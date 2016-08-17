Проект маленького дома в 120 метров

Супер-практичный и удобный для стройки коттедж мы представляем как проект из портфолио студии ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW. Общая площадь всего лишь в 120 кв. метров не помешала дому стать настоящей меккой комфортабельности!
Всего в доме три спальни, кабинет, гардеробная, две ванные комнаты и большая кухня-гостиная. К дому также пристроен гараж (21 кв. метр), а внутри есть котельная (5 кв. метров), на кухне – маленькая кладовая. По проекту также созданы две террасы – общая (при гостиной со столовой группой, для игр детей) и приватная (специально для родителей, в дальней части сада с собственным патио).
Для строительства в проекте используется блок из ячеистого бетона (H+H 24 см), пенопласт как утеплитель (20 см) и штукатурка. Перекрытия – железобетонная плита, крыша – двускатная, наклон 35 градусов. Котел на твердом топливе (газ как альтернатива).
Стильные фасады с покраской в белый и серый, а также точечными дополнениями из деревянных панелей делают этот дом с достаточно острой крышей еще более интересным на вид.
Уникальный дизайн интерьеров гармонирует с атмосферой элегантной отделки. Приглушенные цвета штукатурки в сочетании с деревянной облицовкой, светлыми и просторными комнатами и современной мебелью в стиле модерн смотрятся, как единое целое.
Угловое остекление мы найдем в столовой (слева) в пол и справа в маленьком кабинете, возле парадного входа. Между ними – окно на кухне, вдоль которого идет столешница для готовки.
Главная терраса находится в углу, в приватном местечке, образованном двумя стенами дома. Здесь двери-слайдеры ведут нас в две спальни (те, что за столовой группой) и в гостиную (тот блок, что справа от столовой группы).
В левом углу постройки мы найдем дверь-слайдер главной спальни родителей и окно в пол для их гардеробной!
Простая отделка из плитки, ламината, штукатурки и покраски, подвесных потолков с подсветкой и деревянных окон дополнена необычными декоративными панелями «под бетон» на акцентной стене в гостиной.
Яркие краски оживляют светлый интерьер и облегченную отделку, создавая микс из стилей. Здесь есть и эклектика, и капелька лофта, и атмосфера 60-х.
Стильная современная кухня не имеет дверей ни в столовую, ни в коридор, оставляя пространство открытым и солнечным. С помощью окон кухни и гостиной коридор не становится темным пространством с недостаточной освещенностью днем.
Очень стильная планировка позволяет создать приватную террасу в углу между гостиной и двумя детскими комнатами и еще одну – при главной спальне. Кроме того, справа за гаражом остается прекрасное пространство для организации посадок деревьев или кустарников, а газонную площадку можно оставить для зоны слева от главной террасы. Заметьте, что дом можно развернуть к улице двумя сторонами. Одна та, что вы видите на планировке выше (где улицы снизу) и вторая та, где улица будет… справа! Окна останутся приватными!
Площадь кухни – всего лишь 11 кв. метров, гостиной-столовой – 30 кв. метров. Площадь спален 10, 11 и 11,5 кв.метров, при главной спальне есть гардеробная – 4 кв.метра, площадь прихожей и кабинета – 6 и 7 кв. метров. Коридор со встроенной системой хранения (цифра 2) – 8,5 кв. метров, а коридор к спальням (цифра 7) – 7 кв. метров. Также на плане между двумя ванными комнатами (4,6 и 3 кв. метра) вы найдете прачечную (4 кв. метра).
Планировка в этом доме заслуживает настоящих аплодисментов! Просторная гостиная является очень удобным местом для отдыха всей семьи. Открытый угол остекления с видом на сад и террасу приносит много естественного света в интерьер и плавно соединяет дом с садом.
Функциональная кухня имеет кухонную стойку для завтраков, кладовую и очень удобное расположение техники вокруг центра комнаты. Кабинет находится рядом со входом так, чтобы можно было принять партнеров или клиентов.
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