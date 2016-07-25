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12 современных идей для сада своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Сад в стиле модерн
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Давайте вместе с нашим сообществом homify создадим ваш сад мечты! Тот, который вы сможете сделать своими руками – удобный, семейный и красивый! В этой статье мы затронем тему деревянных построек, летней кухни, дорожек и других аспектов.

Обустройство сада всегда начинается с вдохновения, и мы надеемся, что вы найдете его в нашей новой Книге Идей!

​Патио с очагом

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire Сад в стиле модерн Песчаник
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

Это деревянное патио может помочь вам обустроить главную зону для отдыха и разговоров по душам на даче. Создана она на деревянном каркасе и обшита деревянными досками. Внутри интегрирован очаг, созданный из огнеупорного кирпича и оформленный декоративным камнем. Подсветка вмонтирована в стены и в пол. Дополнительно был создан забор из досок для создания приватности от соседей.

​Деревянные экраны

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Сад в стиле модерн
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

Реечные экраны сделать очень просто. Самая сложная вещь – это создание бетонного фундамента, без которого экраны очень скоро начнут заваливаться в ту или иную сторону.

Реечные экраны подходят для создания приватности, для организации подсветки, для вьющихся растений, для подвешивания контейнеров и кашпо, для добавления полочек для детских игрушек или инструментов.

​Газонная площадка

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Сад в стиле модерн
Gregory Phillips Architects

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Какой сад может быть удобным для семейного отдыха, если в нем нет газона для детей? Лучше всего купить дорогую брендовую газонную траву с нужным вам цветом, строго выдержать все предписания на обороте пакетов с семенами и добиться нужного вам результата.

​Деревянные зонирующие стеллажи

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Здесь на бетонном фундаменте мы найдем очень красиво сооруженные деревянные зонирующие стеллажи. Они могут отделять одну зону сада от другой, террасу от газона, веранду от крыльца, веранду от сада и т. п. Некоторые из модулей можно закрыть занавесками, на другие поставить часть предметов с летней кухни, на третьи – кашпо с растениями.

​Мощеная площадка перед домом

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Сад в стиле модерн
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Прямо перед домом удобно было бы организовать мощеную площадку с выходом на нее прямо из дачи. Площадь ее – от 14 кв. метров (для столовой группы) и от 25 кв. метров (для столовой группы и патио).

​Износостойкие и красивые дорожки

Smoking Pavilion Gianni Botsford Architects Сад в стиле модерн
Gianni Botsford Architects

Smoking Pavilion

Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects

Рядом с газоном можно организовать и зоны повышенной износостойкости, где между плитами камней также посажена газонная трава. Такую идею можно реализовать для всех частей сада, где очень часто ходит много людей, в том числе – на всех дорожках.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Растения под стрижку

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Потрясающие растения под стрижку можно посадить прямо в саду или в контейнеры, которые можно будет переносить по саду. Такой элемент французского геометричного сада украсит любой участок!

​Терраса

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers Сад в стиле модерн
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

Посмотрите на эту прекрасную террасу из термодерева! Она скрыта от газонной площадки для детей и сарая вертикальным садом из почвопокровных растений! Терраса – прекрасное место для семьи с маленькими детьми. Прямо на ней они смогут играть, раскладывая свои игрушки, а вы не будете беспокоиться об их опрятности, ведь на террасе всегда чисто!

​Летняя кухня

wooden louvres and fire magic bbq wood-fired oven Сад в стиле модерн
wood-fired oven

wooden louvres and fire magic bbq

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Летнюю кухню можно сделать из блоков, кирпича, дерева. Три незаменимых модуля – барбекю, столешница и раковина – должны на ней присутствовать для самого минимума. Правда, можно добавить также обычную плиту, мелкую бытовую технику.

​Водопад

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited Сад в стиле модерн
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Маленький водопад можно реализовать и без водоема, если придумать красивую идею. Например, в этом проекте эффектные черные глянцевые кубы уже являются и водопадом, и водоемом, а на самом деле они – поилки для птиц!

​Зонирование

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Добавить для сада четкое зонирование никогда не поздно. Постарайтесь сделать грани более контрастными, резкими, добавьте разделительные полосы посадок.

​Лавочка для сада

Contemporary Garden Design Balham homify Сад в стиле модерн
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

Небольшая лавочка на четверых да еще и с угловым поворотом. Сделать такую можно просто лишь для того, чтобы гордиться своей работой!

​Столик для летней кухни

Progetti, Intrepido Design Intrepido Design Сад в стиле модерн
Intrepido Design

Progetti

Intrepido Design
Intrepido Design
Intrepido Design

Такой столик для летней кухни создается либо на металлическом, либо на деревянном каркасе. В данном случае были сварены металлические прутья, а часть строительной палетты использована в измененном виде (без промежутков между досками) для столешницы.

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