Коттедж в 200 метров за 3,2 млн

Этот идеальный коттедж в формате загородного жилья для большой семьи выглядит очень традиционно! В нем использованы в основном небольшие окна, сам он построен из газоблока с утеплителем и реализован в Саратове в 2016 году.

Давайте же посмотрим на него со всех сторон и узнаем планировку обоих этажей! Выполненный в стиле модерн и теплой палитре кантри-стиля, он смотрится весьма подходящим вариантом для жизни!

Авторы проекта – архитекторы из студии HQ-DESIGN – не первый раз радуют нас прекрасным проектом для умеренного и холодного климата с планировками. Ранее мы уже любовались их гениальным решением расположить настоящий коттедж в 70 квадратов с двумя спальнями, который стоит 1,1 млн рублей («коробка»)!