рыбалки не за горами.
Если вас все же настигла осенняя депрессия и не помогают ни искусственные лампы, ни настольные игры, возьмите несколько дней отпуска и отправляйтесь в солнечную страну. Несколько дней на пляже, вечерние прогулки по набережной и лучи солнца, мерцающими бликами отражающиеся на поверхности моря, обязательно помогут вам преодолеть хандру и зарядиться энергией. Путешествия – это, хоть и не самый дешевый, но самый эффективный способ снова стать жизнерадостным, полным новых идей и планов человеком. Несколько советов, как провести отпуск в Европе, читайте в одноименной Книге идей.