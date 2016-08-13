Проект пристройки к дому с кухней

Может ли частный дом выглядеть по-городскому? Английские дома могут! Даже самые старые, построенные в конце 17 – начале 19-ого века становятся образцами урбанистичного стиля! Как? С помощью пристроек!
Модный тренд на расширение особняков и коттеджей в главных городах Великобритании крепок, как никогда. А ведь родился он из старинной традиции пристраивать зимний сад со стеклянными стенами!
Студия URBAN CREATURES занимается именно такими проектами – расширением домов, которые сами по себе являются потрясающими образцами архитектуры былой эпохи и требуют частичной реновации.
Этот проект расположен в Эдинбурге и имеет очень интересный формат архитектуры с голландскими корнями. Мансарды здесь маленькие, со врезанными стандартными окнами и дополнительными кровлями для каждой комнаты.
Сам дом имел площадь более 150 кв. метров, но требовал расширения для современной жизни с комфортом. Так появилась идея пристроить около 30 кв. метров площади к кухне, чтобы поставить там кухонный остров и организовать столовую, тем самым освободив гостиную от зоны парадной столовой и сделав ее более просторной.
Также в гостиной был организован формат панорамного остекления – двери-слайдеры в пол с выходом на новенькую террасу. Терраса имеет площадь около 30 кв. метров и тоже является одной из основных идей для расширения дома.
Взаимосвязь пристройки и террасы реализована с помощью единого уровня пола и дверей-слайдеров. Посмотрите и на то, как изящно оформлен периметр пристройки на уровне грунта – пышный газон превращается в линию с галечной засыпкой.
В зоне гостиной – тоже новые модули остекления. Раньше здесь были обычные окна с радиаторами отопления под ними, а теперь большой радиатор поставлен справа от модуля остекления.
В гостиной панорамное остекление настолько же важно, как и на кухне. Если есть два места, в которых стоит его реализовать – то это они. Двери-слайдеры являются оптимальным решением, так как они очень удобны в эксплуатации для лиц любого возраста и выглядят современно.
С этого ракурса хорошо видно столовую, кухню и гостиную вместе. В кровле пристройки (зона столовой) есть световое окно с видом на облака или ночное небо. Вытяжка над кухонным островом аккуратно встроена в потолок.
Организованное пространство выглядит очень подходящим для современной семьи – здесь много простора, солнечного света и воздуха. Двери-слайдеры в открытом состоянии образуют круг – из столовой на террасу, в гостиную, на кухню и опять в столовую.
Глянцевый, стильный, с плавными краями, ящиками без ручек, расположенный в прекрасном месте с видом на сад, он выглядит просто фантастически! Остальной гарнитур оформлен в том же стиле.
В процессе ремонта также была заменена отделка пола по всему первому этажу. Здесь, на территории всей общественной зоны, постелили новый современный паркет без стыков и швов.
Теперь эта планировка выглядит практически идеальной для традиционного семейного дома. Терраса оказалась будто во внутреннем дворике. Хозяйка, готовя обед, видит детей, играющих в саду. А в гостиной приятно не только посмотреть TV, но и почитать книгу, поглядывая на сад и террасу.
Столовая же – идеальное место для приема гостей. Здесь пристройка работает на 100%! Солнечная, стильная, современная, с высокими потолками, она преображает весь дом и возносит его на более высокий уровень постройки.
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— До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей;