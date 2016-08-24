Дом с сюрпризом

Красивый дизайн фасадов выполнен в американском стиле. Скромный на вид по цветовой гамме экстерьер скрывает за собой огромный коттедж. Гараж имеет два окна и стеклянную дверь с выходом вправо. Он никак не связан с домом, что является очень экологичным решением.

Большой палисадник с длинной дорожкой и подъездным путем – визитная карточка многих дорогих турецких коттеджей. Именно такие палисадники – идеально ухоженные, вытянутые, полные цветов и перфекционизма – являются идеальным элементом в стиле «Добро пожаловать!» для гостей и членов семьи.

Палисадник в Турции в принципе очень важен. Сухой климат позволяет лишь тем, кто постоянно заботится о поливе, иметь такой оазис посреди летней жары. Так, почти тропический, влажный пушистый газон становится синонимом благосостояния и наличия «лишних» средств на заботу о нем.

В Турции популярны именно газонные площадки с точечными посадками – хвойников, роз, бугенвилии для арки, палисандра в центре композиции.