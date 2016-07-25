Идеальный коттедж для пригорода

Этот симпатичный дом обещает понравиться вам своей современной планировкой, стильным дизайном интерьера и очень традиционным внешним видом. Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его специально для семей с детьми – в доме три спальни и множество удобных деталей для жизни хозяйки! Каких? Узнаем по ходу статьи!
Этот дом заставит вас задуматься о том, что коттеджи с мансардой бывают очень комфортабельными и удобными. К тому же все мы знаем, что построить мансардный этаж выходит гораздо дешевле (даже с утеплением на суровые зимы), чем дополнительно построить полноценный второй этаж.
Студия Archon+ указала и цену возведения такого дома (ориентировочную, рассчитанную на польские цены, зарплаты и материалы) – около 3,5 млн рублей за коробку, и еще около 2,5 млн за отделку, коммуникации, все детали (вариант «под ключ» без мебели).
Этот небольшой дом выглядит очень современно благодаря расширенному формату остекления. На мансарде у спален есть двери-слайдеры с экранами безопасности из небьющегося стекла. В гостиной и столовой – окна в пол с выходом на террасу. Кухне досталось угловое панорамное остекление.
Сам дом имеет конструкцию из газобетона (Solbet 42 см) с утеплением из пенопласта (20 см) плюс штукатурка. Перекрытия – железобетонная плита, крыша двускатная, наклон 40 градусов. Котел на твердом топливе (и газе).
Фасады красиво оформлены двумя цветами штукатурки и декоративными деревянными панелями в зоне террасы. Скат кровли подшит натуральным деревом, сама кровля – керамическая, шоколадного цвета. Цоколь оформлен декоративным кирпичом пепельного цвета.
Шикарная гостиная с распашными дверьми на террасу, встроенной в потолок подсветкой и современной мебелью выглядит, как картинка из сказки! В ней столько света, простора и удобства, что кажется, трудно будет заставить себя выйти из этой комнаты!
Зона столовой находится в еще более солнечном месте – здесь остекление в пол доступно с обеих сторон. Столовая находится между барной стойкой на кухне и зоной гостиной.
Симпатичная кухня в нише имеет барную стойку, угловое остекление, стильный формат двухцветного гарнитура. Часть фасадов кухни белая матовая, а часть оформлена «под дерево». Ящики и дверцы не имеют ручек, а открываются от легкого нажатия.
В зоне гостиной – дизайнерский биокамин, встроенный в стену.
На плане первого этажа вы наверняка уже заметили шикарную угловую террасу, которая тянется от столовой до гостиной! Эта важная часть проекта позволяет в полной мере ощутить комфорт загородного образа жизни.
Площадь гостиной со столовой – 33 кв. метра, кухни – 12 кв. метров. Здесь есть и кабинет (10 кв. метров), душевая (4,5 кв. метров), кладовая под лестницей (4,5 кв. метров) и гараж с котельной (25 и 9,5 кв. метров). Прихожая имеет площадь около 5 кв. метров.
Общая площадь дома – 141 кв. метра, без учета гаража, чердака и котельной. Всего здесь 4-5 спален и две ванные комнаты, с прачечной и гардеробными у спальни под лестницей.
На втором этаже мы найдем три спальни (4, 5, 6) с площадью 11, 12, 13 кв. метров, соответственно. Гардеробная при спальне родителей занимает 2,5 кв. метра. Ванная комната имеет площадь 9 кв. метров, а отдельная прачечная – 5 кв. метров. Над гаражом организовано хранение различных вещей. Около 22 кв. метров с очень низким скатом крыши не могут быть использованы под жилое пространство, а являются чердаком.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;