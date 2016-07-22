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11 модных типов террас для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в стиле минимализм
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Террасы бывают самые разные, и потому хорошо ориентироваться в различных типах не помешает любому владельцу дачи или дома. Мы собрали для вас самые модные и интересные, реализация которых доставит вам радость, а в процессе эксплуатации вы убедитесь в их практичности.

Если вы найдете в нашей Книге Идей террасу вашей мечты, обязательно поделитесь своей радостью с нами. А если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или на Форуме, чтобы получить консультацию специалистов.

​Комбинированная терраса

Extended living space - Manchester, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Extended living space – Manchester

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Первый вариант террасы – комбинированный, отлично подходящий для стилей модерн, минимализм и кантри в нужной цветовой гамме. Чаще всего здесь мы видим дуэт натуральной древесины и керамической плитки, реже – древесины и натурального камня.

Комбинированная терраса помогает оформить в одном стиле несколько функциональных зон сада. Так, на площадке для игр мы найдем плитку, как и в столовой и на патио, а на террасе у бассейна и для шезлонгов – дерево. В дизайне клумб, забора, в экстерьере данные материалы тоже часто повторяются.

​Терраса с подсветкой

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Еще один очень стильный тип террас – с интегрированной в пол подсветкой. Такие террасы выглядят очень роскошно, даже если созданы в стиле рустик, поэтому идеально подходят для дачи!

​Террасы вровень с газоном

homify Сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Самый большой эффект создает терраса, идеально выверенная с уровнем газона, чтобы аккуратно подстриженный газон возвышался над террасой не более, чем на 2-3 см. Такая терраса позволит сделать облик любого дома более современным.

Терраса может быть спроектирована и вровень с полом в доме, чтобы двери-слайдеры в гостиную или столовую имели почти незаметные интегрированные в пол пазы и казались особенно эстетичными.

​Терраса с клумбой

Rear extension and remodelling in Central Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Гостиная в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Rear extension and remodelling in Central Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Очень удобным решением становится терраса с клумбой по периметру. Обычно она невысокая – не более 50 см, предназначена для однолетников, многолетников, весенних луковичных, редко – для кустарниковых, например, пионов.

​Терраса с интегрированной мебелью

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Сад в стиле модерн
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Интегрированная мебель на террасе зачастую создана из того же материала, что и мощение. Так, здесь появляются самодельные лавочки, столики, клумбы и кашпо, предметы быта и декора. Такая терраса может быть очень стильной и отлично подойдет под любой стиль оформления.

​Терраса с галечными зонами

Communal Gardens, London, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Сад в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

Communal Gardens, London

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Модная терраса из рифленого термодерева в данном случае имеет особенно трендовые дизайнерские галечные зоны. Мелкие и крупные камни для декора выкладываются почти на тот же фундамент, что и сама терраса. Наибольший эффект дает белая и бледно-серая галька, а не темно-серая.

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​Терраса-дорожка

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia Сад в стиле модерн Стекло Синий roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

Многие сады имеют компактный формат, и поэтому терраса здесь становится мульти-функциональной. Она – и место для игр детей, и зона с шезлонгами, и дорожка в дальний участок сада.

​Терраса на крыше

London garden roof-top terace Decorum . London Сад в стиле модерн Твердая древесина
Decorum . London

London garden roof-top terace

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

Модные террасы на крыше популярны сейчас практических во всех странах мира – от Египта до Франции, от Нью-Йорка до Сиднея. Террасы на крыше обычно используют облегченные конструкции мебели, клумб, кашпо, посадок, чтобы перекрытия выдержали вес.

​Терраса со стеклянными экранами

Berkshire, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Сад в стиле модерн
Gregory Phillips Architects

Berkshire

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Идеальное решение для дизайна террасы в стиле минимализм – добавить к ее оформлению стеклянные экраны без швов.

​Терраса-внутренний дворик

Chelsea Family House, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London Сад в стиле модерн
Black and Milk | Interior Design | London

Chelsea Family House

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

Эта маленькая терраса с четырех сторон ограничена стенами – дверью и тремя заборами с клумбами. Такая терраса идеальна для размещения в боковой части стандартного участка или на заднем дворике таунхауса.

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