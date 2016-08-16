Дизайн кухни с кирпичной стеной

Потрясающе эффектные и современные кухни любят не только глянец и блеск, но и брутальность кирпича, камня и контраст оттенков. В этой Книге Идей мы собрали для вас самые популярные кухни с кирпичными стенами!
При этом, не только стиль лофт или кантри могут похвастаться возможностью реализации кирпичной акцентной стены в дизайне кухни. Такой тренд популярен и в минимализме, и в эклектике, и в скандинавском стиле. В Бразилии, Италии и Германии такие кухни часто находятся в загородном доме из кирпича, в российских квартирах имеет место имитация кирпичной стены в виде обоев или декоративного камня.
В скандинавском стиле, который чаще всего решен в черно-белой цветовой гамме с деревянными акцентами, легче всего применять окрашенный белый или серый кирпич, а также будто припорошенную мелом кирпичную кладку.
Такой вариант является наименее брутальным и заметным из всех, отлично подойдет и для городской квартиры с маленькой кухней, а кирпич при этом – декоративный. Кирпичом при этом оформляется лишь одна акцентная стена.
В дизайне летней кухни кирпич является еще более распространенным явлением. Тут и главные стены здания, и сама кухня могут быть выполнены из данного материала. Самый стильный вариант для оформления такого интерьера – четкая палитра из двух цветов. Обычно, это белый, черный, красный или оранжевый со стальным. Кирпич при этом становится главной фокусной точкой. Сам гарнитур оформлен в стиле модерн, а аксессуары могут быть любыми, в том числе – тематическими.
Интересные голландские кухни в последних сезонах имеют гарнитуры в стиле 60-х, которые также напоминают яхтенные интерьеры. В них нет ручек, они формируются от пола до потолка, очень лаконичны и практически не имеют декоративных элементов. К такой кухне лучше всего подойдет открытая, ничем не заставленная кирпичная акцентная стена в оригинальном формате и бледная цветовая гамма.
Этот очень интересный немецкий коттедж и кухня в нем выполнены в стиле индастриал. От лофта данный стиль отличает особенная любовь именно к стальной мебели и элементам, меньшая любовь к аксессуарам (даже брутальным и винтажным). Так, если лофт – это всегда эклектика, то индастриал – скорее брутальный минимализм.
Более яркий вариант можно встретить в стиле эклектика, где кирпичная стена является лишь одним из десятка оригинальных решений! Здесь и неоновая подсветка, и потрясающий светильник с позолотой, и барная стойка заслуживают высшей оценки.
Нейтральные оттенки, как в голландском стиле, украшают многие бельгийские кухни. Здесь мы наблюдаем, как стиль рустик в современном обличии полностью новой кухни старается отчасти копировать традиционные мотивы. Так, здесь кирпичом оформлен лишь визуальный выступ дымохода, который, кстати, является просто декоративной деталью.
Испанские лофты всегда самые летние и наименее брутальные. Очарование Средиземноморья здесь всегда встает на первый план. Кирпичные стены на этой кухне – оригинальные стены самой кирпичной постройки.
В лесу
Эта очень стильная современная кухня в однушке с 1 спальней выглядит просто потрясающе! Она продумана до мелочей, техника – интегрирована, а в зоне ближе к гостиной мы найдем кирпичную стену из декоративных рельефных обоев. Шикарно!
Эта шоколадно-ореховая кухня будто создана для приготовления стейков и шоколадных десертов! В ней кирпичная стена имеет эффект неравномерного обжига и является декоративной.
В оригинальном лофте и кирпич, и блок, и иногда даже камень всегда являются несущими стенами в постройке. Как, например, на этой удивительной кухне в стиле лофт.
В стиле кантри кирпичная стена отлично сочетается с деревянными фасадами, как на фотографии выше. Неровная кладка выглядит очень аутентично!
Кирпичная стена в оригинальном ярко-рыжем цвете всегда требует открытой планировки, простора и гораздо больше солнечного света, чем может преподнести городская квартира.
Отдельной идеей может стать, как на ранее замеченной нами бельгийской кухне, кирпичное оформление дымохода.
Эти лофты, созданные на основе старого кирпичного здания промышленного назначения, выглядят очень современно!
Кирпич может быть и частью стиля кантри, летней кухни, дизайна на даче или в загородном доме. Красиво он сочетается не только с деревом, но и с керамической плиткой естественных оттенков, ковкой, зеленью.
Необычный средиземноморский кантри в формате старого каменно-кирпичного дома выглядит еще более аутентично!
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