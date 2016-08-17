10 бюджетных идей для дизайна участка

Самая маленькая кухня может быть реализована в простейшем формате, как на фотографии выше. Для нее хватит и места, как на балконе, а если у вас есть сад, то вы тем более можете надеяться на удачный исход дела!

Специальные навесные барбекю, полочка и простой столик отлично справятся с ролью печи, модуля для приборов и столешницы для резки и сервировки! Не хватает лишь пары стульев!