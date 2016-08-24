Дом с сюрпризом

На заднем дворике этого дома вы обнаружите… что он вовсе не мини-коттедж, копирующий американский стиль, а настоящий турецкий особняк, интерьеры которого –просто загляденье!
Студия NUUN MİMARLIK спроектировала данный дом для реализации в Стамбуле. Здесь, в умеренно-теплом климате, на берегу моря, в небольшой отдаленности от центра в сторону провинции этот дом смотрится просто идеально.
Красивый дизайн фасадов выполнен в американском стиле. Скромный на вид по цветовой гамме экстерьер скрывает за собой огромный коттедж. Гараж имеет два окна и стеклянную дверь с выходом вправо. Он никак не связан с домом, что является очень экологичным решением.
Большой палисадник с длинной дорожкой и подъездным путем – визитная карточка многих дорогих турецких коттеджей. Именно такие палисадники – идеально ухоженные, вытянутые, полные цветов и перфекционизма – являются идеальным элементом в стиле «Добро пожаловать!» для гостей и членов семьи.
Палисадник в Турции в принципе очень важен. Сухой климат позволяет лишь тем, кто постоянно заботится о поливе, иметь такой оазис посреди летней жары. Так, почти тропический, влажный пушистый газон становится синонимом благосостояния и наличия «лишних» средств на заботу о нем.
В Турции популярны именно газонные площадки с точечными посадками – хвойников, роз, бугенвилии для арки, палисандра в центре композиции.
На заднем дворике мы видим каменную отделку цоколя и деревянные перила для балкончиков и террасы! Здесь есть капелька шале или, лучше сказать, турецкого традиционного стиля в архитектуре, который базируется на темной древесине и камне.
Сам дом разделен на две части. Главное здание с мансардными спальнями вы видим на заднем плане, а на переднем плане, будто отдельным домиком, стоит шикарная гостиная с высокими потолками. Кстати, чердачные перекрытия во многих частях дома отсутствуют, делая потолки более высокими и в гостиной, и в столовой.
Шикарная гостиная оформлена в стиле модерн с элементами декоративного камня и дерева. Здесь есть биокамин, зона TV, два диванчика, а на подиуме вдали мы видим роскошную парадную столовую.
В основу из серо-коричневой (а точнее – каменно-древесной) цветовой гаммы, здесь были добавлены декоративные акценты. Сиреневый и яркий оливковый подошли сюда очень кстати.
Отсюда мы можем видеть, что сиреневые диванчики образовали одну группу вокруг кофейного столика (детскую), а зеленый диван – вторую, вокруг другого кофейного столика (для взрослых). Панорамное остекление в пол является дверьми-слайдерами. Те два блока, что в центре, раздвигаются в две противоположные стороны, открывая выход на террасу.
Отсюда мы можем видеть, что сиреневые диванчики образовали одну группу вокруг кофейного столика (детскую), а зеленый диван – вторую, вокруг другого кофейного столика (для взрослых). Панорамное остекление в пол является дверьми-слайдерами. Те два блока, что в центре, раздвигаются в две противоположные стороны, открывая выход на террасу.
Современная кухня имеет столешницы нежного кремового цвета, два окна перед раковиной и встроенную подсветку как на потолке, так и в некоторых модулях. Справа – главная рабочая столешница, а мелкая бытовая техника занимает оба угла гарнитура.
Одна из спален оформлена в серой цветовой гамме в стиле мастер-сьют. Здесь есть и изголовье кровати с интегрированными розетками и «парящими» тумбочками, и зона будуара напротив кровати с туалетными столиком, местом под TV и открытыми полками, и двери-слайдеры с выходом на балкон.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;