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10 бюджетных идей для дизайна участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в классическом стиле
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Если в вашем распоряжении есть небольшая сумма средств на обустройство участка, возможно вы ищите самые простые и дешевые идеи для дизайна и добавления функциональных зон. Мы абсолютно уверены, что на любой бюджет можно создать шикарный сад, главное – замечать мелочи, находить оригинальные решения и не сдаваться!

​Очаг своими руками

Small city garden After 2 homify
homify

Small city garden After 2

homify
homify
homify

Найти емкость для того, чтобы развести декоративный костер, чтобы поджарить зефир или нагреть пару домашних котлеток с дымком – не проблема. Даже обычный таз в таком случае сгодится. Главное – это поставить его на гальку, камни или тротуарную плитку (на поверхность, которая не сгорит и не испортится от очень высокой температуры).

​Зеркальные детали

homify Балкон и терраса в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Удивительно, но самые дешевые зеркала могут преобразить облик вашего сада и придать простым ровным линиями нотку гламура и настоящей роскоши! Посмотрите на эту клумбу с отделкой из двух зеркал слева. В ней всего три куста и несколько маленьких цветов под цвет текстиля, а оформление зеркалами делает ее просто потрясающей!

​Мини-кухня

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Самая маленькая кухня может быть реализована в простейшем формате, как на фотографии выше. Для нее хватит и места, как на балконе, а если у вас есть сад, то вы тем более можете надеяться на удачный исход дела!

Специальные навесные барбекю, полочка и простой столик отлично справятся с ролью печи, модуля для приборов и столешницы для резки и сервировки! Не хватает лишь пары стульев!

​Райский уголок в саду

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Балкон и терраса в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Для того, чтобы создать такой уголок, вам потребуется терраса площадью от 8 кв. метров, два шезлонга (от 1,4 тыс. рублей каждый) и самодельные декоративные экраны. Кроме того, возьмите несколько самых крупных кашпо, посадите в них высокие растения, а в клумбе у экранов посадите вьющиеся, так вы получите нужную вам приватность.

​Настенные растения

Decoración del Hogar, Sílice - almacén de diseño - Sílice - almacén de diseño - Балкон, веранда и террасаРастения
Sílice – almacén de diseño –

Sílice - almacén de diseño -
Sílice – almacén de diseño –
Sílice - almacén de diseño -

Еще более бюджетный способ сделать сад более зеленым и цветущим – специальные подвесные пластиковые контейнеры, подвесные кашпо. Они помогут украсить интерьер дачи, загородного дома или стены на балконе самым лучшим образом.

​Гамак для отдыха

Sunset Hammock Hen and Hammock Сад Мебель
Hen and Hammock

Sunset Hammock

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Гамак можно повесить на любые достаточно высокие и крупные деревья! Он может заменить шезлонг на участке, если вы не любите отдыхать под солнцем, а предпочитаете тень.

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​Гирлянда на шарах из ветвей

Decoración e iluminación exterior con aires vintage, OutSide Tech Light OutSide Tech Light Сад Освещение
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

Сплести такой шар из ветвей ивы довольно сложно. Вам понадобятся дополнительные нити и ленточки для укрепления структуры и некоторое упорство, особенно – на первых двух шарах. И не забудьте замочить ветви на час в теплой воде, так они станут более гибкими и послушными. Дополнив их гирляндами после полного высыхания (2 дня), можно создать самое потрясающее украшение для сада во всей округе, и при этом – по цене гирлянды!

​Стеллажи из ящиков и диван из палетт

Arredo pallet, interiordave interiordave Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

Деревянные ящики можно попросить в любом магазине или супермаркете, палетты – на окончившейся стройке. Мы настоятельно советуем не брать вещи без спроса, даже если вам кажется, что они уже никому не нужны. Поговорите с охранником, и он наверняка даст вам разрешение, если вещи действительно уже отслужили свое.

Из ящиков можно делать стеллажи, вертикальные сады, кофейные столики, даже верхние модули кухни! Из палетт – диваны, кресла, кофейный столик, шезлонг! Мастер сможет все!

​Фонтанчик

Zuvan 2 Tier Water Fountain Primrose Сад Аксессуары и декор
Primrose

Zuvan 2 Tier Water Fountain

Primrose
Primrose
Primrose

Этот потрясающий фонтанчик, к сожалению, нельзя сделать своими руками. Он имеет моторчик, сложную структуру, декоративные детали и сделан из железа. Правда, цена его вполне доступна – от 3 тыс. рублей за шт. Если поставить такой у входа на дачу, возле забора, чтобы прохожие тоже наслаждались вашим оазисом, будет просто потрясающе!

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