12 современных идей для сада своими руками

Давайте вместе с нашим сообществом homify создадим ваш сад мечты! Тот, который вы сможете сделать своими руками – удобный, семейный и красивый! В этой статье мы затронем тему деревянных построек, летней кухни, дорожек и других аспектов.
Обустройство сада всегда начинается с вдохновения, и мы надеемся, что вы найдете его в нашей новой Книге Идей!
Это деревянное патио может помочь вам обустроить главную зону для отдыха и разговоров по душам на даче. Создана она на деревянном каркасе и обшита деревянными досками. Внутри интегрирован очаг, созданный из огнеупорного кирпича и оформленный декоративным камнем. Подсветка вмонтирована в стены и в пол. Дополнительно был создан забор из досок для создания приватности от соседей.
Реечные экраны сделать очень просто. Самая сложная вещь – это создание бетонного фундамента, без которого экраны очень скоро начнут заваливаться в ту или иную сторону.
Реечные экраны подходят для создания приватности, для организации подсветки, для вьющихся растений, для подвешивания контейнеров и кашпо, для добавления полочек для детских игрушек или инструментов.
Какой сад может быть удобным для семейного отдыха, если в нем нет газона для детей? Лучше всего купить дорогую брендовую газонную траву с нужным вам цветом, строго выдержать все предписания на обороте пакетов с семенами и добиться нужного вам результата.
Здесь на бетонном фундаменте мы найдем очень красиво сооруженные деревянные зонирующие стеллажи. Они могут отделять одну зону сада от другой, террасу от газона, веранду от крыльца, веранду от сада и т. п. Некоторые из модулей можно закрыть занавесками, на другие поставить часть предметов с летней кухни, на третьи – кашпо с растениями.
Прямо перед домом удобно было бы организовать мощеную площадку с выходом на нее прямо из дачи. Площадь ее – от 14 кв. метров (для столовой группы) и от 25 кв. метров (для столовой группы и патио).
Рядом с газоном можно организовать и зоны повышенной износостойкости, где между плитами камней также посажена газонная трава. Такую идею можно реализовать для всех частей сада, где очень часто ходит много людей, в том числе – на всех дорожках.
Потрясающие растения под стрижку можно посадить прямо в саду или в контейнеры, которые можно будет переносить по саду. Такой элемент французского геометричного сада украсит любой участок!
Посмотрите на эту прекрасную террасу из термодерева! Она скрыта от газонной площадки для детей и сарая вертикальным садом из почвопокровных растений! Терраса – прекрасное место для семьи с маленькими детьми. Прямо на ней они смогут играть, раскладывая свои игрушки, а вы не будете беспокоиться об их опрятности, ведь на террасе всегда чисто!
Летнюю кухню можно сделать из блоков, кирпича, дерева. Три незаменимых модуля – барбекю, столешница и раковина – должны на ней присутствовать для самого минимума. Правда, можно добавить также обычную плиту, мелкую бытовую технику.
Маленький водопад можно реализовать и без водоема, если придумать красивую идею. Например, в этом проекте эффектные черные глянцевые кубы уже являются и водопадом, и водоемом, а на самом деле они – поилки для птиц!
Добавить для сада четкое зонирование никогда не поздно. Постарайтесь сделать грани более контрастными, резкими, добавьте разделительные полосы посадок.
Небольшая лавочка на четверых да еще и с угловым поворотом. Сделать такую можно просто лишь для того, чтобы гордиться своей работой!
Такой столик для летней кухни создается либо на металлическом, либо на деревянном каркасе. В данном случае были сварены металлические прутья, а часть строительной палетты использована в измененном виде (без промежутков между досками) для столешницы.
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— Как создать современный сад для семейного отдыха;
— Дизайн гостиной вэклектичном стиле.