9 удивительных ванных в рустикальном стиле

Камень и дерево, бетонные поверхности и текстуры необработанных материалов, неожиданные сочетания и удивительный уют рустикального стиля сделает интерьер ванной комнаты неповторимо индивидуальным и уютным. Разнообразие идей, как можно включить этот яркий стиль в современные дома, мы постарались немного затронуть в этом обзоре.
Рустикальный стиль можно обыграть и как тему древних ремесел, охоты и непосредственной связи с природой. Эта ванная комната чем-то напоминает пещеру первобытного человека, а отдельные элементы делают стиль более утонченным, напоминая обстановку охотничьих домиков знатных особ. Первое на что, безусловно, обращает на себя внимание – это невероятный дизайн каменной раковины, вернее каменная глыба, внутри которой оборудована раковина. Но и остальные детали интерьера не уступают в оригинальности – грубая деревянная мебель на удивление гармонично сочетается с достаточно изящными светильниками, а современная сантехника столь же роскошна, как и богатство натуральных материалов в декоре.
Темные оттенки серого камня и коричневого дерева представляют собой впечатляющую композицию в интерьере ванной комнаты. А благодаря тому, что древесина сохранила свой первоначальный характер и не обработанные поверхности, помещение приобретает неповторимый индивидуальный стиль.
В интерьере этой ванной комнаты создано очень интересное сочетание материалов холодных, промышленной стилистики и природных. Отделка потолка – словно осталась в этом доме из прошлых веков, на полу древесина тоже используется, но уже более светлая и гладкая. Контрастом этой деревянной отделки служит стальная душевая кабина и светло-серая плитка на стенах.
Еще один вариант свежий и модных сочетаний в рустикальной стилистике: это комбинирование серой текстуры бетона и янтарно-солнечных пород древесины. И шершавый бетон смотрится в таком альянсе благородно, и оттенки древесины кажутся еще более теплыми.
Рустикальный стиль хорош в любом исполнении – от массивно-харизматичного до подчеркнуто лаконичного. Ведь главная изюминка этого стиля – открытие внутренней красоты природных материалов, что исторически присуще деревенскому быту, простому и незатейливому и от этого еще более комфортному.
Благодаря использованию натуральных материалов, благородным темным оттенкам камня и древесины дизайнерам в интерьере этой ванной комнаты удалось создать обстановку полного уединения и релакса. Сотни лет именно за такую атмосферу душевного и телесного очищения ценили бани на природе, но возможно создать нечто похожее по настроению и в современной городской квартире. Мягкий неяркий свет, высокий уровень комфорта в каждой мелочи, фактура природных материалов – каждый элемент этого интерьера служит отдыху и умиротворению.
Интерьеры, выполненные с отделкой древесиной, часто ассоциируются у нас с излишней монотонностью цветовой гаммы. Но ведь существует множество оттенков различных пород древесины и даже без дополнительного тонирования можно достичь нужного эффекта свежести и контрастности. Выбеленная древесина и гладкие поверхности придадут интерьеру легкости, а темные доски и необработанная текстура – харизматичной оригинальности.
Выбор текстуры камня в качестве солирующего элемента декора ванной комнаты придает даже небольшому пространству ощущение чего-то большого и значимого. Удивительно, но в ограниченном размере ванной комнаты камень не сдавливает пространство, а скорее наоборот, обогащает его текстурой, раздвигая границы обычного интерьера. Большое зеркало на стене, увеличив количество камня в визуальном восприятии комнаты, увеличивает и эффектность отделки.
люкс
Комфортный отдых на высшем уровне - самое главное в интерьере любой ванной комнаты и рустикальному стилю есть чем ответить на этот вызов. Низкие деревянные диванчики с подушками, чаша ванны, встроенная в деревянный под на подобие бассейна, тишина и покой – словно ванная комната превратилась в купель горного озера.