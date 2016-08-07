Комфортабельный одноэтажный коттедж

Одноэтажный коттедж является прекрасной альтернативой двухэтажному для тех, кто не любит подниматься по лестнице, предпочитает облик одноэтажных строений или просто хочет упростить проект для самостоятельной стройки.
Данный проект коттеджа в стиле минимализм выполнен студией ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW. Общая площадь дома – 141 кв. метр. Отдельно следует считать площадь гаража (21 кв. метр) и котельной (5 кв. метров). Проект создан специально под возведение из силикатного кирпича (24 см), с утеплением пенопластом (20 см) и штукатуркой. Крыша плоская, использован рулонный материал с битумной пропиткой. Котел здесь газовый, а перекрытия – железобетонная плита.
Этот дом слегка похож на пляжную виллу, имеет обширные модули панорамного остекления в виде дверей-слайдеров, стильную комбинированную отделку и очень практичную планировку.
Шикарная идея – создать угловую террасу, которая будет тянуться от окна спальни, через окна гостиной и до эркера столовой, это позволяет спроектировать прекрасное место для отдыха всей большой семьи летом.
Маленький бунгало по польскому проекту смотрится очень симпатично на фоне стандартного пригорода. Столь современному дому не нужен ни рельеф, ни дорогой ландшафтный дизайн, ни море на горизонте, чтобы смотреться шикарно.
Комбинированная отделка фасадов состоит из штукатурки, декоративных панелей из натуральной древесины и панелей «под цемент» для эркеров, гаража и парадного входа.
На этой визуализации бассейн вносит особенный колорит, но даже если бы на его месте была идеальная газонная площадка, дом все равно остался бы столь же заманчивым предложением для стройки.
Двери-слайдеры на снимке выше относятся к гостиной, а эркер справа – к зоне столовой в той же комнате. За ней находится кухня с окнами на крыльцо. Четыре окна слева от террасы – три справа для главной спальни и одно для ванной комнаты при спальне, за ней – гардеробная. Большое окно слева – одна из двух детских спален.
Стильная и достаточно большая кухня-гостиная имеет площадь в 51 кв. метр, без учета коридора, который прилегает к ней (9 кв. метров). Дизайн интерьера выполнен в стиле модерн с модными акцентами в цвете марсала. Зонирует столь большое помещение сама мебель – барная стойка, столовая группа.
Открытая планировка вносит в жизнь семьи особенное ощущение уверенности и простора. В таком интерьере хочется не только радоваться жизни, но и творить добро!
На плане вы можете четко увидеть, как разделены входная, общественная и приватная зоны в доме. К первой относится тамбур, кладовая, котельная и гараж, ко второй – кухня-гостиная и коридор, к третьей – три спальни с двумя ванными комнатами и гардеробной. Красивая комбинация позволяет достичь максимально удобной жизни для каждого, а дополнительные гардеробные в коридоре и холле при спальнях помогают организовать хранение.
Площадь главной спальни – 17 кв. метров + гардеробная (3,5 кв. метров) + ванная комната (5 кв. метров). Общая ванная комната для детей – 7 кв. метров, детских комнаты – 16,5 и 13,5 кв. метров. В большей комнате могут спать двое однополых детей, в меньшей – один. Или можно отдать большую комнату младшему ребенку, чтобы у него была зона игровой здесь, а не в гостиной, а старшему тогда достанется меньшая по площади. У каждой из спален есть выход на террасу: у главной – на общую, у детской – на игровую приватную.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;