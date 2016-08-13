Проект пристройки к дому с кухней

Может ли частный дом выглядеть по-городскому? Английские дома могут! Даже самые старые, построенные в конце 17 – начале 19-ого века становятся образцами урбанистичного стиля! Как? С помощью пристроек!

Модный тренд на расширение особняков и коттеджей в главных городах Великобритании крепок, как никогда. А ведь родился он из старинной традиции пристраивать зимний сад со стеклянными стенами!

Студия URBAN CREATURES занимается именно такими проектами – расширением домов, которые сами по себе являются потрясающими образцами архитектуры былой эпохи и требуют частичной реновации.