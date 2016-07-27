Проект современного дома 160 метров

Не дайте обмануть себя традиционным обликом этого коттеджа! Он ультра-современен, мега-комфортабелен и просто очарователен! Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW реализовала мечту большинства семей на площади в 160 кв. метров – в два уровня (один из которых мансардный), с панорамным остеклением и потрясающей двусветной столовой!

Дом имеет площадь в 163 кв. метра + гараж 19 кв. метров + котельная 7,5 кв. метров. Проект рассчитан на строительство из керамического пустотелого блока (Porotherm, 25 см), пенопласта как утеплителя (20 см) и штукатурки. Перекрытиями являются железобетонные плиты, крыша – двускатная, деревянная, с наклоном в 40 градусов. Отопление создано на основе котла на твердом топливе (газ как альтернатива).