9 удивительных ванных в рустикальном стиле

Рустикальный стиль можно обыграть и как тему древних ремесел, охоты и непосредственной связи с природой. Эта ванная комната чем-то напоминает пещеру первобытного человека, а отдельные элементы делают стиль более утонченным, напоминая обстановку охотничьих домиков знатных особ. Первое на что, безусловно, обращает на себя внимание – это невероятный дизайн каменной раковины, вернее каменная глыба, внутри которой оборудована раковина. Но и остальные детали интерьера не уступают в оригинальности – грубая деревянная мебель на удивление гармонично сочетается с достаточно изящными светильниками, а современная сантехника столь же роскошна, как и богатство натуральных материалов в декоре.