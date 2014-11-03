Уютное гнездышко в Париже

Жить в Париже мечтают многие. В негласную столицу Европы ежегодно переезжают сотни людей со всего мира, что, увы, не может не отразиться на стоимости квадратного метра негласной столицы Европы. Цены на съемные квартиры растут в этом городе непрерывно, и если вы намереваетесь вскоре стать парижанином, приготовьтесь к тому, что жить вам придется в довольно стесненных условиях.

В этой Книге идей демонстрируем работу дизайнера Helene Lennartsson, которой удалось превратить малометражную парижскую квартиру площадью 37 м² в удобное и уютное гнездышко.