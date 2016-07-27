Проект современного дома 160 метров

Не дайте обмануть себя традиционным обликом этого коттеджа! Он ультра-современен, мега-комфортабелен и просто очарователен! Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW реализовала мечту большинства семей на площади в 160 кв. метров – в два уровня (один из которых мансардный), с панорамным остеклением и потрясающей двусветной столовой!
Дом имеет площадь в 163 кв. метра + гараж 19 кв. метров + котельная 7,5 кв. метров. Проект рассчитан на строительство из керамического пустотелого блока (Porotherm, 25 см), пенопласта как утеплителя (20 см) и штукатурки. Перекрытиями являются железобетонные плиты, крыша – двускатная, деревянная, с наклоном в 40 градусов. Отопление создано на основе котла на твердом топливе (газ как альтернатива).
Со стороны улицы дом выглядит аккуратно и симпатично. Для размера в четыре спальни он смотрится очень привлекательным и небольшим благодаря мансарде.
На этой компьютерной визуализации отлично выглядит отделка фасадов деревом вместе с комбинацией из штукатурки и керамических плит «под бетон». Красивая терраса окружает дом с нескольких сторон.
В этой Книге Идей мы покажем вам и реализацию проекта и интерьеров этого дома, так вы сможете посмотреть, как такие идеи воплощаются в жизнь и насколько они похожи на проект!
Визуализация гостиной выполнена в солнечном свете, с камином, подсветкой на потолке и модульной мебелью.
В реальности же гостиная оказалась более модной, ориентированной на тренды, смотрится более контрастно и современно. При этом подиум была исключен из проекта – уровень столовой и гостиной идентичен.
Реализация проекта маленькой кухни вышла очень стильной – фасады с комбинированием глянца и имитации ценных пород дерева отлично вписались в компактный формат интерьера.
Самая маленькая главная спальня с площадью в 9 кв. метров выглядит крошечной, но не забывайте, что при ней есть отдельная гардеробная и ванная комната.
Площадь гардеробной в данном случае – 5 кв. метров. Каждый уголок использован под хранение или организацию зоны будуара. Здесь даже поместился маленький комод и кресло, а сама гардеробная разделена на две зоны – женскую и мужскую.
В этом доме очень просто понять планировку. Начиная с зоны гаража (8), котельной (9) и кладовой для инструментов (10), мы перемещаемся к прихожей (1), выходим в холл (3) и оказывается в столовой (5), рядом с кухней (7), кабинетом (4) и гостиной (6). Здесь также есть лестница и гостевая туалетная комната (2).
Площадь кухни при этом 10 кв. метров, гостиной – 31 кв. метр, столовой – 15 кв. метров, кабинета – 9,5 кв. метров.
Оказываясь в лестничном холле (1) мы видим справа прачечную (1), слева – первую детскую (9). Проходя далее по лестнице в холл (2), можем выбрать, куда пойти – в ванную (2), главную спальню (6) с гардеробной (7) и ванной комнатой (8) при ней или в две детские (4 и 5).
Площадь спален (под цифрами 4, 5, 6 и 9) – 12, 14, 9 и 9,5 квадратов, соответственно. Ванные комнаты (3 и 8) имеют площадь в 7 и 4 кв. метра. Отдельно стоит узнать площадь прачечной (5 кв. метров) и гардеробной при главной спальне (5 кв. метров).
Коридору и холлу на втором этаже отдано более 17 кв. метров, двусветному окну в столовой – около 9 кв. метров.
Далее на homify:
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;