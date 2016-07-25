Идеальный коттедж для пригорода

Этот симпатичный дом обещает понравиться вам своей современной планировкой, стильным дизайном интерьера и очень традиционным внешним видом. Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его специально для семей с детьми – в доме три спальни и множество удобных деталей для жизни хозяйки! Каких? Узнаем по ходу статьи!

Этот дом заставит вас задуматься о том, что коттеджи с мансардой бывают очень комфортабельными и удобными. К тому же все мы знаем, что построить мансардный этаж выходит гораздо дешевле (даже с утеплением на суровые зимы), чем дополнительно построить полноценный второй этаж.

Студия Archon+ указала и цену возведения такого дома (ориентировочную, рассчитанную на польские цены, зарплаты и материалы) – около 3,5 млн рублей за коробку, и еще около 2,5 млн за отделку, коммуникации, все детали (вариант «под ключ» без мебели).