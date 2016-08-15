TOP-10 модных и простых идей в дизайне ванной

Хотите обновить ванную комнату, но не знаете как? Давайте вместе найдем интересные решения, рассмотрим тренды и планировки, углубляясь в дизайн интерьера последних сезонов. В этой подборке вы найдете 10 идей, которые позволят вам по-другому взглянуть на дизайн ванной комнаты в современном стиле. Все они очень популярны и при этом практичны, они изменили жизнь многих семей к лучшему!
С помощью гипсокартона в ванной комнате над унитазом, раковиной, над дверью, возле ванной чаши и даже в душе появляются ниши и полочки для мелочей и декора.
Иногда кажется, что идеальная чистота в ванной комнате просто невозможна. Так бывает, если у вас слишком много мелких деталей остается на виду. Крупные ящики для хранения позволят вам спрятать всю мелочь, открывая плоские и практичные поверхности для частой уборки.
Практичные поверхности также должны быть новыми – без сколов, а если где-то завелась плесень, ее нужно вывести и заново покрыть силиконом (если это на стыках с силиконом). Правда, покрывать стоит с запасом – плесень, на самом деле, разрослась дальше, чем вам кажется, ее просто еще не видно.
Есть несколько вариантов современных изливов для каждого предмета в ванной комнате. Например, у раковин кран бывает не только на самой раковине, но и на подстолье, подавая воду в раковину в форме чаши. Есть для раковины и изливы, встроенные в стену.
Для душа эта могут быть изливы по системе тропического ливня, слив в пол – встроенный, с наклоном уровня пола, либо организованный в душевой кабине. Модуль для воды у унитаза может быть встроен в стену и активироваться для слива нажатием на маленькую кнопочку, а слив может быть встроен в стену, поэтому под унитазом – пустое пространство (он подвесной).
Полировка всех поверхностей – сантехники, стекла, керамики, мозаики, акрила в ванной, окон, камня очень важно для чистоты ванной комнаты. Сейчас применение сразу нескольких специальных средств для полной уборки в ванной комнате – уже в порядке вещей. Блестящие фитинги, стекло и керамика – это тоже тренд в обустройстве дома, который показывает, что генеральная уборка здесь проводится не раз в месяц.
Очень популярными в последнее время стали каменные цвета плитки – оттенки серого и серо-бежевого цветов. Такая ванная комната выглядит красиво и стильно, и даже если она не имеет окна, неизменно смотрится ультра-современной.
Владельцы таких ванных комнат особенно подчеркивают изменение образа самой ванной комнаты. При принятии душа, при уборке – вы больше не ощущаете интерьер прежним. Термин «ванная комната», который напоминал вам по внешнему облику о прошлом, стирается, и на смену ему приходит новый образ современной жизни!
Специальные столешницы под раковину из камня и акрила, полочки, декоративные ниши открыли возможность украшать даже самые маленькие ванные и туалетные комнаты аксессуарами. Очень популярны подносы в арабском стиле, в стиле ар-деко или минимализм, с зеркальной отделкой или в серебре – на них ставятся аксессуары, духи, ароматизаторы в красивых баночках.
Также популярны элементы стиля коастал – настоящие кораллы разных типов, ракушки. Зеркальная отделка в ванной комнате делает ее особенно блестящей, позволяющей отражать блеск аксессуаров на стенах, дне полочек и ящиков.
В туалетной комнате все чаще встречаются интерьеры, оформленные с помощью специальных влагостойких обоев. Плитка в таком случае выбирается либо под натуральный камень и мрамор, либо под древесину.
Маленькие зеркала с интегрированной подсветкой, похожей на софиты – очень модное решение в дизайне современной ванной комнаты.
Популярно оформление ниши с душем в акцентной манере – в другом материале и цвете, либо оформление по обеим сторонам декором, тянущимся от пола до потолка. Такие же акценты популярны для стены с раковиной (смотрите фотографию выше) и с унитазом.
Еще один удивительный тренд в дизайне ванных комнат – раковина, расположенная не вдоль стены, а лишь одним боком касающаяся ее, для организации слива. Зеркало в таком случае подвесное, а сама идея во многих случаях дает возможность для более рациональной планировки.
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