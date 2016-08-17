Проект маленького дома в 120 метров

Супер-практичный и удобный для стройки коттедж мы представляем как проект из портфолио студии ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW. Общая площадь всего лишь в 120 кв. метров не помешала дому стать настоящей меккой комфортабельности!

Всего в доме три спальни, кабинет, гардеробная, две ванные комнаты и большая кухня-гостиная. К дому также пристроен гараж (21 кв. метр), а внутри есть котельная (5 кв. метров), на кухне – маленькая кладовая. По проекту также созданы две террасы – общая (при гостиной со столовой группой, для игр детей) и приватная (специально для родителей, в дальней части сада с собственным патио).

Для строительства в проекте используется блок из ячеистого бетона (H+H 24 см), пенопласт как утеплитель (20 см) и штукатурка. Перекрытия – железобетонная плита, крыша – двускатная, наклон 35 градусов. Котел на твердом топливе (газ как альтернатива).