​Дом из контейнера 30 квадратов

Этот потрясающий мини-дом площадью 30 кв. метров заставляет задуматься о том, что люксовый дизайн может получить любой человек, если подумает о разумной экономии самого пространства. Студия CRISTINA MENEZES ARQUITETURA предлагает этот проект одиночкам и парам, которые хотят жить оригинальной жизнью и не испытывают желания строить настоящий коттедж в 3-4 спальни.
Так давайте же посмотрим на интересную альтернативу, которая, благодаря остеклению, дизайну интерьера и брендовой мебели, стоит в три раза дороже стандартного кв. метра в коттедже (150 тыс. рублей супротив ок. 45 тыс. рублей). Так, этот проект можно реализовать примерно за 3 млн рублей, в том же шикарном качестве, с итальянской сантехникой и кухней в придачу. Бюджетный же вариант такого летнего домика без отопления обойдется всего лишь в 1 млн рублей из-за его площади. Стоимость самого контейнера – около 80-400 тыс. рублей в зависимости от его состояния (б/у или новый).
В данном проекте были использованы люксовые материалы, такие как натуральное дерево для отделки, бесшовное остекление с дверьми-слайдерами, настенные деревянные декоративные панели, стеклянные перила без направляющих. Такие материалы редко используются для дизайна домов из контейнеров, которые чаще всего создаются как дачи или жилье для одиночек.
Это бунгало имеет практически полностью стеклянный фасад со стороны террасы и плюс к этому – террасу со стеклянными перилами на крыше. Планировка дома проста – по центру находится ванная комната, справа от нее – спальня, слева – гостиная, которая может быть и кухней-гостиной по желанию.
Сами авторы называют проект «Pocket House», и это название прекрасно отражает размер этого дома. 30 кв. метров – это однокомнатная квартира с отдельной спальней и кухней-гостиной, которые дополнены двумя террасами. В общей сложности летом вы имеете около 80 кв. метров площади, на которой может стоять мебель и где вы можете принимать гостей, работать или отдыхать.
Здесь мы найдем кухню, столовую и зону гостиной с прекрасным видом на террасу. Задняя стена получается акцентной – оригинальной железной, покрашенной в цвет грецкого ореха и очень интересной на вид. Слева от кухни – пряные травы для салатов, супов и чая. Сама кухня имеет площадь в 7 кв. метров, чего должно хватить в варианте дачи и на холодильник, и на раковину, и на плиту, а также на стол со стульями.
Удивительная иллюзия пространства встречается нам в коридоре и спальне! Здесь левый модуль (с зеркалом) является гардеробной с дверью-слайдером, а вот ванная комната имеет стеклянные экраны со стороны спальни и коридора, поэтому отсюда виден душ.
Сама спальня имеет площадь 9 кв. метров + два шкафа (ок. 3 кв. метров в общей сложности) для организации хранения. С этого ракурса отлично видно, что уровень пола на террасе абсолютно идентичен уровню пола в доме, поэтому летом оба пространства полностью сливаются.
Шикарная ванная комната состоит из двух зон – сухой и мокрой. Первая представляет собой раковину (напольную, с высоким изливом) и держатель для полотенец. Она располагается прямо в коридоре, возле зеркального гардероба. Вторая зона – мокрая, представляет собой душевую и унитаз и находится за стеклом. Она имеет специальную вентиляцию и отделку древесиной.
Стильный дом из контейнера нельзя получить по цене до 1 млн рублей (без отопления) и 1,6 млн рублей (с отоплением и утеплением). Правда, дачный домик можно построить и за 500 тыс. рублей, но цена будет непропорциональна функциональности и внешнему виду.
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