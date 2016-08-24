12 прекрасных идей для сада и террасы

В этой Книге Идей мы с радостью и гордостью за специалистов homify представляем вам сады и террасы, которые особенно вдохновляют на собственные подвиги и организацию своего места под солнцем!
Давайте вместе посмотрим на эти чудесные сады и увидим, что многие идеи в них легко реализуемы и нами, в наших условиях и при этом – бюджетны.
Подсветка для забора требует навыков в строительстве, но окупается при затратах на найм профессионала. Подсветка может быть реализована в нескольких форматах, которые мы и рассмотрим.
Одна подсветка может быть внутренняя, не боящаяся ни влаги, ни холода. Ее стоит закрыть стеклоблоками, стеклом, витражами. Выглядит она очень сказочно и современно.
Вторая подсветка – в открытых нишах, она обычно используется в средиземноморском стиле. Здесь популярны подсвечники, кованые светильники с лампочками, этнические вазы с подсветкой.
Третья идея – просто настенные светильники в любом из любимых вами стилей. Эта идея подчеркнет рельеф самого забора, например, его кирпичной структуры или каменной отделки.
Подсветка неоновой нитью для наружного применения может освещать забор горизонтальными полосами внизу, вверху и посередине.
Парусный навес – современный тренд последних сезонов в деле дизайна сада. Он позволяет реализовывать удобные структуры, выглядит интересно, нравится детям и стоит недорого.
Интересный тематический образ сада подразумевает множество текстиля – ковры, подушки, пуфики, пледы и ткани. Для тропического стиля подойдут яркие птицы, попугаи, слоны и обезьяны, пальмовые листья и пейзажи Мальдив. Для этнического арабского – орнаменты, яркие и заметные, с позолотой. Для индийского – ткани удивительных раскрасок (например, одна из самых популярных тем оранжевый+пурпурный+золотой или фиолетовый+оранжевый+алый+золотой). Для стиля коастал подойдет все белое и синее, с яхтами, кораллами, ракушками. Для карибского стиля – нежные пастели, банановый, мятный, бледно-голубой, сорбетовые оттенки и изображения фламинго, голубых лагун, пальм, ярких кораллов и рыб.
Любые растения в кашпо очень сильно помогут вам в деле организации красивых мест в саду. Они могут оформлять забор там, где он вам не нравится, обрамлять террасу по периметру, зонировать различные пространства сада.
Если вы всегда мечтали начать использовать палетты и делать из них что-то своими руками, сад – это ваш шанс! Возьмите одну палетту, пройдитесь по ней наждачкой, покрасьте в белый цвет, поставьте на газон или мощеную площадку и сшейте для нее матрас из поролона (высота 10 см) и ткани.
Если вам понравится идея с палеттами, вы можете расширить ее до идеи арабского патио в формате дворца шейха! Добавьте диванчики-патио, скрепленные из нескольких палетт, с подушками для спины и приставленные к забору или специальной подпорной стенке!
Галечная засыпка является популярным способом создания красивой и современной геометрии в саду. Это может быть площадка для отдыха или узкая полоска вдоль забора или террасы.
Потрясающая мебель в стиле патио – в стиле релакс, с потрясающими подушками в комплекте и, чаще всего, из техноротанга – подходит для сада в любом стиле! Даже для простого пейзажного или европейского континентального!
Построить террасу в любимом месте сада – потрясающая идея. Добавьте к ней подушки, и она станет любимым местом для игр детей в тени!
Яркая садовая мебель в современном стиле или просто из дерева оживит образ вашего сада за один прием!
Стоимость таких каминов – от 60 тыс. рублей. Они являются дорогим удовольствием, но есть учесть, что сооружение кирпичного камина в доме будет стоить в два-три раза больше, а такой биокамин может быть переносным (летом быть на патио, зимой – в гостиной), данная покупка уже кажется вполне оправданной.
Простой гамак между деревьев или на террасе порадует всех любителей почитать в саду!
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— Как создать современный сад для семейного отдыха;