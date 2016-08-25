​11 идей для сада с WOW-эффектом

Если вы хотите создать по-настоящему потрясающий сад – дизайнерский, стильный, современный, с особенной энергетикой, то вам понадобятся действительно гениальные идеи для его дизайна.

В этой Книге Идей мы собрали для вас сады, которые просто поражают своим необычным обликом, смотрятся фантастично и просто очень красиво. Ландшафтные дизайнеры при их проектировании использовали удачные приемы, которые и послужили основой для такого эффекта. Многие идеи касаются подсветки, поэтому заранее подумайте о том, что вам нужно будет тянуть под землей к месту декоративной экспозиции защищенный от непогоды кабель.

Давайте узнаем, какие идеи для нас приготовили дизайнеры homify!