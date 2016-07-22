11 модных типов террас для сада

Террасы бывают самые разные, и потому хорошо ориентироваться в различных типах не помешает любому владельцу дачи или дома. Мы собрали для вас самые модные и интересные, реализация которых доставит вам радость, а в процессе эксплуатации вы убедитесь в их практичности.

Если вы найдете в нашей Книге Идей террасу вашей мечты, обязательно поделитесь своей радостью с нами. А если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или на Форуме, чтобы получить консультацию специалистов.