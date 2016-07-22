11 модных типов террас для сада

Террасы бывают самые разные, и потому хорошо ориентироваться в различных типах не помешает любому владельцу дачи или дома. Мы собрали для вас самые модные и интересные, реализация которых доставит вам радость, а в процессе эксплуатации вы убедитесь в их практичности.
Если вы найдете в нашей Книге Идей террасу вашей мечты, обязательно поделитесь своей радостью с нами. А если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или на Форуме, чтобы получить консультацию специалистов.
Первый вариант террасы – комбинированный, отлично подходящий для стилей модерн, минимализм и кантри в нужной цветовой гамме. Чаще всего здесь мы видим дуэт натуральной древесины и керамической плитки, реже – древесины и натурального камня.
Комбинированная терраса помогает оформить в одном стиле несколько функциональных зон сада. Так, на площадке для игр мы найдем плитку, как и в столовой и на патио, а на террасе у бассейна и для шезлонгов – дерево. В дизайне клумб, забора, в экстерьере данные материалы тоже часто повторяются.
Еще один очень стильный тип террас – с интегрированной в пол подсветкой. Такие террасы выглядят очень роскошно, даже если созданы в стиле рустик, поэтому идеально подходят для дачи!
Самый большой эффект создает терраса, идеально выверенная с уровнем газона, чтобы аккуратно подстриженный газон возвышался над террасой не более, чем на 2-3 см. Такая терраса позволит сделать облик любого дома более современным.
Терраса может быть спроектирована и вровень с полом в доме, чтобы двери-слайдеры в гостиную или столовую имели почти незаметные интегрированные в пол пазы и казались особенно эстетичными.
Очень удобным решением становится терраса с клумбой по периметру. Обычно она невысокая – не более 50 см, предназначена для однолетников, многолетников, весенних луковичных, редко – для кустарниковых, например, пионов.
Интегрированная мебель на террасе зачастую создана из того же материала, что и мощение. Так, здесь появляются самодельные лавочки, столики, клумбы и кашпо, предметы быта и декора. Такая терраса может быть очень стильной и отлично подойдет под любой стиль оформления.
Модная терраса из рифленого термодерева в данном случае имеет особенно трендовые дизайнерские галечные зоны. Мелкие и крупные камни для декора выкладываются почти на тот же фундамент, что и сама терраса. Наибольший эффект дает белая и бледно-серая галька, а не темно-серая.
Многие сады имеют компактный формат, и поэтому терраса здесь становится мульти-функциональной. Она – и место для игр детей, и зона с шезлонгами, и дорожка в дальний участок сада.
Модные террасы на крыше популярны сейчас практических во всех странах мира – от Египта до Франции, от Нью-Йорка до Сиднея. Террасы на крыше обычно используют облегченные конструкции мебели, клумб, кашпо, посадок, чтобы перекрытия выдержали вес.
Идеальное решение для дизайна террасы в стиле минимализм – добавить к ее оформлению стеклянные экраны без швов.
Эта маленькая терраса с четырех сторон ограничена стенами – дверью и тремя заборами с клумбами. Такая терраса идеальна для размещения в боковой части стандартного участка или на заднем дворике таунхауса.
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