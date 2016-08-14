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Коттедж в 200 метров за 3,2 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
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Этот идеальный коттедж в формате загородного жилья для большой семьи выглядит очень традиционно! В нем использованы в основном небольшие окна, сам он построен из газоблока с утеплителем и реализован в Саратове в 2016 году.

Давайте же посмотрим на него со всех сторон и узнаем планировку обоих этажей! Выполненный в стиле модерн и теплой палитре кантри-стиля, он смотрится весьма подходящим вариантом для жизни!

Авторы проекта – архитекторы из студии HQ-DESIGN – не первый раз радуют нас прекрасным проектом для умеренного и холодного климата с планировками. Ранее мы уже любовались их гениальным решением расположить настоящий коттедж в 70 квадратов с двумя спальнями, который стоит 1,1 млн рублей («коробка»)!

​Дизайн фасадов

Вид 1 hq-design коттедж,дизайн фасадов,современный стиль,частный дом,экстерьер
hq-design

Вид 1

hq-design
hq-design
hq-design

Красивый дизайн фасадов выполнен с помощью штукатурки трех типов – двух рельефных и одной простой, в кофейном оттенке. Красивая шоколадная крыша подшита натуральным деревом, цоколь оформлен плиткой «под камень», а от улицы к дому ведут дорожки, выложенные тротуарной плиткой.

В выступе слева от входной двери – кухня (на первом этаже) и ванная комната (на втором, с окнами в стиле шале). Всего в доме 4 спальни на втором этаже, по две с каждой стороны от ванной комнаты, которые тоже имеют скошенные окна и мансардное расположение.

​Планировка

Вид 2 hq-design дизайн фасадов,экстерьер,современный стиль,частный дом,коттедж
hq-design

Вид 2

hq-design
hq-design
hq-design

Дом имеет очень практичный формат и будто разделен на каждом этаже на две части посередине. С одной стороны их делит кухня и ванная комната, с другой – лестничный холл в два этажа в точно таком же выступе. Внизу правую часть (на визуализации выше) занимает гостиная и столовая, левую – кабинет, гардероб, котельная и прихожая. На втором этаже две спальни находятся над кухней-гостиной и две – над дополнительными помещениями.

Первый этаж

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design планировка,коттедж,экстерьер,современный стиль,дизайн фасадов,частный дом
hq-design

Коттедж на 200 кв.м.

hq-design
hq-design
hq-design

На плане вы сможете более конкретно узнать расположение каждой комнаты, их габариты и даже вариант расстановки мебели. Кухня-гостиная имеет здесь очень эффектный формат и площадь в 52 кв. метра. У прихожей есть отдельный гардероб, ванная комната на первом этаже является и прачечной, и душевой, а котельной отдано 5 кв. метров

​Второй этаж

План II-го этажа hq-design коттедж,планировка,дизайн фасадов,современный стиль,частный дом,экстерьер
hq-design

План II-го этажа

hq-design
hq-design
hq-design

На втором этаже мы найдем четыре спальни с площадью от 16,4 до 22,5 кв. метра! Ванная комната площадью 8,5 кв. метров имеет удобное расположение, две раковины и потрясающее окно под потолок. Все спальни спроектированы так, что в них очень легко организовать просторные места для хранения вдоль различных стен. В лестничном холле – освещение расширенного формата.

​Возможный дизайн кухни в нише

Кухня-столовая hq-design Кухня в стиле модерн кухня-столовая,дизайн интерьера
hq-design

Кухня-столовая

hq-design
hq-design
hq-design

Как мы видели на планировке ранее, кухня расположена в небольшой нише. Для иллюстрации того, как она могла бы выглядеть в контексте интерьера, мы использовали другой проект тех же авторов – дизайн-проект квартиры в стиле модерн.

Функциональный, современный и очень красивый дом получится из двух составляющих – шикарного планировочного решения и дизайна интерьера подстать удобному дому. Дизайнерские тренды здесь также не прошли стороной – встроенная подсветка в потолке, стеклянный фартук для кухни и другие мелочи наверняка понравятся будущему хозяину такого дома.

Студия HQ-DESIGN принимает заказы на частное проектирование по «готовым» и индивидуальным проектам по всей РФ, базируясь в Энгельсе. Для многих профессионалы студии уже воплотили их мечту о заветном доме, который был бы идеален и при этом стоил недорого!

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