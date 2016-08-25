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​11 идей для сада с WOW-эффектом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Jorge Elmor em Mostra Artefacto Curitiba 2015, Elmor Arquitetura Elmor Arquitetura Конференц-центры в азиатском стиле
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Если вы хотите создать по-настоящему потрясающий сад – дизайнерский, стильный, современный, с особенной энергетикой, то вам понадобятся действительно гениальные идеи для его дизайна.

В этой Книге Идей мы собрали для вас сады, которые просто поражают своим необычным обликом, смотрятся фантастично и просто очень красиво. Ландшафтные дизайнеры при их проектировании использовали удачные приемы, которые и послужили основой для такого эффекта. Многие идеи касаются подсветки, поэтому заранее подумайте о том, что вам нужно будет тянуть под землей к месту декоративной экспозиции защищенный от непогоды кабель.

 Давайте узнаем, какие идеи для нас приготовили дизайнеры homify!

​Точечная подсветка кустарников

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo Сад в стиле модерн
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

Шикарная подсветка кустарников лучше всего смотрится в теплом желтом, слегка золотистом оттенке. Голубые, зеленые и белые цвета придают саду слегка необычную атмосферу, а желтый – волшебную.

Подсветка кустарников работает красиво не для всех типов растений. Например те, что имеют множество сухих веток, смотрятся не слишком очаровательно, зато хвойные, похожие на бамбук или тростник (с узкими длинными листьями), с широкими листьями, как у пальм, геометричные кустарники под стрижку и «обычные» кустарники, типа хризантем, смотрятся очень хорошо!

Подсветка кустарников бывает силуэтная или в формате подсветки крон. Лучше всего смотрится подсветка крон, силуэтная – лишь для крупных садов.

​Увитые галереи, перголы, арки

Residência São Paulo 2, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo Сад в классическом стиле
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

Увитые плющом, девичьим виноградом, розами, ипомеей, бугенвилией арки выглядят очень красиво в любом ракурсе! Неплохо было бы организовать такие арки на входе на участок и в других частях сада.

​Оформленные кустарниками стволы деревьев

Tuin aan de plas, Vosselman Buiten Vosselman Buiten Сад в стиле модерн
Vosselman Buiten

Vosselman Buiten
Vosselman Buiten
Vosselman Buiten

Очень красиво можно оформить стволы деревьев декоративными кустарниками под стрижку (50x50 см или 1x1 м). Их стоит аккуратно подстригать, не повреждая кору. Для плодовых деревьев такая идея не подходит, так как кустарники забирают слишком много влаги и элементов.

​Ландшафтный пруд с водными растениями

Residência Laranjeiras, Estúdio SB Arquitetura Estúdio SB Arquitetura Дома в стиле модерн
Estúdio SB Arquitetura

Estúdio SB Arquitetura
Estúdio SB Arquitetura
Estúdio SB Arquitetura

Ландшафтный пруд можно сделать своими руками. О том, как это сделать, можно прочитать в другой нашей статье.

​Террасы «на воде»

Jorge Elmor em Mostra Artefacto Curitiba 2015, Elmor Arquitetura Elmor Arquitetura Конференц-центры в азиатском стиле Офисы и магазины
Elmor Arquitetura

Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura

Удивительный эффект террас, которые будто плавают на воде, создается очень просто – декоративный пруд или бассейн располагается возле террасы и вокруг нее (как минимум с 2-х, а лучше со всех 4-х сторон). Терраса при этом прочно стоит на своем обычном столбчатом фундаменте в земле.

​Терраса с навесом, увитая бугенвиллией

Casa de Campo, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo Сад в классическом стиле
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

Красивая терраса с мощением плиткой в средиземноморском стиле выглядит очень романтично в этом проекте. Навесы всегда стоит увивать растениями, и бугенвиллия – лучший вариант для теплого климата (начиная от Турции).

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​Подсветка террасы по периметру

MOSTRA BLACK 2012, Hanazaki Paisagismo Hanazaki Paisagismo Сад в стиле модерн
Hanazaki Paisagismo

Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo

Очень красивый сад можно создать с помощью подсветки террасы неоновой лентой по периметру. Очень удобно, что электричество сюда не нужно вести – оно может быть лишь при доме, откуда начинается лента.

​Каскадный водопад в современном стиле

Edelstahl Teichbecken und Edelstahl- Teichwannen, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Каскадный водопад, как на фотографии выше, тоже можно сделать своими руками. Дети обожают в них плескаться и играть, и при меньшей стоимости он почти заменяет малышам до 5-ти лет бассейн.

​Поилки с глянцевым дном для птиц

RHS Chelsea 2015 - Breakthrough Breast Cancer garden Ruth Willmott Сад в классическом стиле
Ruth Willmott

RHS Chelsea 2015 – Breakthrough Breast Cancer garden

Ruth Willmott
Ruth Willmott
Ruth Willmott

Красивые и модные поилки для птиц являются водопадами с изливом и поддоном, откуда моторчиком вода опять поднимается наверх. Поилку для птиц можно сделать и самому из простой большой тарелки, минимального шланга и моторчика, а также постамента.

​Газонная площадка на крыше дома

Outrial House, KWK Promes KWK Promes Балкон, веранда и терраса
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Такой вариант выглядит особенно фантастически и несомненно имеет WOW-эффект.

​Подсветка высоких клумб

Terrazzo a Verona, Tecnica Verde Tecnica Verde Сад в стиле модерн
Tecnica Verde

Tecnica Verde
Tecnica Verde
Tecnica Verde

Еще один вариант подсветки – по стенкам высоких клумб из дерева, с оформлением камнем или покрашенных в яркий цвет! Выглядит «на ура»!

Далее на homify:

— Как создать современный сад для семейного отдыха;

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