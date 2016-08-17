10 бюджетных идей для дизайна участка

Если в вашем распоряжении есть небольшая сумма средств на обустройство участка, возможно вы ищите самые простые и дешевые идеи для дизайна и добавления функциональных зон. Мы абсолютно уверены, что на любой бюджет можно создать шикарный сад, главное – замечать мелочи, находить оригинальные решения и не сдаваться!
Найти емкость для того, чтобы развести декоративный костер, чтобы поджарить зефир или нагреть пару домашних котлеток с дымком – не проблема. Даже обычный таз в таком случае сгодится. Главное – это поставить его на гальку, камни или тротуарную плитку (на поверхность, которая не сгорит и не испортится от очень высокой температуры).
Удивительно, но самые дешевые зеркала могут преобразить облик вашего сада и придать простым ровным линиями нотку гламура и настоящей роскоши! Посмотрите на эту клумбу с отделкой из двух зеркал слева. В ней всего три куста и несколько маленьких цветов под цвет текстиля, а оформление зеркалами делает ее просто потрясающей!
Самая маленькая кухня может быть реализована в простейшем формате, как на фотографии выше. Для нее хватит и места, как на балконе, а если у вас есть сад, то вы тем более можете надеяться на удачный исход дела!
Специальные навесные барбекю, полочка и простой столик отлично справятся с ролью печи, модуля для приборов и столешницы для резки и сервировки! Не хватает лишь пары стульев!
Для того, чтобы создать такой уголок, вам потребуется терраса площадью от 8 кв. метров, два шезлонга (от 1,4 тыс. рублей каждый) и самодельные декоративные экраны. Кроме того, возьмите несколько самых крупных кашпо, посадите в них высокие растения, а в клумбе у экранов посадите вьющиеся, так вы получите нужную вам приватность.
Еще более бюджетный способ сделать сад более зеленым и цветущим – специальные подвесные пластиковые контейнеры, подвесные кашпо. Они помогут украсить интерьер дачи, загородного дома или стены на балконе самым лучшим образом.
Гамак можно повесить на любые достаточно высокие и крупные деревья! Он может заменить шезлонг на участке, если вы не любите отдыхать под солнцем, а предпочитаете тень.
Сплести такой шар из ветвей ивы довольно сложно. Вам понадобятся дополнительные нити и ленточки для укрепления структуры и некоторое упорство, особенно – на первых двух шарах. И не забудьте замочить ветви на час в теплой воде, так они станут более гибкими и послушными. Дополнив их гирляндами после полного высыхания (2 дня), можно создать самое потрясающее украшение для сада во всей округе, и при этом – по цене гирлянды!
Деревянные ящики можно попросить в любом магазине или супермаркете, палетты – на окончившейся стройке. Мы настоятельно советуем не брать вещи без спроса, даже если вам кажется, что они уже никому не нужны. Поговорите с охранником, и он наверняка даст вам разрешение, если вещи действительно уже отслужили свое.
Из ящиков можно делать стеллажи, вертикальные сады, кофейные столики, даже верхние модули кухни! Из палетт – диваны, кресла, кофейный столик, шезлонг! Мастер сможет все!
Этот потрясающий фонтанчик, к сожалению, нельзя сделать своими руками. Он имеет моторчик, сложную структуру, декоративные детали и сделан из железа. Правда, цена его вполне доступна – от 3 тыс. рублей за шт. Если поставить такой у входа на дачу, возле забора, чтобы прохожие тоже наслаждались вашим оазисом, будет просто потрясающе!
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— Как создать современный сад для семейного отдыха;
— Летний душ;