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​Дом из контейнера 30 квадратов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в рустикальном стиле
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Этот потрясающий мини-дом площадью 30 кв. метров заставляет задуматься о том, что люксовый дизайн может получить любой человек, если подумает о разумной экономии самого пространства. Студия CRISTINA MENEZES ARQUITETURA предлагает этот проект одиночкам и парам, которые хотят жить оригинальной жизнью и не испытывают желания строить настоящий коттедж в 3-4 спальни.

Так давайте же посмотрим на интересную альтернативу, которая, благодаря остеклению, дизайну интерьера и брендовой мебели, стоит в три раза дороже стандартного кв. метра в коттедже (150 тыс. рублей супротив ок. 45 тыс. рублей). Так, этот проект можно реализовать примерно за 3 млн рублей, в том же шикарном качестве, с итальянской сантехникой и кухней в придачу. Бюджетный же вариант такого летнего домика без отопления обойдется всего лишь в 1 млн рублей из-за его площади. Стоимость самого контейнера – около 80-400 тыс. рублей в зависимости от его состояния (б/у или новый).

​Материалы

homify Балкон и терраса в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

В данном проекте были использованы люксовые материалы, такие как натуральное дерево для отделки, бесшовное остекление с дверьми-слайдерами, настенные деревянные декоративные панели, стеклянные перила без направляющих. Такие материалы редко используются для дизайна домов из контейнеров, которые чаще всего создаются как дачи или жилье для одиночек.

​Планировка

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Это бунгало имеет практически полностью стеклянный фасад со стороны террасы и плюс к этому – террасу со стеклянными перилами на крыше. Планировка дома проста –  по центру находится ванная комната, справа от нее – спальня, слева – гостиная, которая может быть и кухней-гостиной по желанию.

Сами авторы называют проект «Pocket House», и это название прекрасно отражает размер этого дома. 30 кв. метров – это однокомнатная квартира с отдельной спальней и кухней-гостиной, которые дополнены двумя террасами. В общей сложности летом вы имеете около 80 кв. метров площади, на которой может стоять мебель и где вы можете принимать гостей, работать или отдыхать.

​Дизайн интерьера

homify Гостиная в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Здесь мы найдем кухню, столовую и зону гостиной с прекрасным видом на террасу. Задняя стена получается акцентной – оригинальной железной, покрашенной в цвет грецкого ореха и очень интересной на вид. Слева от кухни – пряные травы для салатов, супов и чая. Сама кухня имеет площадь в 7 кв. метров, чего должно хватить в варианте дачи и на холодильник, и на раковину, и на плиту, а также на стол со стульями.

​Стекло и зеркала

homify Спальня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Удивительная иллюзия пространства встречается нам в коридоре и спальне! Здесь левый модуль (с зеркалом) является гардеробной с дверью-слайдером, а вот ванная комната имеет стеклянные экраны со стороны спальни и коридора, поэтому отсюда виден душ.

Сама спальня имеет площадь 9 кв. метров + два шкафа (ок. 3 кв. метров в общей сложности) для организации хранения. С этого ракурса отлично видно, что уровень пола на террасе абсолютно идентичен уровню пола в доме, поэтому летом оба пространства полностью сливаются.

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарная ванная комната состоит из двух зон – сухой и мокрой. Первая представляет собой раковину (напольную, с высоким изливом) и держатель для полотенец. Она располагается прямо в коридоре, возле зеркального гардероба. Вторая зона – мокрая, представляет собой душевую и унитаз и находится за стеклом. Она имеет специальную вентиляцию и отделку древесиной.

​Итог

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Стильный дом из контейнера нельзя получить по цене до 1 млн рублей (без отопления) и 1,6 млн рублей (с отоплением и утеплением). Правда, дачный домик можно построить и за 500 тыс. рублей, но цена будет непропорциональна функциональности и внешнему виду.

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