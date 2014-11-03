Уютное гнездышко в Париже

Жить в Париже мечтают многие. В негласную столицу Европы ежегодно переезжают сотни людей со всего мира, что, увы, не может не отразиться на стоимости квадратного метра негласной столицы Европы. Цены на съемные квартиры растут в этом городе непрерывно, и если вы намереваетесь вскоре стать парижанином, приготовьтесь к тому, что жить вам придется в довольно стесненных условиях.
В этой Книге идей демонстрируем работу дизайнера Helene Lennartsson, которой удалось превратить малометражную парижскую квартиру площадью 37 м² в удобное и уютное гнездышко.
В этой квартире три маленьких комнатки – гостиная, спальня и санузел. На этом изображении представлена часть гостиной. Широкие подушки бежевого дивана смотрятся очень гостеприимно, на них сразу же хочется сесть и почувствовать себя как дома. Две черно-белых фотографии в узких рамках намерянно имеют разный размер. Этот дизайнерский ход позволяет зрительно увеличить пространство маленькой гостиной. Для большего уюта дизайнер приобрела шторы в тон дивана и, с помощью широкого, сплетеного из коричневых ниток, каната, создала эффект арки, который также расширяет пространство квартиры. Бежевые, кремовые цвета основных элементов комнаты в сочетании с черно-белым декором создают приятную гостеприимную атмосферу в комнате, наполяют ее теплом и светом.
Знаменитые французские чугунными решетки с наружной стороны окон присутствуют и в этой квартире. Примечательно, что хоть уровень квартирных краж в Париже довольно высок, жители столицы моды предпочитают чугунные решетки стальным. Последние отличаются невысокой ценой, простотой в изготовлении и высокой прочностью, но парижане все равно выбирают решетки из чугуна, поскольку они изготавливаются путем литья, что позволяет им принимать самые разнообразные формы и быть использованными в декоративных целях.
Не так давно мы писали о том, как важно, чтобы в квартире присутствовала столовая комната. Еда занимает, если и не главное, то центральное место в жизни каждого француза. Поэтому даже в малометражной квартире должно быть выделено специальное пространство для потребления пищи. В отличие от ’Восхитительных столовых комнат’, которым была посвящена предыдущая Книга идей, столовая в этой квартире оформлена более чем скромно, зато уютно и современно. Крошечный стол, три стула и торшер с широким абажуром. Выточенные ножки стола стали центральным объектом интерьера и придали ему оттенок старины, который, возможно, слегка дисгармонирует с еще одним черно-белым фото, висящим на стене.
Разумеется, 37 м² – это слишком мало для того, чтобы выделить отдельную комнату под столовую, поэтому справа от стола нашему взору открывается современная кухня с глянцевыми черными фасадами и вытяжкой из нержавеющей стали. Кстати, черный в матовом исполнении придает пространству дополнительную глубину и объем.
Небольшая часть ванной, продемонстрированная на фото, еще раз подчеркивает любовь дизайнера к деталям и умение подбирать элементы интерьера, форма и цвет которых превосходно гармонируют друг с другом. Черно-белая мебель, острые углы и чистота пропорций – три кита, на которых основано привлекательное оформление этой ванной комнаты.