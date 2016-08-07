Комфортабельный одноэтажный коттедж

Одноэтажный коттедж является прекрасной альтернативой двухэтажному для тех, кто не любит подниматься по лестнице, предпочитает облик одноэтажных строений или просто хочет упростить проект для самостоятельной стройки.

Данный проект коттеджа в стиле минимализм выполнен студией ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW. Общая площадь дома – 141 кв. метр. Отдельно следует считать площадь гаража (21 кв. метр) и котельной (5 кв. метров). Проект создан специально под возведение из силикатного кирпича (24 см), с утеплением пенопластом (20 см) и штукатуркой. Крыша плоская, использован рулонный материал с битумной пропиткой. Котел здесь газовый, а перекрытия – железобетонная плита.

Этот дом слегка похож на пляжную виллу, имеет обширные модули панорамного остекления в виде дверей-слайдеров, стильную комбинированную отделку и очень практичную планировку.