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12 прекрасных идей для сада и террасы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Madrid Gas Fire Table - Warrington, Rivelin Rivelin Сад Грильницы
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В этой Книге Идей мы с радостью и гордостью за специалистов homify представляем вам сады и террасы, которые особенно вдохновляют на собственные подвиги и организацию своего места под солнцем!

Давайте вместе посмотрим на эти чудесные сады и увидим, что многие идеи в них легко реализуемы и нами, в наших условиях и при этом – бюджетны.

​Подсветка для забора

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. Балкон и терраса в стиле модерн
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

Подсветка для забора требует навыков в строительстве, но окупается при затратах на найм профессионала. Подсветка может быть реализована в нескольких форматах, которые мы и рассмотрим.

Одна подсветка может быть внутренняя, не боящаяся ни влаги, ни холода. Ее стоит закрыть стеклоблоками, стеклом, витражами. Выглядит она очень сказочно и современно.

Вторая подсветка – в открытых нишах, она обычно используется в средиземноморском стиле. Здесь популярны подсвечники, кованые светильники с лампочками, этнические вазы с подсветкой.

Третья идея – просто настенные светильники в любом из любимых вами стилей. Эта идея  подчеркнет рельеф самого забора, например, его кирпичной структуры или каменной отделки.

Подсветка неоновой нитью для наружного применения может освещать забор горизонтальными полосами внизу, вверху и посередине.

​Парусный навес

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Парусный навес – современный тренд последних сезонов в деле дизайна сада. Он позволяет реализовывать удобные структуры, выглядит интересно, нравится детям и стоит недорого.

​Тематический текстиль

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura Балконы и веранды в эклектичном стиле
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Интересный тематический образ сада подразумевает множество текстиля – ковры, подушки, пуфики, пледы и ткани. Для тропического стиля подойдут яркие птицы, попугаи, слоны и обезьяны, пальмовые листья и пейзажи Мальдив. Для этнического арабского – орнаменты, яркие и заметные, с позолотой. Для индийского – ткани удивительных раскрасок (например, одна из самых популярных тем оранжевый+пурпурный+золотой или фиолетовый+оранжевый+алый+золотой). Для стиля коастал подойдет все белое и синее, с яхтами, кораллами, ракушками. Для карибского стиля – нежные пастели, банановый, мятный, бледно-голубой, сорбетовые оттенки и изображения фламинго, голубых лагун, пальм, ярких кораллов и рыб.

​Растения в кашпо

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Дома в рустикальном стиле
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Любые растения в кашпо очень сильно помогут вам в деле организации красивых мест в саду. Они могут оформлять забор там, где он вам не нравится, обрамлять террасу по периметру, зонировать различные пространства сада.

​Пуфик из палетт

HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI Сад в классическом стиле
ROBERTA BELLOTTI

ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

Если вы всегда мечтали начать использовать палетты и делать из них что-то своими руками, сад – это ваш шанс! Возьмите одну палетту, пройдитесь по ней наждачкой, покрасьте в белый цвет, поставьте на газон или мощеную площадку и сшейте для нее матрас из поролона (высота 10 см) и ткани.

​Арабская сказка

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE Балкон и терраса в стиле модерн
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

Если вам понравится идея с палеттами, вы можете расширить ее до идеи арабского патио в формате дворца шейха! Добавьте диванчики-патио, скрепленные из нескольких палетт, с подушками для спины и приставленные к забору или специальной подпорной стенке!

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Засыпка галькой

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Сад в стиле модерн Камень Зеленый
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Галечная засыпка является популярным способом создания красивой и современной геометрии в саду. Это может быть площадка для отдыха или узкая полоска вдоль забора или террасы.

​Мебель в стиле патио

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design Сад Беседки и теплицы
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Потрясающая мебель в стиле патио – в стиле релакс, с потрясающими подушками в комплекте и, чаще всего, из техноротанга – подходит для сада в любом стиле! Даже для простого пейзажного или европейского континентального!

​Терраса в любимом месте

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Сад в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Построить террасу в любимом месте сада – потрясающая идея. Добавьте к ней подушки, и она станет любимым местом для игр детей в тени!

​Яркая садовая мебель

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz Сад в тропическом стиле
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

Яркая садовая мебель в современном стиле или просто из дерева оживит образ вашего сада за один прием!

​Биокамин на этаноле

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Стоимость таких каминов – от 60 тыс. рублей. Они являются дорогим удовольствием, но есть учесть, что сооружение кирпичного камина в доме будет стоить в два-три раза больше, а такой биокамин может быть переносным (летом быть на патио, зимой – в гостиной), данная покупка уже кажется вполне оправданной.

​Гамак для террасы

homify Балкон и терраса в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Простой гамак между деревьев или на террасе порадует всех любителей почитать в саду!

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