​Дом из контейнера 30 квадратов

Этот потрясающий мини-дом площадью 30 кв. метров заставляет задуматься о том, что люксовый дизайн может получить любой человек, если подумает о разумной экономии самого пространства. Студия CRISTINA MENEZES ARQUITETURA предлагает этот проект одиночкам и парам, которые хотят жить оригинальной жизнью и не испытывают желания строить настоящий коттедж в 3-4 спальни.

Так давайте же посмотрим на интересную альтернативу, которая, благодаря остеклению, дизайну интерьера и брендовой мебели, стоит в три раза дороже стандартного кв. метра в коттедже (150 тыс. рублей супротив ок. 45 тыс. рублей). Так, этот проект можно реализовать примерно за 3 млн рублей, в том же шикарном качестве, с итальянской сантехникой и кухней в придачу. Бюджетный же вариант такого летнего домика без отопления обойдется всего лишь в 1 млн рублей из-за его площади. Стоимость самого контейнера – около 80-400 тыс. рублей в зависимости от его состояния (б/у или новый).