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TOP-10 модных и простых идей в дизайне ванной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
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Хотите обновить ванную комнату, но не знаете как? Давайте вместе найдем интересные решения, рассмотрим тренды и планировки, углубляясь в дизайн интерьера последних сезонов. В этой подборке вы найдете 10 идей, которые позволят вам по-другому взглянуть на дизайн ванной комнаты в современном стиле. Все они очень популярны и при этом практичны, они изменили жизнь многих семей к лучшему!

​Ниши и полочки

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Ванная комната в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

С помощью гипсокартона в ванной комнате над унитазом, раковиной, над дверью, возле ванной чаши и даже в душе появляются ниши и полочки для мелочей и декора.

​Практичные поверхности и идеальная чистота

Singularidade clássica , Bethina Wulff Bethina Wulff Ванная в классическом стиле
Bethina Wulff

Bethina Wulff
Bethina Wulff
Bethina Wulff

Иногда кажется, что идеальная чистота в ванной комнате просто невозможна. Так бывает, если у вас слишком много мелких деталей остается на виду. Крупные ящики для хранения позволят вам спрятать всю мелочь, открывая плоские и практичные поверхности для частой уборки.

Практичные поверхности также должны быть новыми – без сколов, а если где-то завелась плесень, ее нужно вывести и заново покрыть силиконом (если это на стыках с силиконом). Правда, покрывать стоит с запасом – плесень, на самом деле, разрослась дальше, чем вам кажется, ее просто еще не видно.

​Современные изливы для воды

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Ванная комната в стиле модерн
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Есть несколько вариантов современных изливов для каждого предмета в ванной комнате. Например, у раковин кран бывает не только на самой раковине, но и на подстолье, подавая воду в раковину в форме чаши. Есть для раковины и изливы, встроенные в стену.

Для душа эта могут быть изливы по системе тропического ливня, слив в пол – встроенный, с наклоном уровня пола, либо организованный в душевой кабине. Модуль для воды у унитаза может быть встроен в стену и активироваться для слива нажатием на маленькую кнопочку, а слив может быть встроен в стену, поэтому под унитазом – пустое пространство (он подвесной).

​Блестящие отполированные фитинги

Designer-Ferienhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Полировка всех поверхностей – сантехники, стекла, керамики, мозаики, акрила в ванной, окон, камня очень важно для чистоты ванной комнаты. Сейчас применение сразу нескольких специальных средств для полной уборки в ванной комнате – уже в порядке вещей. Блестящие фитинги, стекло и керамика – это тоже тренд в обустройстве дома, который показывает, что генеральная уборка здесь проводится не раз в месяц.

Камень в дизайне плитки

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior Ванная комната в стиле модерн
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

Очень популярными в последнее время стали каменные цвета плитки – оттенки серого и серо-бежевого цветов. Такая ванная комната выглядит красиво и стильно, и даже если она не имеет окна, неизменно смотрится ультра-современной.

Владельцы таких ванных комнат особенно подчеркивают изменение образа самой ванной комнаты. При принятии душа, при уборке – вы больше не ощущаете интерьер прежним. Термин «ванная комната», который напоминал вам по внешнему облику о прошлом, стирается, и на смену ему приходит новый образ современной жизни!

​Аксессуары

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Ванная в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Специальные столешницы под раковину из камня и акрила, полочки, декоративные ниши открыли возможность украшать даже самые маленькие ванные и туалетные комнаты аксессуарами. Очень популярны подносы в арабском стиле, в стиле ар-деко или минимализм, с зеркальной отделкой или в серебре – на них ставятся аксессуары, духи, ароматизаторы в красивых баночках. 

Также популярны элементы стиля коастал – настоящие кораллы разных типов, ракушки. Зеркальная отделка в ванной комнате делает ее особенно блестящей, позволяющей отражать блеск аксессуаров на стенах, дне полочек и ящиков.

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​Оформление стен обоями

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

В туалетной комнате все чаще встречаются интерьеры, оформленные с помощью специальных влагостойких обоев. Плитка в таком случае выбирается либо под натуральный камень и мрамор, либо под древесину.

​Зеркала с интегрированной подсветкой

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten Ванная комната в стиле модерн
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

Маленькие зеркала с интегрированной подсветкой, похожей на софиты – очень модное решение в дизайне современной ванной комнаты.

​Акцентное оформление стен

Vernieuwbouw grachtenpand, Kodde Architecten bna Kodde Architecten bna Ванная комната в стиле модерн
Kodde Architecten bna

Kodde Architecten bna
Kodde Architecten bna
Kodde Architecten bna

Популярно оформление ниши с душем в акцентной манере – в другом материале и цвете, либо оформление по обеим сторонам декором, тянущимся от пола до потолка. Такие же акценты популярны для стены с раковиной (смотрите фотографию выше) и с унитазом.

​Раковина не у стены

Bilthoven, Grand & Johnson Grand & Johnson Ванная комната в стиле модерн
Grand &amp; Johnson

Grand & Johnson
Grand &amp; Johnson
Grand & Johnson

Еще один удивительный тренд в дизайне ванных комнат – раковина, расположенная не вдоль стены, а лишь одним боком касающаяся ее, для организации слива. Зеркало в таком случае подвесное, а сама идея во многих случаях дает возможность для более рациональной планировки.

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