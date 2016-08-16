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Дизайн кухни с кирпичной стеной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE Кухня в стиле модерн
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Потрясающе эффектные и современные кухни любят не только глянец и блеск, но и брутальность кирпича, камня и контраст оттенков. В этой Книге Идей мы собрали для вас самые популярные кухни с кирпичными стенами!

При этом, не только стиль лофт или кантри могут похвастаться возможностью реализации кирпичной акцентной стены в дизайне кухни. Такой тренд популярен и в минимализме, и в эклектике, и в скандинавском стиле. В Бразилии, Италии и Германии такие кухни часто находятся в загородном доме из кирпича, в российских квартирах имеет место имитация кирпичной стены в виде обоев или декоративного камня.

​Скандинавский стиль

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Кухня в стиле модерн
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

В скандинавском стиле, который чаще всего решен в черно-белой цветовой гамме с деревянными акцентами, легче всего применять окрашенный белый или серый кирпич, а также будто припорошенную мелом кирпичную кладку.

Такой вариант является наименее брутальным и заметным из всех, отлично подойдет и для городской квартиры с маленькой кухней, а кирпич при этом – декоративный. Кирпичом при этом оформляется лишь одна акцентная стена.

​Летний колорит

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Кухня в стиле модерн
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

В дизайне летней кухни кирпич является еще более распространенным явлением. Тут и главные стены здания, и сама кухня могут быть выполнены из данного материала. Самый стильный вариант для оформления такого интерьера – четкая палитра из двух цветов. Обычно, это белый, черный, красный или оранжевый со стальным. Кирпич при этом становится главной фокусной точкой. Сам гарнитур оформлен в стиле модерн, а аксессуары могут быть любыми, в том числе – тематическими.

​Голландская бледность

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интересные голландские кухни в последних сезонах имеют гарнитуры в стиле 60-х, которые также напоминают яхтенные интерьеры. В них нет ручек, они формируются от пола до потолка, очень лаконичны и практически не имеют декоративных элементов. К такой кухне лучше всего подойдет открытая, ничем не заставленная кирпичная акцентная стена в оригинальном формате и бледная цветовая гамма.

​Немецкий индастриал

Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE Кухня в стиле модерн
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

Этот очень интересный немецкий коттедж и кухня  в нем выполнены в стиле индастриал. От лофта данный стиль отличает особенная любовь именно к стальной мебели и элементам, меньшая любовь к аксессуарам (даже брутальным и винтажным). Так, если лофт – это всегда эклектика, то индастриал – скорее брутальный минимализм.

​Эклектичная квартира

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Более яркий вариант можно встретить в стиле эклектика, где кирпичная стена является лишь одним из десятка оригинальных решений! Здесь и неоновая подсветка, и потрясающий светильник с позолотой, и барная стойка заслуживают высшей оценки.

​Бельгийская эстетика

nieuwe keuken in eik, RENO GROUP RENO GROUP Кухня в стиле кантри
RENO GROUP

RENO GROUP
RENO GROUP
RENO GROUP

Нейтральные оттенки, как в голландском стиле, украшают многие бельгийские кухни. Здесь мы наблюдаем, как стиль рустик в современном обличии полностью новой кухни старается отчасти копировать традиционные мотивы. Так, здесь кирпичом оформлен лишь визуальный выступ дымохода, который, кстати, является просто декоративной деталью.

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​Испанский шарм

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Кухня в рустикальном стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Испанские лофты всегда самые летние и наименее брутальные. Очарование Средиземноморья здесь всегда встает на первый план. Кирпичные стены на этой кухне – оригинальные стены самой кирпичной постройки.

​Современный подход

Студия в Микрогороде "В лесу", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Кухня в стиле лофт
Студия Анастасии Бархатовой

Студия в Микрогороде В лесу

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

Эта очень стильная современная кухня в однушке с 1 спальней выглядит просто потрясающе! Она продумана до мелочей, техника – интегрирована, а в зоне ближе к гостиной мы найдем кирпичную стену из декоративных рельефных обоев. Шикарно!

​Кухня в шоколаде

Кухня Ася Бондарева Кухня в стиле лофт
Ася Бондарева

Кухня

Ася Бондарева
Ася Бондарева
Ася Бондарева

Эта шоколадно-ореховая кухня будто создана для приготовления стейков и шоколадных десертов! В ней кирпичная стена имеет эффект неравномерного обжига и является декоративной.

​Оригинальный лофт

Frame 2 von SCHMIDT Küchen, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Кухня в стиле лофт
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

В оригинальном лофте и кирпич, и блок, и иногда даже камень всегда являются несущими стенами в постройке. Как, например, на этой удивительной кухне в стиле лофт.

​Теплый кантри

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Кухня в стиле лофт
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

В стиле кантри кирпичная стена отлично сочетается с деревянными фасадами, как на фотографии выше. Неровная кладка выглядит очень аутентично!

​Открытая планировка

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Кухня в стиле лофт
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Кирпичная стена в оригинальном ярко-рыжем цвете всегда требует открытой планировки, простора и гораздо больше солнечного света, чем может преподнести городская квартира.

Кирпичный дымоход

W9 | Eclectic Industrialism Davonport Кухня в стиле лофт Дерево Серый
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

Отдельной идеей может стать, как на ранее замеченной нами бельгийской кухне, кирпичное оформление дымохода.

​Квартиры на старой фабрике

Tadeo 11 Proyecto.Cafeina Кухня в стиле лофт Дерево Бежевый
Proyecto.Cafeina

Tadeo 11

Proyecto.Cafeina
Proyecto.Cafeina
Proyecto.Cafeina

Эти лофты, созданные на основе старого кирпичного здания промышленного назначения, выглядят очень современно!

​Кантри в деревне

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Балкон и терраса в рустикальном стиле
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Кирпич может быть и частью стиля кантри, летней кухни, дизайна на даче или в загородном доме. Красиво он сочетается не только с деревом, но и с керамической плиткой естественных оттенков, ковкой, зеленью.

​Средиземноморский кантри

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Кухня в рустикальном стиле
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Необычный средиземноморский кантри в формате старого каменно-кирпичного дома выглядит еще более аутентично!

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Кладка кирпича;

— Шикарные классические кухни.

​Фантастический пентхаус
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