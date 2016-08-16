Дизайн кухни с кирпичной стеной

Потрясающе эффектные и современные кухни любят не только глянец и блеск, но и брутальность кирпича, камня и контраст оттенков. В этой Книге Идей мы собрали для вас самые популярные кухни с кирпичными стенами!

При этом, не только стиль лофт или кантри могут похвастаться возможностью реализации кирпичной акцентной стены в дизайне кухни. Такой тренд популярен и в минимализме, и в эклектике, и в скандинавском стиле. В Бразилии, Италии и Германии такие кухни часто находятся в загородном доме из кирпича, в российских квартирах имеет место имитация кирпичной стены в виде обоев или декоративного камня.