12 прекрасных идей для сада и террасы

Подсветка для забора требует навыков в строительстве, но окупается при затратах на найм профессионала. Подсветка может быть реализована в нескольких форматах, которые мы и рассмотрим.

Одна подсветка может быть внутренняя, не боящаяся ни влаги, ни холода. Ее стоит закрыть стеклоблоками, стеклом, витражами. Выглядит она очень сказочно и современно.

Вторая подсветка – в открытых нишах, она обычно используется в средиземноморском стиле. Здесь популярны подсвечники, кованые светильники с лампочками, этнические вазы с подсветкой.

Третья идея – просто настенные светильники в любом из любимых вами стилей. Эта идея подчеркнет рельеф самого забора, например, его кирпичной структуры или каменной отделки.

Подсветка неоновой нитью для наружного применения может освещать забор горизонтальными полосами внизу, вверху и посередине.