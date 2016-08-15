TOP-10 модных и простых идей в дизайне ванной

Иногда кажется, что идеальная чистота в ванной комнате просто невозможна. Так бывает, если у вас слишком много мелких деталей остается на виду. Крупные ящики для хранения позволят вам спрятать всю мелочь, открывая плоские и практичные поверхности для частой уборки.

Практичные поверхности также должны быть новыми – без сколов, а если где-то завелась плесень, ее нужно вывести и заново покрыть силиконом (если это на стыках с силиконом). Правда, покрывать стоит с запасом – плесень, на самом деле, разрослась дальше, чем вам кажется, ее просто еще не видно.