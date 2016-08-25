​11 идей для сада с WOW-эффектом

Если вы хотите создать по-настоящему потрясающий сад – дизайнерский, стильный, современный, с особенной энергетикой, то вам понадобятся действительно гениальные идеи для его дизайна.
В этой Книге Идей мы собрали для вас сады, которые просто поражают своим необычным обликом, смотрятся фантастично и просто очень красиво. Ландшафтные дизайнеры при их проектировании использовали удачные приемы, которые и послужили основой для такого эффекта. Многие идеи касаются подсветки, поэтому заранее подумайте о том, что вам нужно будет тянуть под землей к месту декоративной экспозиции защищенный от непогоды кабель.
Давайте узнаем, какие идеи для нас приготовили дизайнеры homify!
Шикарная подсветка кустарников лучше всего смотрится в теплом желтом, слегка золотистом оттенке. Голубые, зеленые и белые цвета придают саду слегка необычную атмосферу, а желтый – волшебную.
Подсветка кустарников работает красиво не для всех типов растений. Например те, что имеют множество сухих веток, смотрятся не слишком очаровательно, зато хвойные, похожие на бамбук или тростник (с узкими длинными листьями), с широкими листьями, как у пальм, геометричные кустарники под стрижку и «обычные» кустарники, типа хризантем, смотрятся очень хорошо!
Подсветка кустарников бывает силуэтная или в формате подсветки крон. Лучше всего смотрится подсветка крон, силуэтная – лишь для крупных садов.
Увитые плющом, девичьим виноградом, розами, ипомеей, бугенвилией арки выглядят очень красиво в любом ракурсе! Неплохо было бы организовать такие арки на входе на участок и в других частях сада.
Очень красиво можно оформить стволы деревьев декоративными кустарниками под стрижку (50x50 см или 1x1 м). Их стоит аккуратно подстригать, не повреждая кору. Для плодовых деревьев такая идея не подходит, так как кустарники забирают слишком много влаги и элементов.
Ландшафтный пруд можно сделать своими руками. О том, как это сделать, можно прочитать в другой нашей статье.
Удивительный эффект террас, которые будто плавают на воде, создается очень просто – декоративный пруд или бассейн располагается возле террасы и вокруг нее (как минимум с 2-х, а лучше со всех 4-х сторон). Терраса при этом прочно стоит на своем обычном столбчатом фундаменте в земле.
Красивая терраса с мощением плиткой в средиземноморском стиле выглядит очень романтично в этом проекте. Навесы всегда стоит увивать растениями, и бугенвиллия – лучший вариант для теплого климата (начиная от Турции).
Очень красивый сад можно создать с помощью подсветки террасы неоновой лентой по периметру. Очень удобно, что электричество сюда не нужно вести – оно может быть лишь при доме, откуда начинается лента.
Каскадный водопад, как на фотографии выше, тоже можно сделать своими руками. Дети обожают в них плескаться и играть, и при меньшей стоимости он почти заменяет малышам до 5-ти лет бассейн.
Красивые и модные поилки для птиц являются водопадами с изливом и поддоном, откуда моторчиком вода опять поднимается наверх. Поилку для птиц можно сделать и самому из простой большой тарелки, минимального шланга и моторчика, а также постамента.
Такой вариант выглядит особенно фантастически и несомненно имеет WOW-эффект.
Еще один вариант подсветки – по стенкам высоких клумб из дерева, с оформлением камнем или покрашенных в яркий цвет! Выглядит «на ура»!
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— Как создать современный сад для семейного отдыха;